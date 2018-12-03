Мэр Москвы похвалил горожан

Сохранение исторического наследия является одной из главных тем для активных москвичей, заявил в эфире телеканала «Россия 1» столичный градоначальник Сергей Собянин. Его слова приводит агентство «Москва».

«Они активно участвуют, обсуждают, волнуются, тревожатся, протестуют, если видят, что что-то идет не так. Очень хорошо, что часть из них не только протестует или волнуется, но и своими руками воссоздают исторические ценности», — отметил мэр.

Он высказал мнение, что в последние годы властям удалось создать «иную атмосферу в городе», которую, по словам Собянина, не могут не замечать и местные жители, и гости столицы.

Главными объектами реставрации в Москве мэр назвал сооружения ВДНХ. «Сложно было несколько лет назад представить, что его вообще можно как-то возродить, это один из самых популярных объектов для посещения в городе (...) Мы не закончили еще реставрацию, но уже видно, что дело движется к концу», — заключил градоначальник.