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Урбанистика

Мэр Сеула высоко оценил реализующуюся в Москве программу «Моя Улица»

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Мэр Сеула Пак Вон Cун высоко оценил качество реализации программы «Моя улица» в Москве. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили МОСЛЕНТЕ в пресс-службе КБ «Стрелка».

С промежуточными итогами трехлетней программы правительства Москвы «Моя Улица», оператором дизайн-проектов которой является КБ «Стрелка», градоначальника познакомили на встрече эксперты-урбанисты консалтингового бюро.

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«И в Сеуле проводится подобный проект, наподобие „Моей улицы“. Мы воссоздаем благоприятные условия для пешеходов, восстанавливаем культурные и исторические ценности и внимаем мнению горожан по улучшению среды. Но у нас нет подобных организаций, как КБ „Стрелка“, поэтому мы сейчас всерьез задумаемся насчет применения такого опыта для Сеула», — рассказал мэр южнокорейской столицы.

Он также отметил колоссальную исследовательскую и аналитическую работу, которую проделали специалисты бюро в рамках подготовки стандартов благоустройства улиц Москвы, принятых городом в 2016 году. В частности, особое внимание при разработке программы уделялось изучению мнения горожан о благоустройстве.

Генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев рассказал мэру и о других проектах бюро. В частности, градоначальнику представили программу благоустройства городов России, которая реализуется совместно с АИЖК с 2016 года при поддержке правительства России, а также исследовательские проекты, на основании которых и разрабатываются все программы, реализуемые бюро. Кроме того, мэра Сеула познакомили с образовательной программой Института „Стрелка“, публичная часть которой открыта для всех, кто интересуется развитием городской среды.

«Было интересно узнать, что „Стрелка“ объединяет в себе образовательные и консалтинговые функции, по сути, является платформой общения городской власти с гражданами, местом работы международных экспертов и негосударственных организаций. Интересно то, что такая организация выполняет городские и международные проекты», — отметил Пак Вон Cун, пригласив команду КБ «Стрелка» в Сеул для обсуждения дальнейшего взаимодействия.

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