Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москву застроят дорогами и метро

Урбанистика
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Власти Москвы огласили планы по дорожному строительству на 2019 год. Об этом сообщает портал правительства столицы со ссылкой на доклад главы Стройкомплекса Марата Хуснуллина.

В сфере транспорта главным проектом на ближайшие годы станет создание железнодорожных Московских центральных диаметров (МЦД). Предстоит построить 221 станцию и 17 маршрутов. Первые две ветки должны запустить уже в конце 2019 года или начале 2020-го. Кроме того, продолжится интеграция МЦК в систему железнодорожного транспорта города.

В метро в следующем году планируется спроектировать продление Люблинско-Дмитровской линии до района Северный и Коммунарской ветки, а также открыть 14 новых станций на Солнцевской линии. «Почти готовы восемь станций на участке “Косино” — “Некрасовка”. Мы в марте — апреле частично запустим движение на этом участке. В первом полугодии точно поедут поезда от “Саларьева” до “Коммунарки”», — сказал Хуснуллин.

В 2019 году в Москве продолжится формирование автодорожной сети. До 2023 года власти намерены построить 506 километров дорог, 117 искусственных сооружений и 49 пешеходных переходов. Ключевым проектом будет создание кольца из четырех хорд — Северо-Западной, на которой завершены основные работы, Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной рокады. Общая их протяженность составит более 130 километров.

Кроме того, продолжится дорожное строительство на территории бывшего завода ЗИЛ и возведение транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Сейчас в городе идут работы над проектами 96 ТПУ, большинство из них будут с пересадками на метро.

Читайте также
Самое читаемое
«Фрики в Москве были, есть и всегда будут»
Какой была альтернативная мода на закате СССР
24 декабря
«В 1990-х мост стал популярен у самоубийц»
История Большого Каменного моста: переезды, бандиты и Гагарин
Cегодня
«Я не очень хорошая баба, зато хороший дружище»
Столичная ню-модель о художнике Покрас Лампасе, наготе, покойниках и принцессах
21 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter