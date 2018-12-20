Москву застроят дорогами и метро

Власти Москвы огласили планы по дорожному строительству на 2019 год. Об этом сообщает портал правительства столицы со ссылкой на доклад главы Стройкомплекса Марата Хуснуллина.

В сфере транспорта главным проектом на ближайшие годы станет создание железнодорожных Московских центральных диаметров (МЦД). Предстоит построить 221 станцию и 17 маршрутов. Первые две ветки должны запустить уже в конце 2019 года или начале 2020-го. Кроме того, продолжится интеграция МЦК в систему железнодорожного транспорта города.

В метро в следующем году планируется спроектировать продление Люблинско-Дмитровской линии до района Северный и Коммунарской ветки, а также открыть 14 новых станций на Солнцевской линии. «Почти готовы восемь станций на участке “Косино” — “Некрасовка”. Мы в марте — апреле частично запустим движение на этом участке. В первом полугодии точно поедут поезда от “Саларьева” до “Коммунарки”», — сказал Хуснуллин.

В 2019 году в Москве продолжится формирование автодорожной сети. До 2023 года власти намерены построить 506 километров дорог, 117 искусственных сооружений и 49 пешеходных переходов. Ключевым проектом будет создание кольца из четырех хорд — Северо-Западной, на которой завершены основные работы, Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной рокады. Общая их протяженность составит более 130 километров.

Кроме того, продолжится дорожное строительство на территории бывшего завода ЗИЛ и возведение транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Сейчас в городе идут работы над проектами 96 ТПУ, большинство из них будут с пересадками на метро.