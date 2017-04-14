Показаны плюсы благоустройства московских улиц

На обновленных столичных улицах стало больше пешеходов, которые охотно гуляют, пользуются заведениями общепита и продуктовыми магазинами. Об этом говорится в «Результатах исследования эффектов благоустройства города Москвы», подготовленных КБ «Стрелка».

«Количество пустующих помещений сократилось на 36 процентов — особенно это сказалось на росте заведений общепита, который получили новый трафик посетителей, средняя скорость движения машин возросла на 12 процентов, то есть ехать в общем потоке стало быстрее, а максимальная скорость упала на 18 процентов, что говорит о повышении безопасности в целом», — пишет Telegram-канал Strelka KB.

На благоустроенных улицах банки, ювелирные магазины и офисы сотовых операторов сменились на кафе, продуктовые магазины и салоны красоты, отмечают в КБ «Стрелка». «Увеличение числа продуктовых магазинов отлично иллюстрирует появление флагманского магазина Мой Ашан на Тверской, 4, пример демократичного ретейла, который нужен новой аудитории», — заключает канал.

24 октября генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев рассказал, что в магазинах, расположенных на обновленных московских улицах, в частности, на Новом Арбате, увеличилось количество транзакций, что говорит о наплыве покупателей. Говоря о пользе благоустройства, он также отметил, что состав горожан в реконструированных местах изменился. «Появилось гораздо больше семей с детьми и молодых людей в возрасте 18–25 лет — это активные потребители», — пояснил Леонтьев.

По его словам, чтобы эффект от программы «Моя улица» был заметен, должно пройти от четырех до семи лет.