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Подмосковный город лишится главной достопримечательности

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Подмосковный город Раменское может лишиться своей визитной карточки — расписанной группы многоэтажек. Они попали под программу капитального ремонта, но сохранять художественное оформление домов слишком дорого, передают «Вести».

В Раменском более 30 таких зданий. Художники работали над ними вручную, без использования компьютерных технологий. Проект был реализован после 2000 года. «На каждый дом уходило по покраске от 2 до 4 недель. Это красилось бригадой альпинистов промышленных, то есть очень трудоемко, но естественно когда проект воплотился в жизнь, люди ахнули!» — сказал один из соавторов Денис Кожевников.

Представитель администрации Раменского муниципального района Кирилл Андреев отметил, что власти все же не стремятся уничтожить работу оформителей. «Когда речь идет о покраске художественной — стоимость возрастает. Но, тем не менее, администрация нацелена на то чтобы сохранить ту покраску, которая на сегодняшний день есть», — сказал он.

В областном фонде капремонта тоже обещали подумать над вопросом. Стоимость окрашивания может составить около полутора миллиона рублей на каждое здание сверх сметы.

По данным издания, один из домов уже перекрашен в соответствии с колористическим паспортом — картины на нем больше нет. Местные жители просят оставить существующие.

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Фото: alex_brab / LiveJournal
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