Раскрыта судьба советского киноцентра в Москве

На месте киноцентра «Соловей» в Москве планируют построить деловой центр и гостиницу. Об этом сообщил журналистам глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

По его словам, публичные слушания по проекту проводились еще в 2009 году, градостроительные документы были выданы год спустя.

«В тех документах, которые выданы в те годы, было запланировано порядка 30 тысяч квадратных метров апартаментов, деловой центр, медицинский центр, элементы торговли и сопутствующая инфраструктура», — пояснил Хуснуллин и добавил, что сроки сноса существующего здания определит застройщик.

Ранее ТАСС сообщал, что разрешение на возведение гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте киноцентра было получено в октябре. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявлял, что стройка будет абсолютно законной и не вызывает у него вопросов.

Киноцентр «Соловей» на 24 зала был построен в 1989 году на Дружинниковской улице.