Собянин пригласил жителей столицы на Московский урбанистический форум

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан на Московский урбанистический форум (МУФ), который проходит с 6 по 12 июля в 75-м павильоне ВДНХ. Приглашение градоначальник разместил в своем микроблоге в Twitter в четверг, 6 июля.

«Пленарные сессии МУФ 2017 обещают быть по-настоящему интересными. Всем рекомендую», — написал он.

Также Собянин сообщил, что находится под большим впечатлением от форума.

Московский урбанистический форум проходит с 6 по 12 июля в 75-м павильоне ВДНХ. В этом году он соберет 400 спикеров и 15 тысяч участников деловой программы из 40 стран. Также ожидается, что площадки форума посетят около 30 тысяч человек.