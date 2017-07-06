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Урбанистика

Собянин пригласил жителей столицы на Московский урбанистический форум

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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан на Московский урбанистический форум (МУФ), который проходит с 6 по 12 июля в 75-м павильоне ВДНХ. Приглашение градоначальник разместил в своем микроблоге в Twitter в четверг, 6 июля.

«Пленарные сессии МУФ 2017 обещают быть по-настоящему интересными. Всем рекомендую», — написал он.

Также Собянин сообщил, что находится под большим впечатлением от форума.

Московский урбанистический форум проходит с 6 по 12 июля в 75-м павильоне ВДНХ. В этом году он соберет 400 спикеров и 15 тысяч участников деловой программы из 40 стран. Также ожидается, что площадки форума посетят около 30 тысяч человек.

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