Зарубежные архитекторы оценили благоустройство Москвы

В Москву по приглашению КБ «Стрелка» приехали зарубежные архитекторы. Они оценили результаты работ по благоустройству, сообщает «Афиша Daily».

По столичным улицам прогулялись основатель голландского бюро Openfabric Франческо Гарофало, директор нью-йоркского бюро !melk Иэн Хампсон и основатель бюро Coop Himmelb (l)au Вольф Прикс. Специалисты высказались о городе в целом и отдельно о некоторых улицах.

«Здорово, что вы создаете безумное разнообразие работы с плиткой — такое уже московское ноу-хау», — сказал Гарофало. Он также отметил размах Тверской улицы. «Дизайнеры могли бы выступить на контрасте с оригинальным назначением, но здесь они скорее работали с ее наследием — как места силы и сосредоточия власти», — цитирует его Telegram-канал Strelka KB.

Хампсона удивили улыбающиеся прохожие. «Жаль, что многим пространствам не хватает интимности. Да, Москва изначально живет в масштабе проспектов — просторных и широких. Тут нет ощущения сомасштабности человеку, которое больше характерно для европейских городов», — посетовал он. В то же время Новый Арбат архитектор назвал местом, которое доставляет горожанам удовольствие.

Приксу на Новом Арбате приглянулась идея широкой улицы для пешеходов и ее реализация. «Но я бы хотел, чтобы здесь было больше свободы для маневра, для движения, чтобы по ней были проложены сложные и, возможно, кривые маршруты. А пока место больше похоже на Восточную Германию», — пояснил он.