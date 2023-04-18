Что делать, если у вас эвакуировали машину в Москве?

Стоит вам оставить машину в неположенном месте, как в считаные минуты приедет эвакуатор и ее увезут на штрафстоянку. Чаще всего именно по этой причине эвакуируют автомобили в Москве.

Перечень неподходящих мест для парковки установлен законодательством. Чаще всего проблемы возникают, если оставить автомобиль на остановке, переходе или просто на проезжей части. Впрочем, бывает, что машины паркуют даже в автомобильных тоннелях или на трамвайных рельсах.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, следует соблюдать простые правила. Например, даже если у вас есть резидентское разрешение на парковку, оставляйте автомобиль только в пределах вашего района и исключительно на специально размеченных и разрешенных для этого местах. К тому же не забывайте про оплату. Если вы решите рискнуть и припарковать машину бесплатно, вас оштрафуют.