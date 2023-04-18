Что делать, если у вас эвакуировали машину в Москве?Инструкция по возврату автомобиля со штрафстоянки
В Москве миллионы автомобилей, а вот с парковкой ситуация напряженная. Мест зачастую не хватает, и автовладельцы иногда оставляют машину в неположенном месте или занимают места для инвалидов в надежде, что, пока они занимаются своими делами, оно никому не понадобится. Но неправильная парковка в большинстве случаев приводит к одному результату — приезжает эвакуатор и увозит автомобиль на штрафстоянку. «Мослента» разбиралась, что нужно сделать, чтобы вернуть машину или не допустить ее эвакуации.
За что автомобиль в Москве могут эвакуировать?
Стоит вам оставить машину в неположенном месте, как в считаные минуты приедет эвакуатор и ее увезут на штрафстоянку. Чаще всего именно по этой причине эвакуируют автомобили в Москве.
Перечень неподходящих мест для парковки установлен законодательством. Чаще всего проблемы возникают, если оставить автомобиль на остановке, переходе или просто на проезжей части. Впрочем, бывает, что машины паркуют даже в автомобильных тоннелях или на трамвайных рельсах.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации, следует соблюдать простые правила. Например, даже если у вас есть резидентское разрешение на парковку, оставляйте автомобиль только в пределах вашего района и исключительно на специально размеченных и разрешенных для этого местах. К тому же не забывайте про оплату. Если вы решите рискнуть и припарковать машину бесплатно, вас оштрафуют.
Еще одно правило — оставьте места для инвалидов тем, кто действительно имеет право ими воспользоваться. Если вы не из их числа, штрафа и эвакуации автомобиля в Москве избежать не удастся.
И последнее. В случае неправильной парковки вашу машину эвакуируют в Москве, даже если вы сняли или специально закрыли номера. Это роли не играет. Вот только дальнейшие поиски автомобиля могут затянуться.
Кстати, все эти правила распространяются и на мотоциклы.
Исчерпывающий перечень причин, из-за которых могут эвакуировать автомобиль в Москве, приведен в статье 213 КоАП России «Задержание транспортного средства».
Как узнать, что у вас эвакуировали автомобиль?
Вернувшись на место, где осталась машина, и не обнаружив ее там, легко впасть в панику. Первое, о чем обычно думает владелец: автомобиль угнали. Но не спешите вызывать полицию. Если машина была припаркована в неположенном месте, в первую очередь проверьте, не увез ли ее эвакуатор.
Быстрее всего можно узнать информацию в режиме онлайн на порталах mos.ru, «Московский транспорт» и «Московский паркинг». Также вы сможете получить представление о судьбе вашего автомобиля, воспользовавшись приложениями «Парковки России» или «Госуслуги Москвы».
Если вам удобнее пользоваться смс-сообщениями, то для них есть короткий номер 7377, куда нужно отправить код «ЭВ (номер вашего автомобиля) ТС».
Для надежности можно обратиться на горячую линию московского парковочного пространства: +7 (495) 539 54 54. Короткий номер для мобильных телефонов: 3210. Звонок бесплатный. Линия работает круглосуточно.
А если вы просто подпишитесь на уведомления через личный кабинет на портале mos.ru или отправку специального сообщения «ЭВ П (номер вашего автомобиля) ТС» на короткий номер 7377, система самостоятельно будет уведомлять вас о проблемах с вашим автомобилем. Если эвакуатор увезет его на штрафстоянку, вам придет сообщение об этом.
Как действовать, если автомобиль эвакуируют при вас?
В данном случае очень важно действовать быстро. Если вы видите, что к вашей машине движется эвакуатор, ваша задача — его опередить. Дело в том, что пока ваш автомобиль не забрали и не увезли на штрафстоянку, ситуацию еще можно поправить. Нужно просто успеть сесть за руль и переставить машину с запрещенного места.
При этом совсем без проблем не обойдется. Штраф вам все равно выпишут, но автомобиль останется при вас, и не потребуется искать его по городу и забирать со штрафстоянки.
Но если вашу машину уже подняли и поставили на платформу эвакуатора, и тот начал движение, выхода нет. Придется оплачивать не только штраф за нарушение правил парковки, но и саму эвакуацию, а также оформлять разрешение на возврат автомобиля со штрафстоянки.
Где искать эвакуированный автомобиль в Москве?
Первое, что нужно узнать, если у вас эвакуировали автомобиль — какое отделение ГИБДД/МАДИ задержало вашу машину и куда ее увезли.
Этот вопрос можно адресовать операторам горячей линии московского парковочного пространства, позвонив по телефону: +7 (495) 539-54-54. Есть короткий номер для мобильных: 3210. Все звонки бесплатные. Горячая линия работает круглосуточно.
Также вы можете узнать, куда отправился ваш автомобиль, введя его номер в приложении «Парковки России» или обратившись к чат-боту «Александра».
Где находятся столичные штрафстоянки и как до них добраться, описано на сайте «Московский паркинг».
Что делать, если документы остались в машине?
Прежде чем ехать за своим эвакуированным автомобилем на штрафстоянку, придется получить разрешение на его возврат. Как только станет известно, какое отделение ГИБДД или МАДИ эвакуировало вашу машину, сразу отправляйтесь туда. Причем возьмите с собой все документы, подтверждающие, что именно вы владелец транспортного средства.
Придется предъявить ваш паспорт и документ о праве собственности на машину, водительское удостоверение, полис ОСАГО, свидетельство о регистрации автомобиля и так далее. С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться здесь.
Но многие водители держат все документы прямо в автомобиле, так часто права и техпаспорт уезжают вместе с ним. Если это ваш случай, сначала нужно заехать на штрафстоянку и объяснить ситуацию. Вам позволят забрать документы.
Что ждет владельца эвакуированного автомобиля в ГИБДД или МАДИ?
После того как сотрудники отделения ГИБДД или МАДИ проверят все ваши документы, вы получите не только разрешение на возврат своего автомобиля, но и копию протокола об административном правонарушении, а также о задержании машины.
На каждом из этих документов должна стоять отметка сотрудника отделения, что причины задержания устранены.
Штраф в данном случае неизбежен. Оплатить его необходимо в течение 60 дней.
Как вернуть со штрафстоянки эвакуированный автомобиль?
Со всеми полученными документами отправляйтесь на штрафстоянку. Теперь вы можете забрать свою машину. Но там вам нужно будет оплатить и ее эвакуацию, и пребывание на штрафстоянке, если ситуация затянулась и машина простояла более суток.
Сотрудники штрафстоянки выдадут вам квитанцию об оплате, но можно внести деньги заранее. Кстати, в этом случае вам будет предоставлена скидка в 25 процентов.
Оплатить все положенные счета необходимо в течение 60 дней.
Сколько стоит эвакуация автомобиля в Москве?
Как правило, речь идет о не особо больших, но малоприятных для личного бюджета суммах. Так, стоимость эвакуации автомобилей в Москве варьируется от 4730 рублей до 60 тысяч 790 рублей. Все зависит от класса транспортного средства. Меньше всего возьмут за легковой автомобиль с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил. Следующая категория, с двигателями до 250 лошадиных сил, обойдется уже в 7540 рублей.
А дороже всего стоит эвакуация грузовиков с разрешенной максимальной массой более четырех тонн и прочих негабаритных транспортных средств.
Пребывание на штрафстоянке также оплачивается по-разному. Лишние сутки для мотоциклов и мопедов обойдутся в 745 рублей, а вот для легковых автомобилей — 1455 рублей. Грузовики снова обойдутся дороже всего. Сутки на штрафстоянке в этом случае стоят 2580 рублей.
С полным перечнем цен на эвакуацию автомобилей в Москве можно ознакомиться здесь.
Как оспорить эвакуацию автомобиля в Москве?
Если вы уверены, что у сотрудников ГИБДД или МАДИ не было причин эвакуировать ваш автомобиль, но он все же оказался на штрафстоянке, вы можете оспорить и саму эвакуацию, и назначенный вам штраф. Деньги вернут не более чем за восемь дней.
Можно подать обжалование несколькими способами. Первый — в режиме онлайн на портале mos.ru или через электронную приемную Правительства Москвы.
Также можно обратиться по телефону горячей линии московского парковочного пространства: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (для мобильных телефонов). Звонки принимаются круглосуточно.
Также можно воспользоваться сайтом «Московского транспорта».
Если вы не доверяете сети, можете просто прийти в сервисный центр по адресу: ул. Старая Басманная, д.20 к.1, а также в отделение ГИБДД или МАДИ. Еще один способ — отправить прошение по почте.
Для обжалования у вас есть только десять суток. Но даже если процесс затянулся, то можно написать ходатайство о восстановлении пропущенного срока.
Если у вас есть причины пожаловаться на сотрудников, увозивших ваш автомобиль на штрафстоянку, позвоните или просто придите в сервисный центр «Московский транспорт».