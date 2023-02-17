Давай поженимся на колесе! Где, как и насколько оригинально можно зарегистрировать брак в Москве
Москвичи, решившие вступить в брак, приходят в районные ЗАГСы, но натыкаются на закрытые двери. Больше церемонии бракосочетания в них не проводятся, и неизвестно, надолго это или сразу навсегда. В социальных сетях в последнее время часто можно увидеть комментарии растерянных жителей столицы, не понимающих, как вести себя в этой ситуации. Однако закрытие районных ЗАГСов — решение, принятое для удобства москвичей. «Мослента» с помощью пресс-службы Управления ЗАГС Москвы выяснила, как и где сегодня можно провести церемонию бракосочетания и почему новый порядок лучше старого.
Где москвичи могут заключить брак?
В Москве сегодня существуют разные форматы регистрации брака. Из предложенных властями города вариантов все могут выбрать наиболее подходящий. В городе есть почти 200 локаций, в которых можно зарегистрировать брак.
Так, для торжественной церемонии наиболее подходящими станут столичные Дворцы бракосочетания. На сегодняшний день их девять в Москве. Также жители столицы могут пожениться более чем на 30 выездных площадках. В 136 центрах госуслуг «Мои Документы» можно провести неторжественную регистрацию брака.
Молодожены во дворце бракосочетания №1 в Москве
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
При этом москвичи могут выбрать любой дворец бракосочетания, выездную площадку или центр госуслуг «Мои Документы» независимо от места жительства или места регистрации.
Какие Дворцы бракосочетания стали самыми популярными?
Самые популярные места для проведения регистрации брака в Москве — Дворцы бракосочетания. В них проходят порядка 60 процентов всех торжественных свадебных церемоний. Дворцы постоянно обновляются, чтобы оставаться современными и отвечать требованиям молодоженов.
зарегистрировали брак в самом популярном в столице Дворце бракосочетания №1 — Грибоедовском ЗАГСе — в 2022 году
По данным за 2022 год, самые популярные из них: Дворец бракосочетания №1, более известный как Грибоедовский ЗАГС, где за это время было заключено 7,5 тысячи браков, Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице, где прошло 6 тысяч церемоний, и Дворец бракосочетания №3 в Текстильщиках, в котором было зарегистрировано 3,8 тысячи браков.
В 2022 году в Москве появились и новые дворцы: открылся Дворец бракосочетания в Южном Бутово, а также вернулся после ремонта Кутузовский Дворец бракосочетания. Кроме того, сейчас идут ремонтные работы в Шипиловском Дворце бракосочетания, а в планах — строительство Дворца бракосочетания в районе Митино.
Молодожены во дворце бракосочетания №4 в Москве
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
На каких выездных площадках можно провести церемонию бракосочетания?
С 2019 года в столице начали проводить торжественные церемонии бракосочетания на площадках вне стен привычных ЗАГСов.
Для проведения церемоний доступны самые разные локации — от старинных усадеб до современных лофт-пространств и небоскребов «Москва-Сити». За прошедшие три года число выездных площадок достигло 30. Сейчас более 25 процентов торжественных регистраций браков проходят в самых необычных местах Москвы, в том числе на стадионах, в особняках и усадьбах, на московской канатной дороге, а также на станции метро «Маяковская». Полный список площадок доступен на сайте mos.ru, а также на странице проекта «Новые адреса счастья».
сегодня работают в Москве
В 2023 году планируется открытие еще одной выездной площадки для бракосочетания. Ею станет колесо обозрения на ВДНХ «Солнце Москвы».
Молодожены могут сами выбрать понравившуюся им локацию из списка, утвержденного распоряжением правительства Москвы. Паре нужно будет заключить договор на оплату проведения церемонии с администрацией площадки, а также подать заявление во Дворец бракосочетания, за которым эта площадка закреплена.
Пара молодоженов во время торжественной церемонии бракосочетания на станции «Маяковская» Московского метрополитена
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Для проведения церемонии необходимо также оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Но услуги сотрудников ЗАГС дополнительно не оплачиваются.
Почему не работают районные ЗАГСы?
Сегодня привычные ЗАГСы в столичных районах, за исключением Дворцов бракосочетания, не работают. Зарегистрировать брак ни в одном из них не получится.
Дело в том, что построенные еще в 1960-1980 годах районные загсы на сегодняшний день устарели. Их интерьеры и вся обстановка не отвечают требованиям времени и ожиданиям столичных жителей. По данным Управления ЗАГС Москвы, в последние годы церемонию регистрации брака в районных ЗАГСах выбирали менее 10 процентов молодоженов.
В итоге было принято решение приостановить проведение регистраций брака в этих учреждениях.
Как зарегистрировать брак в центрах госулуг «Мои Документы»?
Для тех молодоженов, которые предпочитают регистрацию брака в неторжественной обстановке, такая возможность доступна во всех центрах госуслуг «Мои Документы». Они расположены в каждом районе Москвы.
На сегодняшний день для регистрации брака доступно 136 таких центров. Во флагманских офисах Восточного, Юго-Воточного, Северного и Северо-Западного административных округов и в обновленных районных центрах госуслуг для молодоженов доступны отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать красивые свадебные снимки на память.
Во время церемонии заключения брака в Москве
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В назначенный день пара должна прийти в выбранный центр госуслуг и подойти к окну оказания услуг. Там молодожены получат свидетельство о регистрации брака.
Когда и как можно подать заявление для регистрации брака?
Подать заявление для регистрации брака можно не позднее чем за месяц и не ранее чем за год до желаемой даты церемонии. Не имеет значения, планируете ли вы провести ее во Дворце бракосочетания, на одной из выездных площадках или в одном из центров госуслуг. Эти правила едины для всех локаций для подобных церемоний.
Подать заявление можно лично во Дворцах бракосочетания и центрах госуслуг «Мои Документы», а также онлайн на порталах госуслуг или mos.ru. Госпошлина за регистрацию брака и во Дворцах, и в центрах госуслуг, и на выездных площадках составляет 350 рублей.
Можно ли зарегистрировать брак в режиме онлайн?
Зарегистрировать брак онлайн в Москве, как и во всей России, нельзя. Согласно действующему законодательству государственная регистрация брака проводится только в присутствии самих молодоженов.
Молодожены во дворце бракосочетания №1 в Москве
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Проще говоря, регистрация брака в удаленном формате невозможна. Она бы противоречила закону.
Куда обращаться за другими услугами, которые предоставлял ЗАГС?
С 2022 года за всеми услугами ЗАГС также можно обратиться в любой центр госуслуг «Мои документы». Это повысило территориальную доступность подобных услуг в четыре раза.
Поскольку центры открыты в шаговой доступности и их намного больше, чем районных ЗАГСов, обращаться именно в «Мои Документы» будет удобнее для москвичей.
Кроме того, это позволяет получить наиболее востребованные услуги в каждом районе в одном месте. Теперь в центрах госуслуг можно оформить повторные документы, зарегистрировать рождение и смерть, а также расторжение брака и получить некоторые другие услуги.
Как будут храниться документы?
Еще в 2020 году сотрудники столичных ЗАГСов перевели в электронный вид 27 миллионов актовых записей, составленных в Москве с 1926 года, и передали их в Единый федеральный реестр. Благодаря этому заявители могут запросить их в любом ЗАГСе по всей стране, а также в любом удобном центре госуслуг «Мои Документы» Москвы.
Все документы, зарегистрированные ранее в органах ЗАГС, сохранены в первоначальном виде и могут быть получены жителями в любое удобное время. В случае выявления расхождений в сведениях проводится сверка с бумажным носителем, кроме того, существуют оперативные механизмы по внесению изменений и исправлений в актовые записи.