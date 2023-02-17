Давай поженимся на колесе! Где, как и насколько оригинально можно зарегистрировать брак в Москве

В Москве сегодня существуют разные форматы регистрации брака. Из предложенных властями города вариантов все могут выбрать наиболее подходящий. В городе есть почти 200 локаций, в которых можно зарегистрировать брак.

Так, для торжественной церемонии наиболее подходящими станут столичные Дворцы бракосочетания. На сегодняшний день их девять в Москве. Также жители столицы могут пожениться более чем на 30 выездных площадках. В 136 центрах госуслуг «Мои Документы» можно провести неторжественную регистрацию брака.