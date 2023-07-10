Как оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру в 2023 году
В столице есть два участка новых скоростных автомагистралей — Северо-восточная хорда (СВХ) и Юго-восточная хорда (ЮВХ). Вместе они образуют Московский скоростной диаметр (МСД) — зону, свободную от светофоров и пробок. Она объединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, повышает транспортную доступность 48 районов Москвы и в целом делает жизнь автовладельцев проще. Весь МСД, а также отдельно ЮВХ и СВХ, — платные или нет в 2023 году, кому не нужно платить за эти магистрали и сколько стоит проезд по МСД в текущем году, — в материале «Мосленты».
Что такое Московский скоростной диаметр или МСД?
Платные дороги в России, по примеру Европы, стали появляться еще в конце 90-х. Уже в 2010-х платные отрезки скоростных трасс были построены и в Москве. Ими стали Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, сокращенно — СВХ и ЮВХ.
В январе 2022 года стало известно, что обе хорды превратятся в единый Московский скоростной диаметр (МСД). Мэр столицы Сергей Собянин комментировал ситуацию так: «Юго-Восточная хорда полностью бесшовно интегрируется в Северо-Восточную хорду, создавая московский скоростной диаметр, который проходит с юга города до севера — до новой платной дороги на Санкт-Петербург. Ничего подобного в истории Москвы до сих пор не строилось».
В итоге была создана скоростная платная дорога длиной 68 километров. Московский скоростной диаметр таким образом соединил трассы М-11 «Нева» — построенную не так давно дорогу до Санкт-Петербурга в обход Торжка и других мест, где ранее проезд был затруднен по ряду различных причин — и М-2 «Крым». Также с МСД сразу был предусмотрен выход на строящуюся скоростную магистраль М-12, проходящую от Москвы через Нижний Новгород до Казани.
Выехать на МСД можно будет со всех основных вылетных магистралей: Дмитровского, Алтуфьевского, Ярославского шоссе, шоссе Энтузиастов и других. Также попасть на МСД можно будет с Московской кольцевой автодороги (МКАД) и Третьего транспортного кольца (ТТК).
В сентябре 2022 года был открыт основной участок Московского скоростного диаметра. Его длина составляет 40 километров. Он начинается от входа в город трассы М-11 «Нева» и ведет до Косинской эстакады. А с 21 июня 2023 года автовладельцы смогут воспользоваться им, чтобы проехать от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 «Курьяново».
И самое главное. МСД — скоростная магистраль. Здесь нет ни светофоров, ни наземных пешеходных переходов, а автомобили могут двигаться с разрешенной скоростью 90 километров в час. Этот показатель планируется повысить.
И еще — это платная дорога, но не для всех.
Кто сколько стоит проезд по МСД и кто должен платить?
Оплачивать проезд по Московскому скоростному диаметру придется тем, кто проезжает Москву транзитом.
Схема работает следующим образом. Если автомобиль с региональными номерами в течение 24 часов дважды пересек ЦКАД, а также воспользовался МСД и пробыл на нем менее двух часов, поездка признается транзитной.
Платить за транзитный проезд, как сообщается на официальной странице МСД, придется только за полные круги по схеме ЦКАД — МСД — ЦКАД. При этом ни время суток, ни количество выездов непосредственно на МСД, ни вид транспорта никакой роли не играют. Простое правило. Едешь транзитом? Плати.
Кстати, все эти правила распространяются также и на автомобили с иностранными номерами.
Со 2 января 2023 года стоимость транзитного проезда по МСД — 950 рублей за круг.
При этом грузовикам на магистраль выезд запрещен. Исключением могут стать только грузовые автомобили со специальными пропусками, где указано, что они могут воспользоваться МСД.
Для кого проезд по СВХ, ЮВХ и всему МСД будет бесплатным?
Во-первых, бесплатно могут пользоваться как Северо-Восточной, так и Юго-Восточной хордами или всем МСД сразу владельцы автомобилей с московскими или подмосковными номерами. Проще говоря, регистрация машины в столичном регионе сразу дает право бесплатного пользования всей местной дорожной инфраструктурой.
Во-вторых, не платят за проезд по МСД те гости их регионов, чьи поездки не соответствуют правилам транзита. Это значит, что, если вы пересекли ЦКАД, воспользовались МСД, но не выехали за пределы Московского региона в течение суток, схема не срабатывает — поездка по диаметру не оплачивается.
Общественный транспорт также не должен платить за пользование новой автотрассой. Причем речь идет не только об автобусах и маршрутных такси, но и об обычном городском такси, если у него есть разрешение на работу в Москве и Подмосковье. С междугородних автобусов любой вместимости плата также не взымается.
Пожарные машины, автомобили полиции, кареты скорой помощи и другой транспорт со спецсигналами также проезжает по МСД бесплатно.
Не платят за проезд и машины «Почты России», а также сопровождающий их транспорт.
Как оплатить транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру с помощью транспондера?
Если ваша поездка подпадает под критерии транзита, и вам нужно заплатить за проезд по МСД, сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Интуитивно понять механизм оплаты тоже вряд ли получится, если вы выезжаете на МСД не с трассы М-11 «Нева» или с трассы М-2 «Крым».
В этом случае оплатить пользование трассой можно с помощью транспондеров. Это специальное устройство размером примерно с банковскую карту, которое обычно крепится к лобовому стеклу автомобиля. Если есть транспондер и на нем достаточно средств, оплата производится автоматически.
В России используются четыре вида транспондеров. Самый популярный — T-Pass от ООО «Автодор — Платные дороги». Помимо того что им можно просто и быстро оплатить проезд по МСД, он дает владельцам максимальную скидку на ЦКАД, а водителям грузовиков и автобусов — скидку на платные участки М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-3 «Украина».
Остальные три вида дают льготные условия для платных дорог: ЗДС в Санкт-Петербурге (транспондер «Западный скоростной диаметр» от ООО «Магистраль Северной столицы»), участка от 15 до 58 километра трассы М-11 «Нева» (транспондер «15-58 М-11» от ООО «Объединенные системы сбора платы») и прохождения платного участка нового выхода на МКАД с трассы М-1 «Беларусь» (транспондер «Главная дорога» от АО «Невское качество дорог»).
Как еще можно оплатить проезд по МСД?
Второй способ оплатить проезд по МСД — воспользоваться официальным сайтом скоростной магистрали.
В специальном разделе автовладельцу необходимо ввести номер автомобиля, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, а также дату транзита по МСД. Оплатить проезд можно непосредственно после поездки или заранее. Плата будет списана с банковской карты, а водителю поступит уведомление на мобильный телефон, который тот укажет при оформление платежа.
Также оплату можно провести через приложение «Парковки России». Там тоже есть возможность оформить платеж заранее.
При этом плату могут вносить только непосредственно автовладельцы, водители или, выражаясь юридическим языком, физические лица. Если машина принадлежит юрлицу, то заплатить за проезд придется водителю, находящемуся за рулем. Ему должны быть выделены для этого средства.
Когда нужно оплатить проезд?
Если вы не оплатили транзитный проезд по МСД заранее, ваш автомобиль будет зафиксирован камерой на трассе. Вы получите уведомление о необходимости внести плату, где будет указан номер вашего автомобиля, а также время, когда вы совершали поездку.
На оплату дается пять дней. Если по истечении этого срока платеж не проведен, начисляется штраф. Владелец легкового автомобиля вместо 950 рублей будет вынужден заплатить 1 500 рублей, а если «зайцем» решил проскочить грузовик, то с владельца потребуют уже 5 000 рублей.
Но есть нюанс. Сразу же бежать и оплачивать штраф не нужно. После его начисления у водителя остается шанс, так сказать, разойтись с системой по-хорошему. Если в течение 20 дней с момента формирования штрафа водитель все же оплатит проезд, санкцию снимут.
Но если этого не произошло, придется и за проезд заплатить, и штраф закрыть. Постановление о последнем выносит Ространснадзор. Внести средства нужно будет в течение двух месяцев, то есть 60 дней.