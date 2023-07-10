В итоге была создана скоростная платная дорога длиной 68 километров. Московский скоростной диаметр таким образом соединил трассы М-11 «Нева» — построенную не так давно дорогу до Санкт-Петербурга в обход Торжка и других мест, где ранее проезд был затруднен по ряду различных причин — и М-2 «Крым». Также с МСД сразу был предусмотрен выход на строящуюся скоростную магистраль М-12, проходящую от Москвы через Нижний Новгород до Казани.

Выехать на МСД можно будет со всех основных вылетных магистралей: Дмитровского, Алтуфьевского, Ярославского шоссе, шоссе Энтузиастов и других. Также попасть на МСД можно будет с Московской кольцевой автодороги (МКАД) и Третьего транспортного кольца (ТТК).

В сентябре 2022 года был открыт основной участок Московского скоростного диаметра. Его длина составляет 40 километров. Он начинается от входа в город трассы М-11 «Нева» и ведет до Косинской эстакады. А с 21 июня 2023 года автовладельцы смогут воспользоваться им, чтобы проехать от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 «Курьяново».

И самое главное. МСД — скоростная магистраль. Здесь нет ни светофоров, ни наземных пешеходных переходов, а автомобили могут двигаться с разрешенной скоростью 90 километров в час. Этот показатель планируется повысить.