Как отказаться от домашнего телефона в Москве

Как отказаться от домашнего телефона в МосквеПошаговая инструкция по отключению услуги
Сегодня, когда смартфон есть у каждого первого, а в любой квартире работает Wi-Fi, домашний телефон выглядит как пережиток прошлого. Как правило, сегодня в нем нуждаются только люди старшего поколения. Хозяева квартир в новостройках не стремятся проводить домой телефонную линию, а те, у кого домашний телефон остается до сих пор, все чаще от него отказываются. Если вы тоже решили, что вам не нужен этот старый способ связи, а телефонный аппарат можно оставить в доме разве что в качестве элемента декора, «Мослента» подготовила пошаговую инструкцию по отключению домашнего телефона в Москве.
По каким причинам можно отказаться от городского телефона?
Есть несколько причин, которые могут привести к решению отключить домашний телефон МГТС в Москве. Самая очевидная из них — он попросту не нужен, а платить лишние деньги за услугу, которой не пользуешься, нецелесообразно. Именно это в первую очередь заставляет москвичей отказаться от домашнего телефона.
Еще одна естественная причина — смена места жительства. Поскольку все городские телефоны МГТС зарегистрированы на конкретных абонентов, меняя квартиру, город или страну, от услуг компании нужно отказаться, иначе новые жильцы или владельцы вашей квартиры не будут иметь к этому номеру общегородской сети никакого отношения. В итоге счета все равно будут поступать вам, если телефон все еще оформлен на вас.
Также отказаться от домашнего телефона можно временно. Если, к примеру, вы уезжаете в длительную командировку, отправляетесь путешествовать или просто переезжаете на дачу с мая по октябрь, можно приостановить работу городского телефона в вашей квартире, чтобы сэкономить деньги. Когда вы вернетесь обратно, его можно будет подключить снова. Номер при этом не потеряется.
И, конечно, стоит отказаться от городского телефона МГТС, если он не очень нужен, а оплата счета за связь бьет по вашему бюджету. Сегодня вполне достаточно мобильного телефона, чтобы постоянно быть на связи с близкими.
Кто может инициировать отказ от домашнего телефона МГТС?
Только тот, на кого оформлен договор на предоставление услуг связи. Как правило, это владелец квартиры.
Если компания-оператор, например, заключала договор с вашей бабушкой о предоставлении услуг связи, но она переехала к вашим родителям, а квартиру оставила вам, самостоятельно решить проблему у вас не получится. Придется побеспокоить пожилого человеке и вместе с ней подать заявление об отказе от домашнего телефона.
Как отключить домашний телефон на время?
Разберемся сначала с опцией «заморозки» работы домашнего телефона на время вашего отпуска или отъезда по делам. Его главная особенность в том, что это обратимый процесс. Вы останавливаете договор о предоставлении вам услуг связи, но не разрываете его. Получается, что вы не платите лишних денег, пока вас нет дома и вы не пользуетесь телефоном, но при этом ваш домашний номер остается при вас.
Добровольно заблокировать телефон можно двумя способами. Первый — найти ближайший офис МГТС и прийти туда в часы работы. Второй — через чат с техподдержкой компании на официальном сайте или в приложении.
В любом случае, прежде чем подавать заявление об отказе от услуги стационарного телефона, пусть даже временно, необходимо собрать документы. Вам понадобится ваш паспорт, договор о предоставлении услуг связи с компанией-оператором МГТС, а также документы о праве собственности на квартиру и квитанция об оплате задолженности, если она у вас была.
Заявление подается по установленному образцу, который можно запросить в чате техподдержки или получить в офисе компании при личном визите. Подать его нужно вместе с остальными документами. Если вы решили временно отказаться от городского телефона МГТС онлайн, все документы, включая заявление, надо будет отсканировать.
При этом блокировка не бесплатная.
стоит временный отказ от домашнего телефона
К тому же придется все же ежемесячно вносить 214 рублей на счет за обслуживание абонентской сети. Но это единственные платежи во время «заморозки» договора.
Кстати, таким образом можно заблокировать телефон на срок от месяца до трех. По окончании этого срока он снова подключится автоматически. Никаких дополнительных действий для этого предпринимать не нужно.
Можно ли отключить домашний телефон полностью?
Если вы давно не пользуетесь домашним телефоном, полностью перешли на мобильную связь, а телефонный аппарат просто пылится где-то в углу, лучше просто отключить его навсегда. Это пусть и немного, но сэкономит ваши средства, к тому же вы будете получать меньше счетов ежемесячно.
Чтобы отказаться от стационарного домашнего телефона МГТС, нужно подать заявление компании-оператору о расторжении договора на предоставление услуг связи.
Его также должен написать именно собственник квартиры. Если при этом та же компания предоставляет вам интернет и интерактивное телевидение, отказ от городского телефона не повлияет на них. Нужно просто указать в заявлении, что от этих услуг вы отказаться не готовы.
Если вдруг по какой-то причине вы решите возобновить работу домашней телефонной линии, есть возможность переоформления договора. Это также можно сделать, обратившись к компании-оператору. Но при этом вам будет присвоен новый номер.
Какие действия необходимы для отключения домашнего телефона?
Абонентов в Москве и Подмосковье обслуживает компания МГТС («Московская городская телефонная сеть»). Порядок отключения городского телефона для всех абонентов один и тот же.
Во-первых, необходимо подать заявление на отключение домашнего телефона. Это можно сделать несколькими способами. Вам необходимо прийти в офис оператора, воспользоваться возможностью подачи заявления на портале Госуслуг, связаться с представителями компании в чате техподдержки или позвонить на горячую линию.
Заявление будет принято только в том случае, если у вас нет долгов перед оператором. О состоянии вашего счета стоит навести справки заранее и закрыть задолженность, если она обнаружится. Проверить состояние лицевого счета можно у специалистов в офисе МГТС, по телефону компании, с помощью приложения или даже в банкоматах Сбера. Если последний способ подходит вам больше всего, необходимая информация находится в разделе «Оплата услуг».
Как позвонить оператору, чтобы отказаться от городского телефона?
Заявить о том, что вы хотите отказаться от стационарного телефона МГТС в Москве, можно связавшись со специалистами компании по номеру: +7 495 636 0 636.
Для мобильных телефонов МТС и МГТС есть короткий номер: 0636.
Так вы сможете связаться с Контактным центром компании, где сможете получить ответы на все вопросы, а также заявить о желании расторгнуть договор на предоставление услуг связи. Будьте готовы назвать свои паспортные данные, номер счета и кодовое слово.
Вам все равно будет необходимо прийти в офис МГТС. Только при личном присутствии человека, на которого зарегистрирован домашний телефон, можно закрыть счет.
К тому же необходимо принести в компанию требующиеся для окончательного отключения городского телефона документы.
При этом отключить домашний телефон в личном кабинете на сайте компании не получится. МГТС не предоставляет своим абонентам такой возможности.
Как отключить домашний телефон в офисе МГТС?
Самое простое решение для отключения стационарного телефона — собрать необходимые документы и лично прийти в офис компании-оператора. Это сэкономит время и ускорит весь процесс. К тому же не придется ждать, когда придет документальное подтверждение отключения. Все необходимые квитанции и справки вы получите на месте.
Для того чтобы отключить городской телефон МГТС в офисе, необходимо оплатить госпошлину, предъявить паспорт и документы о праве собственности на квартиру, а также заявление о расторжении договора с оператором.
После того как специалист МГТС подтвердит, что ваше заявление принято, нужно назначить дату окончательного отказа от стационарного телефона.
Как отключить городской телефон в МФЦ «Мои документы»?
Компания МГТС предоставляет своим абонентам и такую возможность. Для этого вам необходимо позвонить в ближайший к вам МФЦ и назначить время визита или сразу прийти в центр и взять талончик живой очереди к специалисту, способному решить вашу проблему.
Также необходимо оплатить госпошлину.
составляет госпошлина за отключение городского телефона в МФЦ
Те же документы, которые требовались в случае отключения стационарного телефона в офисе МГТС, нужно предъявить специалисту МФЦ. Одновременно с этим вы сможете написать заявление об отказе от домашнего телефона.
После этого вам предложат выбрать удобное время для визита специалиста, который произведет все необходимые действия для отключения вашего телефона.
Как отключить домашний телефон через портал госуслуг?
Отключить домашний телефон в Москве можно и через портал госуслуг. При этом ваша учетная запись должна быть полностью подтверждена.
Портал позволяет заблокировать телефонную линию. Этот способ достаточно надежен. Вы сразу же получите информацию об успешном отключении.
Но компания МГТС предупреждает: воспользоваться порталом госуслуг для временного отключения стационарного телефона не получится.
Что делать, если не получилось отключить домашний телефон?
Если вы подали заявление, получили подтверждение, что его приняли и рассмотрели, выбрали дату отключения стационарного телефона, но он продолжает работать и после нее, а счета так и приходят в ваш почтовый ящик, выход есть.
Можно попробовать повторно обратиться в компанию и попросить проверить всю информацию по вашему вопросу. Если это просто техническая ошибка, специалисты все быстро выяснят и отключат вам телефон. В этом случае вы можете претендовать на перерасчет, чтобы не оплачивать дни, когда, по соглашению с вами, телефон должен был быть отключен, но он продолжал работать.
Если же компания не идет вам навстречу и не проводит отключение, у вас всегда остается право обратиться в суд.
В любом случае выяснить ситуацию нужно как можно быстрее, поэтому в день, когда вам должны отключить домашний телефон, проверьте, работает ли он. Чем скорее обнаружится ошибка компании, тем быстрее и легче будет ее исправить.