Как отказаться от домашнего телефона в Москве

Есть несколько причин, которые могут привести к решению отключить домашний телефон МГТС в Москве. Самая очевидная из них — он попросту не нужен, а платить лишние деньги за услугу, которой не пользуешься, нецелесообразно. Именно это в первую очередь заставляет москвичей отказаться от домашнего телефона.

Еще одна естественная причина — смена места жительства. Поскольку все городские телефоны МГТС зарегистрированы на конкретных абонентов, меняя квартиру, город или страну, от услуг компании нужно отказаться, иначе новые жильцы или владельцы вашей квартиры не будут иметь к этому номеру общегородской сети никакого отношения. В итоге счета все равно будут поступать вам, если телефон все еще оформлен на вас.