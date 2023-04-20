Как отключить телевизионную антенну в квартире?Инструкция по отказу от общедомовой антенны
Телевизор постепенно становится таким же артефактом из прошлого, как домашний телефон. Новые плазменные экраны все чаще используются для просмотра фильмов в онлайн-кинотеатрах. В итоге москвичи все чаще задумываются об отказе от телевизионных антенн в своих квартирах. Что для этого нужно, сколько стоит отключение такой услуги, к кому обращаться, сколько ждать и как отключить телевидение в квартире самым простым способом — обо всем этом в инструкции «Мосленты».
По какой причине можно отключить антенну в московской квартире?
Никаких специальных причин для отключения антенны в квартире не нужно. Достаточно вашего желания расторгнуть договор на предоставление вам услуг телевещания. Так что если вы хотите жить без телевизора и центральных каналов, вам достаточно только заявить об этом.
Ограничений в данном случае практически нет. Вам могут отказать в праве отключить антенну в квартире только по одной причине — если есть задолженность по абонентской плате. Как только вы решите этот вопрос, то есть внесете необходимые средства на счет, все препятствия для отключения услуги будут устранены.
Как узнать, какая организация обслуживает вашу квартиру?
Во-первых, вам нужно узнать, какой оператор предоставляет вам услуги телевещания. Как правило, название компании указывается в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Если по какой-то причине вам не удалось узнать, кто именно обеспечивает вам домашнее телевидение, можно обратиться в ближайший центр «Мои документы». Там вам предоставят всю необходимую информацию.
Данные об операторе можно запросить в управляющей компании, занимающейся обслуживанием вашего дома, в ТСЖ или получить через Единый расчетный центр.
Как подать заявление на отключение антенны в квартире?
После того как вы выяснили, какой оператор обслуживает ваш дом, можно переходить к следующему этапу. Для того чтобы отказаться от коллективной антенны, вам необходимо подать заявление в компанию, которая предоставляет вам услуги.
Поскольку перечень документов, необходимых для подачи заявки, у разных операторов отличается, проще всего позвонить в компанию или зайти на ее страницу в интернете и посмотреть, что именно нужно собрать перед подачей заявления и как правильно его составить.
Если говорить в общем, то заявление на расторжение договора составляется в свободной форме. Укажите в нем ваше имя, фамилию и отчество, адрес квартиры, где должна быть отключена услуга, и, собственно, цель заявления — расторжение договора. Дальше все в соответствии с общим стандартом: контактный телефон, подпись и дата составления.
Какие документы потребуются для отключения антенны?
Написать заявление об отказе от коллективной антенны мало. Всю указанную информацию нужно подтвердить документально.
Во-первых, вам нужно заказать справку об отсутствии задолженности по абонентской плате. Это можно сделать, обратившись в Единый информационно-расчетный центр. Также вам понадобится паспорт и документы, подтверждающие ваше право собственности на жилое помещение. Если заявитель не является собственником квартиры, где нужно отключить коллективную антенну, оператор его заявление рассматривать не будет.
Также лучше взять с собой последнюю квитанцию об оплате телевизионной антенны.
Как подать документы на отключение коллективной антенны в квартире?
Вместе с заявлением о расторжении договора на оказание услуг, справкой из ЕИРЦ об отсутствии задолженности по оплате телевещания, паспортом и свидетельством о праве собственности на квартиру вам нужно отправиться в офис вашей компании-оператора, чтобы подать весь пакет документов лично. Как правило, в Москве оператором является компания «Ростелеком».
Если вы не хотите или по какой-то причине не можете посетить компанию, документы можно отправить через личный кабинет на ее официальном сайте.
Сколько стоит услуга по отключению антенны в квартире?
Нисколько. В Москве коллективную антенну в квартире по желанию собственника отключат бесплатно.
Правда, сотрудники компании-оператора, прежде чем сделать это, еще раз внимательно проверят ваш счет на предмет задолженностей за весь период пользования. Если все данные совпадут со справкой из ЕИРЦ, где указано, что должником вы не являетесь, антенну просто отключат, а договор на предоставление услуг будет расторгнут.
В какой срок могут отключить антенну в квартире?
Это зависит от того, как вы договоритесь с компанией. По имеющемуся алгоритму сотрудники оператора должны принять ваше заявление в работу и вместе с вами выбрать время визита мастера, который проведет все необходимые манипуляции для отключения антенны в квартире.
Если этого не произошло, вам нужно связаться с компанией-оператором и уточнить причину переноса срока и новую дату визита специалиста.
По окончании работ он должен выдать вам еще одну справку, которую нужно предоставить в ЕИРЦ. На основании этого документа, подтверждающего расторжение договора на оказание услуг телевещания и фактическое отключение телевизионной антенны в вашей квартире, специалисты центра проведут перерасчет абонентской платы.
Можно ли отключить антенну через МФЦ?
Можно. Этот способ даже проще того, что описан выше. Вам необходимо собрать все нужные документы и предоставить в многофункциональный центр «Мои документы». Дальше специалисты будут действовать сами.
Написать заявление на отключение коллективной антенны и заказать справку об отсутствии задолженности можно там же.
Можно ли отказаться от коллективной антенны через портал «Госуслуги»?
Можно, если компания, предоставляющая вам услуги телевещания, внесена в единую базу портала. «Ростелеком» там давно есть, так что можно зайти под своей учетной записью на портал, найти необходимую услугу и подать заявку.
Для этого потребуются все те же документы. Загрузить их можно, воспользовавшись сканером или просто сфотографировав. Но снимки должны быть четкими, чтобы не возникло вопросов к информации, указанной в документах.
Отключение антенны происходит в течение 30 дней с момента подачи заявки. Если антенну отключат после 20 числа текущего месяца, за него заплатить придется, а вот уже со следующего месяца соответствующая строчка исчезнет из вашей квитанции на оплату услуг ЖКХ.