Как отключить телевизионную антенну в квартире?

После того как вы выяснили, какой оператор обслуживает ваш дом, можно переходить к следующему этапу. Для того чтобы отказаться от коллективной антенны, вам необходимо подать заявление в компанию, которая предоставляет вам услуги.

Поскольку перечень документов, необходимых для подачи заявки, у разных операторов отличается, проще всего позвонить в компанию или зайти на ее страницу в интернете и посмотреть, что именно нужно собрать перед подачей заявления и как правильно его составить.

Если говорить в общем, то заявление на расторжение договора составляется в свободной форме. Укажите в нем ваше имя, фамилию и отчество, адрес квартиры, где должна быть отключена услуга, и, собственно, цель заявления — расторжение договора. Дальше все в соответствии с общим стандартом: контактный телефон, подпись и дата составления.