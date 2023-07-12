Как пенсионеру получить бесплатные продукты в Москве
Казалось бы, столица — богатейший город России. Есть распространенный миф, что москвичи живут с размахом и ни в чем не нуждаются. Но реальность совсем иная. И сегодня в столице есть люди, чью жизненную ситуацию можно назвать по-настоящему тяжелой. Нередко это пожилые столичные жители. Власти города стараются оказать им всестороннюю поддержку. Дополнительные выплаты — ее основной вид, но помимо них есть еще возможность получить продовольственную помощь. Как пенсионеру получить продукты в Москве — в материале «Мосленты».
Что представляли из себя бесплатные продуктовые наборы?
В России людям, попавшим в сложную ситуацию, стараются помочь всеми способами, в том числе и выдавая продукты бесплатно. Раньше пенсионеры, находившиеся за чертой бедности, могли получить сразу продуктовые наборы. В них входили товары первой необходимости, которые собирали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Жестких требований не существовало. Хотя ведомство настоятельно советовало в своих нормативных документах включать в такие наборы только товары с определенным ГОСТом, это было именно пожеланием, а не требованием закона. Для того чтобы набор был собран по правилам, было достаточно того, чтобы консервы, масло и другие продукты в нем соответствовали техническому регламенту. При этом они могли не относиться к первому сорту, а быть второго.
Все вопросы подобного продуктового обеспечения нуждающихся решали региональные власти. Федеральное законодательство устанавливало только саму возможность такой помощи.
В столице с 2013 года стала применяться иная практика выдачи нуждающимся продуктов. В наборах, которые получали люди, часто оказывались товары, которые были им не нужны или по какой-то причине не подходили. Если говорить о пенсионерах, такой причиной могла стать, к примеру, медицинская диета. Стало ясно, что эффективнее не тратить средства на одинаковые наборы для всех, а передавать москвичам средства на самостоятельную покупку всего необходимого. Так появились столичные электронные социальные сертификаты.
Что такое трудная жизненная ситуация?
Продуктовые социальные сертификаты могут получить не все московские пенсионеры, а только те, что попали в трудную жизненную ситуацию. Это не просто словосочетание, а конкретное юридическое понятие с неотъемлемыми признаками.
Так, судя по информации, опубликованной на официальном сайте мэра и правительство Москвы, власти города признают, что горожанин оказался именно в таком положении, если у него сгорело единственное жилье, его ограбили или он стал жертвой мошенничества, причем в обоих случаях речь идет о внушительных суммах, семья пенсионера потеряла кормильца, пенсионер утратил какой бы то ни было доход или его уровень крайне низок.
Чаще всего адресная помощь требуется тем, кто попал в трудную жизненную ситуации именно по последним причинам. При этом власти столицы всегда идут навстречу пожилым москвичам. Если их пенсии ниже городского прожиточного минимума и столичного социального стандарта, в первую очередь они получают социальные доплаты до обоих этих уровней.
Поскольку речь идет именно о региональных мерах поддержки, московская регистрация — необходимое условие для ее получения. При этом, если пенсионер не прожил в городе десяти лет, он может рассчитывать только на первую доплату — до городского прожиточного минимума.
Что такое электронный социальный сертификат?
Говоря простыми словами, электронный сертификат — купон, который выдается москвичам, оказавшимся сложной жизненной ситуации. Он записывается на социальную карту жителя столицы. У такого сертификата есть ряд особенностей.
Во-первых, он целевой. Если пенсионер получил продуктовый сертификат, потратить его он может только на продукты. Ни на какие иные товары он расходоваться не может. Во-вторых, средства, записанные на него, деньгами на руки не выдают. В-третьих, сертификат имеет срок действия, по прошествии которого баллы на нем сгорают. Нужно обновлять. А один балл — это один рубль.
Оформляется сертификат раз в год.
Кто может получить продуктовые сертификаты в Москве?
Собственно, получить сертификат на продукты питания могут практически все жители города, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На практике же чаще всего их выдают пенсионерам, чей суммарный доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в столице, а также семьям с детьми, оказавшимся на грани выживания.
Если говорить о пенсионерах, есть категории льготников, получающие продуктовые сертификаты вне зависимости от уровня их доходов. Во-первых, это ветераны Великой Отечественной войны, а во-вторых, участники обороны Москвы и узники фашистских гетто и концлагерей.
Также подобная социальная поддержка может быть оказана людям с инвалидностью. Но им также нужно будет доказать, что они попали в трудную жизненную ситуацию. Как правило, проще всего оформить сертификат инвалидам I группы, а вот инвалидом III группы почти невозможно в силу того, что у них почти нет ограничений возможности работать и зарабатывать.
Как получить товары по социальному сертификату?
Обменять баллы сертификата на продукты просто — нужно прийти в один из магазинов, участвующих в социальной программе, и просто оплатить покупки социальной картой.
Судя по реестру, опубликованному на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, получить продукты по этому сертификату можно в магазинах «Перекресток», «Дикси» и других.
Какие продукты можно получить в Москве по социальному сертификату?
Продуктовый социальный сертификат может быть обналичен только при покупке товаров первой необходимости. Как правило, речь идет о продуктах питания.
При этом некоторые из них таким образом купить нельзя. На сайте столичного Департамента соцзащиты можно найти перечень запрещенных товаров, то есть тех, на которые средства сертификата не распространяются.
В документе всего две позиции — алкогольные напитки и табачная продукция. Сертификат нельзя потратить ни на водку, ни на вино, ни на пиво. Также с его помощью не купить ни сигарет, ни необработанный табак.
Какие документы нужны для оформления социального сертификата?
Ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, а также бывшие узники фашистских лагерей и гетто не должны оформлять социальный сертификат дополнительно. Он предоставляется им в упреждающем порядке.
Для всех остальных процедура немного сложнее. Для того чтобы получить возможность оплатить баллами продукты, нужно прийти в отдел социального обслуживания населения по месту жительства и подать заявление.
Если речь идет о пенсионере, попавшем в сложную ситуацию, то ему придется взять с собой пакет документов. Во-первых, нужен паспорт с отметкой о московской регистрации. Без этого вообще никакая региональная социальная помощь не сработает.
Во-вторых, потребуются документы, подтверждающие и то, что москвич вышел на пенсию и при этом больше не работает. Справка о размере пенсии и ежемесячного дохода вообще также должна быть на руках.
Иногда для оформления сертификата нужно принести чеки за три месяца, которые подтверждают серьезные траты на одежду, продукты, лекарства и так далее. Сохраняйте их. При этом к чекам на лекарства надо приложить рекомендации врача.
Прежде чем вынести решение о выдаче сертификата, соцработники могут запросить сведения о доходах совершеннолетних детей, если они у пенсионера есть.
В какой срок можно получить продовольственный сертификат?
По общему правилу сертификат зачисляется на социальную карту москвича в течение 30 дней с момента подачи заявления. Практика показывает, что этот срок намного короче.
Уже через неделю или две можно обратиться в отдел социальной защиты и проверить, начислен сертификат или нет. Скорее всего он уже будет записан на карту.
Что делать, если остались другие вопросы?
Актуальный размер социального продуктового сертификата, а также иные тонкости и детали его оформления можно узнать, позвонив по телефону горячей линии: +7 495 539 55 55
Специалисты ответят на все интересующие вас вопросы. Они принимают звонки ежедневно с 08:00 до 20:00.