В России людям, попавшим в сложную ситуацию, стараются помочь всеми способами, в том числе и выдавая продукты бесплатно. Раньше пенсионеры, находившиеся за чертой бедности, могли получить сразу продуктовые наборы. В них входили товары первой необходимости, которые собирали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Жестких требований не существовало. Хотя ведомство настоятельно советовало в своих нормативных документах включать в такие наборы только товары с определенным ГОСТом, это было именно пожеланием, а не требованием закона. Для того чтобы набор был собран по правилам, было достаточно того, чтобы консервы, масло и другие продукты в нем соответствовали техническому регламенту. При этом они могли не относиться к первому сорту, а быть второго.