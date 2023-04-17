Как переоформить право собственности на движимое и недвижимое имущество на жену

Право собственности на имущество — одно из основополагающих в российском законодательстве, а вслед за ним непременно идет и право распоряжаться собственностью по желанию. Проще говоря, вы можете делать с вашим имуществом все что угодно, в том числе и переоформлять его на жену или других близких родственников.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса России, есть несколько способов перехода права собственности от одного человека к другому.

Первый — договор купли-продажи. Вы продаете имущество кому бы то ни было за фиксированную цену, которую покупатель переводит на ваш счет. Степень родства при этом никакого значения не имеет.

Второй — дарение. В данном случае имущество переходит из рук в руки безвозмездно. Это дорогостоящий подарок, который требует оформления договора дарения и фиксирования перехода права собственности государственными инстанциями. Но никакой оплаты вы не получаете. В этом случае родство с человеком, которому вы решили что-то подарить, имеет значение. Если вы переписываете таким образом имущество на жену, родителей, родных братьев и сестер или на ваших детей, они не будут платить налоги, положенные во всех иных случаях.