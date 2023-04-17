Как переоформить право собственности на движимое и недвижимое имущество на жену

Как переоформить право собственности на движимое и недвижимое имущество на женуИнструкция по передаче квартиры и машины супруге
Ситуации в жизни бывают разные. Иногда мы просто хотим сделать нашим близким дорогостоящие подарки, а иногда жизненные обстоятельства заставляют искать ответ на вопрос, как переоформить имущество на жену или другого близкого родственника. Законодательство позволяет это сделать несколькими способами, но воспользоваться быстро можно только одним или двумя. «Мослента» разбиралась в правилах перехода права собственности от мужа к жене или от родителей к детям. Ниже — наша инструкция.
Есть ли способ переоформить недвижимость на жену?
Право собственности на имущество — одно из основополагающих в российском законодательстве, а вслед за ним непременно идет и право распоряжаться собственностью по желанию. Проще говоря, вы можете делать с вашим имуществом все что угодно, в том числе и переоформлять его на жену или других близких родственников.
В соответствии с положениями Гражданского кодекса России, есть несколько способов перехода права собственности от одного человека к другому.
Первый — договор купли-продажи. Вы продаете имущество кому бы то ни было за фиксированную цену, которую покупатель переводит на ваш счет. Степень родства при этом никакого значения не имеет.
Второй — дарение. В данном случае имущество переходит из рук в руки безвозмездно. Это дорогостоящий подарок, который требует оформления договора дарения и фиксирования перехода права собственности государственными инстанциями. Но никакой оплаты вы не получаете. В этом случае родство с человеком, которому вы решили что-то подарить, имеет значение. Если вы переписываете таким образом имущество на жену, родителей, родных братьев и сестер или на ваших детей, они не будут платить налоги, положенные во всех иных случаях.
Третий — рента. Это особый вид договора, при котором вы официально заявляете, что готовы передать право собственности на ваше имущество за некие услуги или иные обязательства, которые берет на себя вторая сторона. Как правило, речь идет о некоей сумме, которая поступает вам от человека, с которым вы оформляете договор ренты. Чаще всего в данном случае мы слышим о пожизненном содержании, оплате услуг ЖКХ или покупке продуктов и товаров первой необходимости.
Четвертый — наследование имущества. Передать право собственности таким образом можно кому угодно, если вы составите завещание. Без него наследование идет в порядке очереди. По закону супруги и дети считаются первыми претендентами на наследство. Но при таком способе имущество достанется им только в случае вашей смерти.
Таким образом самый быстрый способ переписать имущество на жену, детей или других близких родственников — договоры купли-продажи или дарения.
При этом очень важно иметь в виду, что квартира, машина, дом или любое другое имущество, на которое вы хотите переоформить право собственности, не должно иметь обременений. Например, если вы сначала взяли квартир в ипотеку, а потом женились, то просто и быстро переоформить ее на жену не получится. Ваша квартира находится в залоге у банка вплоть до полной выплаты кредита. Впрочем, сегодня столичные риелторы умеют справляться и с этой проблемой, но такой переход права собственности потребует дополнительных усилий.
На кого из родственников проще всего переоформить право собственности?
Проще всего передать все, что вы нажили за долгие годы, самым близким родственникам. Российское законодательство дает исчерпывающий перечень тех, кто относится к этой категории.
В первую очередь речь идет о супругах. Закон полагает, что ваша жена для вас ближе родной матери — по крайней мере в имущественных вопросах. Родители в этом списке стоят на втором месте.
Конечно же, ближайшими родственниками считаются дети. При этом важно уточнить, что законодательство не делает различий между вашими родными детьми и усыновленными или удочеренными, если они есть. Все они абсолютно равноправны. Но если ваша семья выполняет роль приемной, то дети, воспитывающиеся в ней и не являющиеся родными, обладают принципиально иным статусом. Они не считаются вашими близкими родственниками и по закону вообще не учитываются в очереди наследников, если вы не указали их в завещании.
Также к близким родственникам относятся братья и сестры. Тут законодательство также уравнивает в правах как родных братьев и сестер, так и, как говорят, сводных — детей одного общего родителя. Например, если у вас с братом общая мать, но разные отцы, или один отец, но разные матери, в данном случае это роли не играет.
И конечно же, близкими родственниками считаются ваши родные бабушка и дед — как со стороны отца, так и со стороны матери. А если у вас уже есть внуки, то в этот перечень входят и они.
Все остальные двоюродные, троюродные и так далее дяди, тети, сестры, братья и прочие родственники законом в плане послаблений при переоформлении имущества не учитываются. С ними все договоры заключаются по тем же правилам, как с посторонними людьми. В особенности это касается оформления договора дарения.
Как переоформить имущество на жену с помощью договора купли-продажи?
Этот вариант надежен, относительно прост и безопасен. Но есть нюанс, который необходимо учитывать. Договор купли-продажи должен быть реальной продажей для вас и покупкой для вашей супруги. А вот это сделать уже очень непросто.
Допустим, вы решили переписать квартиру на жену, находясь в браке. Хорошая новость в том, что жилплощадь так и останется в собственности вашей семьи, потому что будет признана совместно нажитым имуществом. Такая сделка если и возможна, то только с квартирой, которая была у вас в собственности еще до брака. Она должна быть полностью вашей и не учитываться при разделе имущества в случае развода. После сделки документы переоформляются на вашу супругу, но, поскольку она покупает жилье, будучи в браке с вами, то в случае расторжения брака вы будете делить эту квартиру так же, как и остальное имущество.
Но и это в данном случае не самое главное. При переходе права собственности по договору купли-продажи в сделке должны участвовать реальный продавец и реальный покупатель. Проще говоря, ваша супруга должна заплатить за приобретаемое право собственности указанную в договоре стоимость квартиры. И желательно, чтобы эти деньги шли не из ваших общих средств.
В противном случае ваш договор может быть признан ничтожным, не имеющим действия. Кстати, заявить о фиктивности сделки можете не только вы как продавец или ваша жена как покупатель. Сообщить куда следует вполне способны и совершенно посторонние люди. Например, если один из вас будет признан банкротом, забить тревогу могут ваши кредиторы.
Более спокойный и безопасный способ перехода права собственности от вас к вашей супруге — оформление договора дарения.
Как переоформить имущество на жену через договор дарения?
Главный плюс такого подхода — право не платить налог с приобретения нового имущества. По общему правилу, каждый крупный подарок, например квартира, облагается 13-процентным подоходным налогом. Но если речь идет о супругах или других близких родственниках, подарок передается без каких-либо дополнительных отчислений.
При этом важно доказать, что вы состоите в близком родстве. Так называемые гражданские жены получают подарки на общих основаниях и налог с них не отменяется. Переход права собственности жене без дополнительных затрат возможен только в случае, если у вас есть свидетельство о браке. В случае оформления договора дарения на родителей или детей потребуется свидетельство о рождении. В первом случае — ваше, во втором — вашего ребенка.
Что указать при оформлении договора дарения?
При оформлении договора дарения обязательно указываются паспортные данные сторон, например, ваши и вашей супруги. Также в нем должны быть зафиксированы все технические характеристики вашего подарка, например, адрес и кадастровый номер переходящей в собственность жены квартиры, а также площадь жилья, план и прочие нюансы.
Также в договоре необходимо прописать, что имущество переходит другой стороне именно в дар, то есть безвозмездно. Важно указать и то, что вы не успели подарить его кому-то еще до заключения этого договора или продать. Обязательно прописывается и тот факт, что жилье не находится в залоге. В целом, переход права собственности по договору дарения возможен только в отношении имущества, у которого нет обременений.
Еще одна тонкость — прописать в договоре, кто берет на себя оплату госпошлин, услуг нотариуса и прочих необходимых для регистрации дарения действий.
Обязательный пункт — причины, по которым договор может быть аннулирован. Также в нем указываются особые условия, например, переход права собственности обратно к вам, если вы переживете вашу супругу.
Кто может взять на себя оформление договора дарения?
В России существует практика оформления договоров дарения в свободной форме. Такие документы имеют юридическую силу, так что вы можете справиться с их составлением самостоятельно. Но специалисты все же рекомендуют обращаться к профессионалам. Они смогут учесть массу нюансов, которые просто неизвестны тем, кто постоянно не сталкивается с правоприменением в нашей стране.
При этом если вы оформляете договор дарения, то участие нотариуса не обязательно.
Обратиться к нотариусу придется в двух случаях — если вы передаете имущество ребенку или подростку до 18 лет или если вашим подарком становится не вся квартира или дом, а лишь доля в них.
Для дальнейших действий вам потребуется три экземпляра договора. Один останется у вас, второй нужно будет передать вашей жене или другому родственнику, на которого оформлен договор, а третий отправится на государственную регистрацию.
Какие документы нужны для перехода права собственности на квартиру?
Для регистрации права собственности на квартиру, если вы решили переоформить ее на жену или другого близкого родственника, нужно собрать необходимые документы.
Во-первых, вам потребуется оформленный и подписанный договор дарения. Также, чтобы зарегистрировать переход права собственности в Росреестре, нужны как оригиналы, так и копии ваших паспортов. Потребуется и выписка из ЕГРН.
Если вы все же решили переписать на жену квартиру, которую взяли в ипотеку, то это тоже возможно. Но придется уговорить банк пойти вам навстречу. Поскольку недвижимость находится у него в залоге, придется добиваться его согласия на переход права собственности от вас к другому человеку. И не важно, насколько он близок вам. Банк, увы, имеет полное право отказать.
Если вы дарите не жене, а кому-то иному из близких родственников, квартиру, купленную в браке, потребуется разрешение вашей супруги. Тут речь уже идет об общем имуществе. По закону все, что вы приобрели официально за время совместной жизни, делится между вами в равных долях.
Вам также необходимо оплатить госпошлину. Это можно сделать в любом отделении любого банка, в ближайшем центре «Мои документы» или вообще на портале «Госуслуги» в режиме онлайн. Регистрация права собственности стоит 2000 рублей.
Как передать необходимые документы для регистрации в Росреестр?
Передать необходимые документы в Росреестр можно по-разному. Зависит от того, какой именно способ для вас будет удобнее всего.
Во-первых, вы можете прийти в один из центров «Мои документы» и передать пакет документов сотрудникам из рук в руки.
Второй способ — оправить необходимые документы в режиме онлайн. Для этого вам нужно будет воспользоваться личным кабинетом на сайте Росреестра.
Для людей с инвалидностью, а также для ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрена дополнительная опция — выездной прием документов.
Сколько времени требуется для регистрации права собственности в Росреестре?
После того как вы передадите все необходимые документы в Росреестр, ведомство будет рассматривать ваше заявление в течение календарной недели. О результатах вас уведомят не позднее семи дней.
Если все прошло успешно, новый собственник или кто-то другой, но с заверенной нотариусом доверенностью от собственника, может обратиться за зарегистрированным договором. У него будет документ с отметкой Росреестра о регистрации права, а также выписка из ЕГРН с печатью.
Можно ли оспорить переход права собственности по договору дарения?
Если вы решили оформить договор дарения имущества на жену, но в семье наступил разлад, помните: вернуть свой подарок вы можете только в течение трех лет с момента перехода права собственности к вашей супруге.
Также вы сможете вернуть свой подарок назад, если изначально пропишете в договоре дарения возможность отыграть ситуацию назад.
Собственно, только через три года ваша супруга сможет продать подаренное ей имущество без необходимости уплатить налог.
Как переоформить на жену машину?
Точно так же. Для договора дарения в этом случае будут действовать все те же правила, что и в случае с квартирой. И ни вы, ни ваша супруга не должны выплачивать 13-процентный налог государству за эту безвозмездную сделку.
Точно так же, как и в случае дарения жилья, в договоре прописываются все технические характеристики автомобиля, указывается, что сделка проходит без передачи денежных средств и так далее. Обращаться к нотариусу также необязательно.
Но оформлять договор дарения нужно будет уже не в Росреестре, а в МРЭО ГИБДД. Новый собственник должен поставить автомобиль на учет в течение десяти дней с момента заключения договора. Также именно новый владелец оплачивает госпошлину. В данном случае необходимые документы — СТС, ПТС и данные техосмотра, если автомобиль был выпушен более четырех лет назад.
Новый СТС обойдется в 500 рублей, а изменения в ПТС — в 350 рублей. Переоформить ОСАГО не получится, но вы можете вернуть деньги за период, когда после регистрации дарения полис не действовал.