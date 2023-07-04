Как получить квоту на лечение и операцию в Москве в 2023 году
В России существует несколько способов получить квалифицированную медицинскую помощь. Во-первых, у каждого россиянина есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Во-вторых, есть возможность получить полис добровольного медстрахования, грубо говоря, застраховать самого себя в той или иной компании. Часто такие полисы выдают сотрудникам крупных предприятий. Можно и просто платить врачам. Но если ситуация очень серьезная и нужна высокотехнологичная медицинская помощь, она доступна либо за очень большие деньги, либо по квоте. Как оформить последнюю — в материале «Мосленты».
Что такое квота?
Если говорить простым языком, квота — это средства, которые готово выделить государство для того или иного гражданина, чтобы он смог получить услугу, которую сам оплатить не в состоянии. В данном случае речь идет о квотах на серьезное медицинское вмешательство, к примеру, на сложные операции или длительное и дорогостоящее лечение.
Квота может быть выделена любому россиянину вне зависимости от места жительства, возраста, социального положения или каких бы то ни было иных факторов. Наличие заболевания, справиться с которым невозможно без помощи государства, — основание необходимое и достаточное.
Важно уточнить, что, хотя квота, в первую очередь, инструмент финансовый, денег на руки никто гражданам не выдает. Все эти средства направляются в клиники, которые специализируются на высокотехнологическом лечении.
Выходит, что для конкретного человека получение квоты выглядит как направление на лечение или операцию в одну из больниц, где ему могут помочь. Распределением федеральных средств занимается Минздрав России. В его ведении — более 140 медучреждений, в которых можно пройти лечение по квоте.
На какие виды медицинской помощи можно оформить квоту?
Есть целый ряд операций и других видов лечения, для которых квоты не требуются. Их проводят всем без исключения, они включены в базовую программу полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Так, поправить носовую перегородку, если вы не можете нормально дышать, удалить аппендикс или расстаться с камнями в желчном пузыре вы можете по этой программе. Тут никаких дополнительных действий не требуется.
Квота, в свою очередь, оформляется только для оказания высокотехнологической медицинской помощи, которая не входит в базовую программу ОМС. Полный список ее видов, установленный на 2023 год, можно найти здесь. К примеру, к ней относятся все виды операций на открытом сердце, удаление опухолей, нейрохирургические манипуляции. Также квоту нужно получить, к примеру, в случае, когда требуется реконструктивно-пластическая хирургия.
Высокотехнологичная медицинская помощь названа именно так, потому что включает в себя все самые последние достижения в области медицины. Это и роботизированная техника, и методы генной инженерии, и различные разработки в области клеточных технологий. Применяются подобные способы лечения в тех случаях, когда никакие иные не сработали или просто не могут сработать.
Иногда ситуация складывается так, что некая операция, для проведения которой в плановом режиме требуется получить квоту, необходима пациенту экстренно, от нее зависит его жизнь. В России жизнь граждан все же является наивысшей ценностью, так что человека прооперируют, но скорее всего ему либо придется заплатить за это самому, если квоты нет, либо будет проделано только необходимое и достаточное для его выживания в конкретный момент. Далее нужно будет получать квоту, чтобы уже провести все необходимые манипуляции должным образом. Впрочем, в законодательстве четкий порядок действий в такой ситуации так и не зафиксирован, так что это территория постоянных споров.
Как оформить квоту на высокотехнологичную медицинскую помощь?
Пройти лечение по квоте могут все граждане России, где бы они ни жили. Если те или иные операции или процедуры проводятся только в Москве, а помощь необходима пациенту из Магадана или Владикавказа, это не может быть препятствием в назначении планового хирургического или иного вмешательства в столичной клинике.
Получить направление на высокотехнологичную медицинскую помощь можно, во-первых, в клинике, где постоянно наблюдается пациент. Прежде чем принять решение об оформлении квоты, специалисты отправляют пациента на комплексное обследование. Его результаты изучаются комиссией. Если очевидно, что помочь человеку невозможно по-другому, оформляется направление в клинику, применяющую высокотехнологичные методы. Решение об этом принимает комиссия, состоящая из ведущих специалистов клиники.
Далее оно рассматривается уже в Минздраве России. Все выводы врачебной комиссии детально изучаются, а только после этого ведомство одобряет или не одобряет выделение квоты.
Подать заявление на получение направления в Москве можно через официальный портал мэра и правительства Москвы, а также в любом МФЦ «Мои документы». Также запрос может быть послан клиникой, в которой пациент наблюдается.
К заявлению должен быть приложен пакет документов. Это не только выписка из медкарты и результаты обследований, подтверждающие наличие у вас того или иного заболевания. Потребуются копии паспорта, СНИЛС и полиса ОМС, а также подписанное главврачом вашей клиники направление. Если помощь требуется ребенку, необходимо приложить и копию его свидетельства о рождении.
Срок ответа — десять рабочих дней. Если прошение о квоте будет отклонено, вы получите мотивированный отказ, то есть никто не станет скрывать от вас причины, по которым выдача направления невозможна. В случае одобрения заявления вы получите талон на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Забрать его нужно будет лично в одном из многофункциональных центров. Также сделать это может официальный представитель пациента, если у него есть нотариально заверенная доверенность. Больница, где вам готовы предоставить все необходимые услуги, также будет определена в этот срок.
Отслеживать информацию по номеру квоты можно будет здесь.
Далее все документы пациента передаются в клинику, где должна быть реализована выданная на него квота. Там все результаты обследований анализируют еще раз, чтобы понять, есть ли противопоказания к высокотехнологичному лечению. Если их нет, то вы получаете уведомление о дате госпитализации. Остальное — стандартно. Нужно просто лечь в стационар в указанную дату и четко выполнять все указания врачей.
Как еще можно получить талон на высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве?
В 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают специалисты 45 стационаров. На сегодняшний день подобные вмешательства доступны по 21 направлению, а в год их проходят порядка 100 тысяч пациентов.
По словам мэра города, Сергея Собянина, в перечень доступных операций входят «трансплантации органов и тканей, эндопротезирование суставов конечностей и участков сосудистого русла, сложные хирургические операции и другие уникальные технологии».
Направление на высокотехнологичную медпомощь можно получить в одном из этих стационаров. Об этом прямо сообщается, к примеру, на сайте Клинического центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Так, специалисты центра сообщают, что за направлением можно обратиться непосредственно в институт. Точно так же, как в случае с клиникой, где постоянно наблюдается пациент, здесь будут рассмотрены все результаты его анализов, и врачи примут решение об оформлении квоты.
Но заявление на нее все равно придется подавать через орган Минздрава своего региона. Москвичи, повторим, могут сделать этого с помощью специальной формы на портале mos.ru.
С чем можно столкнуться при оформлении квоты на лечение в Москве?
Для москвичей порядок получения высокотехнологичной медицинской помощи относительно прозрачен. Во-первых, жителям столицы чаще всего не приходится самостоятельно подавать заявление на ее оказание. Весь пакет документов отправляет далее по инстанциям клиника, оформившая направление на лечение по квоте.
Москвичам остается только дождаться уведомления об одобрении квоты Минздравом и отправиться на лечение в назначенную больницу. Алгоритм взаимодействия со столичными специалистами подробно расписан на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Там же можно найти и номер горячей линии, позвонив по которому можно прояснить все индивидуальные вопросы.
Иногородние пациенты, которым способны оказать помощь только в столичных стационарах, могут столкнуться с рядом трудностей. Во-первых, перед оформлением квоты стоит проконсультироваться со специалистами своей клиники, чтобы выяснить все правила подачи заявления на получение высокотехнологичной медпомощи. Где-то полный пакет также будет передавать направляющая клиника, а где-то придется действовать самостоятельно, например, не забыв упомянуть код необходимой операции или процедуры, без которого квоту могут и не оформить.
Также, если клиника самостоятельно не направляет документы в Минздрав или после первой попытки был получен отказ из-за того, что не хватило какой-то справки, можно подать пакет лично. В столичных больницах есть приемные Минздрава России. Можно взять с собой все необходимые справки и выписки и отправиться туда. По словам тех, кто уже проходил подобную процедуру, несмотря на то что очереди бывают очень большими, само оформление в таком случае занимает несколько минут.
Как получить квоту в определенную больницу?
Если вы точно знаете, в какой клинике хотите получать высокотехнологичную медицинскую помощь, есть шанс сделать так, чтобы Минздрав России выделил квоту именно на нее. Для этого есть два метода. Первый — вы уже наблюдаетесь в нужной клинике, так что и первую, и вторую комиссию провести именно там не составит труда. Специалисты могут указать, что готовы прооперировать вас, так что сотрудники Минздрава просто дадут талон в вашу же клинику.
Если же вы наблюдаетесь где-то в другом месте, но хотели бы, чтобы вас оперировали в клинике Бакулева или в том же институте Сеченова, нужно попасть на первичную консультацию в эти медучреждения, как и рекомендуется на сайте последнего. Вам нужно принести с собой все документы, подтверждающие ваш диагноз и описывающие текущее состояние. Далее — прежняя схема. Специалист передает их на рассмотрение врачебной комиссии, принимается решение о направлении, делается пометка, что вас готовы лечить именно в этой клинике, а вы ждете вызова на госпитализацию.
Попасть на прием в нужную клинику можно также двумя путями — прийти на платный прием или получить в своей поликлинике направление на дообследование или уточнение диагноза в выбранной вами клинике. Получите вы его или нет, скорее зависит от ваших взаимоотношений с лечащим врачом. Нет никаких препятствий, чтобы его выдали вам хоть в Череповце, хоть в Екатеринбурге.
Какие расходы покрывает квота на высокотехнологичную помощь?
Если удалось оформить квоту на получение высокотехнологичной помощи, не придется платить ни за обследования, ни за саму процедуру или операцию, ни за пребывание в больнице, пока врачи совершают все необходимые действия. Также государство оплачивает реабилитацию, если она проходит в течение 12 месяцев после оперативного вмешательства.
Но везде есть свои нюансы. Так, если операция необходима ребенку, проживание, питание, медикаменты и так далее оплачены деньгами из бюджета только для него. Родители решают вопрос с финансированием своего пребывания рядом с ребенком в это время самостоятельно. Можно оплатить место в палате или номер в гостинице при больнице.
Также оплаченные государством процедуры могут сопровождаться действиями, за которые нужно будет заплатить отдельно. Например, если пациенту требуется пересадка органа или донор спинного мозга, но подходящего нет в российской базе, приходится подбирать по международной. Это стоит дополнительных денег.
Что делать, если не хватило квоты?
Так случается, что вы подаете документы на получение квоты на операцию, а ее просто нет. Скорее всего с такой ситуацией столкнутся пациенты, оформляющие направления в середине года.
Количество квот ограничено, а распределяют их, как правило, в самом начале календарного года. Если квоты вам не досталось, можно посмотреть, есть ли они в соседнем регионе, и попытаться оформить ее там.
Но даже если этот план не сработал или просто время не терпит и вы решили заплатить за лечение самостоятельно, сохраните все чеки. В России можно получить налоговый вычет за подобные траты. Но если вы захотите вернуть всю сумму как имеющий право на квоту, но не получивший ее, это будет очень сложно.
Если же время терпит, то все равно оформляйте все документы на квоту. Вы окажетесь в очереди и получите все шансы на направление в начале следующего года.