Подать заявление на получение направления в Москве можно через официальный портал мэра и правительства Москвы, а также в любом МФЦ «Мои документы». Также запрос может быть послан клиникой, в которой пациент наблюдается.

К заявлению должен быть приложен пакет документов. Это не только выписка из медкарты и результаты обследований, подтверждающие наличие у вас того или иного заболевания. Потребуются копии паспорта, СНИЛС и полиса ОМС, а также подписанное главврачом вашей клиники направление. Если помощь требуется ребенку, необходимо приложить и копию его свидетельства о рождении.

Срок ответа — десять рабочих дней. Если прошение о квоте будет отклонено, вы получите мотивированный отказ, то есть никто не станет скрывать от вас причины, по которым выдача направления невозможна. В случае одобрения заявления вы получите талон на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Забрать его нужно будет лично в одном из многофункциональных центров. Также сделать это может официальный представитель пациента, если у него есть нотариально заверенная доверенность. Больница, где вам готовы предоставить все необходимые услуги, также будет определена в этот срок.

Отслеживать информацию по номеру квоты можно будет здесь.

Далее все документы пациента передаются в клинику, где должна быть реализована выданная на него квота. Там все результаты обследований анализируют еще раз, чтобы понять, есть ли противопоказания к высокотехнологичному лечению. Если их нет, то вы получаете уведомление о дате госпитализации. Остальное — стандартно. Нужно просто лечь в стационар в указанную дату и четко выполнять все указания врачей.