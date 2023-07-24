В России действует Федеральный закон «О ветеранах». Он устанавливает социальные гарантии не только для ветеранов Великой Отечественной войны и иных боевых действий, но и для ветеранов труда. Здесь же можно найти перечень россиян, которые могут претендовать на это почетное звание, в каком бы регионе они ни проживали.

Речь идет о федеральных ветеранах труда, о производственных героях всероссийского масштаба. По общему правилу, чтобы получить такой статус, необходимо проработать на одном предприятии или в одной сфере от 20 до 25 лет. Если этот срок не выдержан, статус вряд ли присвоят. Впрочем, в зачет идут и различные трудовые награды, которые сотрудник того или иного предприятия получал за годы своей работы. Особенно способствуют получению статуса ветерана труда благодарности первых лиц государства. Если у вас или вашего родственника есть подобная награда, врученная президентом России, то статус присвоят без проблем.

При этом федеральное звание — отдельный вид поощрения, для которого предусмотрен свой набор льгот и выплат.

Если же говорить о москвичах, то в соответствии с информацией, размещенной на официальном портале мэра и правительства столицы, на это звание могут претендовать сразу несколько категорий горожан.