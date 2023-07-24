Как получить льготы и социальные выплаты ветеранам труда
Каждый москвич, проработавший на том или ином предприятии более 25 лет, может стать ветераном труда. Сейчас это не просто медаль, как когда-то в СССР, а возможность получить целый ряд льгот и выплат. Федеральные власти долго отдавали решение о размере и видах такой помощи региональным властям, но с этого года правила стали строже, а прав у ветеранов труда прибавилось. Какие льготы для ветеранов труда, компенсации и прочие выплаты предусмотрели столичные власти — в материале «Мосленты».
Когда появился особый статус ветерана труда?
Почетное звание ветерана труда — не наследство Советского Союза, как думают многие. До образования Российской Федерации такого статуса вообще не существовало. Правда, людей за долгие годы работы на одном предприятии или в одной отрасли, а также по выслуге лет все же награждали.
В СССР существовала почетная медаль «Ветеран труда». Знак отличия был приятным подарком за верность делу. Вот только мог он разве что украшать лацкан пиджака и служить подтверждением собственных трудовых заслуг. Никаких реальных поощрений, льгот или надбавок к заработной плате или пенсии медаль не подразумевала.
Статус ветерана труда, предполагающий определенные выплаты, освобождение от ряда оплат и налогов, а также иные льготы, появился в отечественном законодательстве только в 1995 году. Кстати, тогда же медаль была заменена на удостоверение.
Кто может получить статус ветерана труда?
В России действует Федеральный закон «О ветеранах». Он устанавливает социальные гарантии не только для ветеранов Великой Отечественной войны и иных боевых действий, но и для ветеранов труда. Здесь же можно найти перечень россиян, которые могут претендовать на это почетное звание, в каком бы регионе они ни проживали.
Речь идет о федеральных ветеранах труда, о производственных героях всероссийского масштаба. По общему правилу, чтобы получить такой статус, необходимо проработать на одном предприятии или в одной сфере от 20 до 25 лет. Если этот срок не выдержан, статус вряд ли присвоят. Впрочем, в зачет идут и различные трудовые награды, которые сотрудник того или иного предприятия получал за годы своей работы. Особенно способствуют получению статуса ветерана труда благодарности первых лиц государства. Если у вас или вашего родственника есть подобная награда, врученная президентом России, то статус присвоят без проблем.
При этом федеральное звание — отдельный вид поощрения, для которого предусмотрен свой набор льгот и выплат.
Если же говорить о москвичах, то в соответствии с информацией, размещенной на официальном портале мэра и правительства столицы, на это звание могут претендовать сразу несколько категорий горожан.
Во-первых, для того чтобы стать ветераном труда в Москве, придется проработать в одной сфере как минимум 15 лет. При этом общий рабочий стаж должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если речь идет о людях, несущих службу в госучреждениях или силовых структурах, то там точно так же необходимо иметь достаточную выслугу лет для назначения пенсии.
Во-вторых, даже если сроки работы или службы совпадают с заявленными, необходимо также обладать почетными грамотами, благодарностями и другими подтверждениями трудовых заслуг. Выдать их должны представители власти, причем федерального уровня. Но если, к примеру, знаки отличия получены еще при Советском Союзе, они также пойдут в зачет.
В-третьих, ветераном труда в Москве могут признать работников, которые до июня 2016 года получали различные трудовые награды в своем ведомстве или сфере работы. Но и здесь рамки трудового стажа должны быть соблюдены.
Также ветеранами труда в Москве будут признаны те жители столицы, кто начал работу еще в подростковом возрасте, если этот момент пришелся на период с 1941 по 1945 год. Причем в данном случае можно обойтись без каких бы то ни было наград, но общий стаж должен быть не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Получить звание ветерана труда Москвы — стать обладателем именно регионального статуса. Он подразумевает свой набор поощрений.
Также москвич может стать локальным ветераном труда, то есть получить этот статус от своего предприятия. Но в этом случае все льготы, если они есть, ему обеспечивает его организация. На соцпакет от региональных или федеральных властей он претендовать не может.
При этом статус ветерана труда бессрочный и выдается один раз.
Какие льготы положены ветеранам труда в Москве?
Ветераны труда в России — пенсионеры. Значит, все льготы, положенные людям, достигшим пенсионного возраста, распространяются и на обладателей этого статуса. Это значит, что как минимум в общественном транспорте, если речь не идет о такси или маршрутном такси, они могут ездить бесплатно. Им положена бесплатная медицинская помощь, возможность получать доплаты к пенсии, а также ряд других льгот, облегчающих их жизненную ситуацию.
Ветеран труда имеет право на бесплатное протезирование и ремонт протезов. К тому же с него снимается обязанность оплачивать некоторые услуги ЖКХ.
С 1 февраля 2023 года вступили в силу нормы, которые дали ветеранам труда еще больше социальных гарантий. Они получили право запрашивать помощь у региональных властей, если они в ней нуждаются, а не ждать, пока им ее окажут без запроса.
Так, ветераны труда получили возможность требовать повышения пенсии, то есть различных доплат. Ранее региональные власти самостоятельно принимали решение, доплачивать обладателям этого статуса или нет. Теперь, если требование было выдвинуто, отказать будет сложно.
Также для тех ветеранов труда, кто по какой-то причине остался без крыши над головой, необходимо выделить жилое помещение.
Все положенные льготы теперь распространяются не только на пенсионеров, но и лиц предпенсионного возраста, если у них есть соответствующий стаж работы. Это дополнительные социальные гарантии, которые многим из них жизненно необходимы.
На какие доплаты могут претендовать ветераны труда в Москве?
Основная выплата, выступающая в качестве прибавки к пенсии ветерана труда в столице, — ежемесячная городская денежная выплата, или ЕДВГ. В текущем году она принесет обладателям этого статуса дополнительно 1 264 рубля ежемесячно.
Чтобы получить ее, необходимо подать заявление. Сделать это можно не выходя из дома — через специальную форму на портале мэра и правительства Москвы. Для этого понадобится ряд документов, включающий паспорт с указанием регистрации на территории столицы, ветеранское удостоверение, а также справка, что москвич не получает пособий из федерального бюджета.
Положена ли ветеранам труда компенсация за домашний телефон?
Хотя большинство из москвичей давно отказались от услуг городской связи, для старшего поколения стационарный телефон более привычен. Но стоит он не так мало, как хотелось бы.
Ветераны труда имеют право оплачивать только половину счета за стационарный телефон. Для этого им нужно просто обратиться с заявлением к оператору связи. При получении подтверждения ветеранского статуса компания сделает перерасчет. За связь придется платить в половину меньше со следующего после подачи заявления месяца.
Также людям с таким статусом положена компенсационная выплата за городской телефон. При этом нужно учитывать, что перевести эту льготу на мобильную связь не получится. Тут никаких скидок не будет. Оформить ее можно на mos.ru, предъявив стандартный пакет документов.
Есть ли льготы для ветеранов труда по оплате коммунальных услуг?
Для ветеранов труда в столице действуют особые условия по оплате счетов за коммунальные услуги. Так, в соответствии с решением столичных властей москвичи, обладающие таким статусом, освобождаются от уплаты половины начисленной за месяц суммы.
Ветеранам труда нужно выплатить только 50 процентов стоимости как коммунальных услуг, так и услуг по вывозу мусора. Плата за жилое помещение для них также сокращается ровно в половину.
Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно обратиться в управляющую компанию или в свое ТСЖ. Для того чтобы она вступила в силу со следующего месяца после подачи заявления, потребуется только предъявить ветеранское удостоверение.
Могут ли ветераны труда лечить зубы за счет города?
Медицина для ветеранов труда должна быть бесплатной, так что обратиться к стоматологу они также могут, не готовясь отдать за лечение все свои сбережения.
При этом бесплатно ветераны труда могут не только вылечить кариес, что в пенсионном возрасте для многих уже неактуально, но и получить зубные протезы. Кстати, после этого они могут также свободно обращаться за их ремонтом.
Обращаться за такой услугой нужно в стоматологическую поликлинику по месту прописки. Пакет документов, который вам потребуется, стандартный — паспорт, ветеранское удостоверение, полис ОМС. При этом в случае, если ветеран прикреплен к другой поликлинике, перевод не требуется.
Может ли ветеран труда отправиться на лечение за счет бюджета?
Еще одна немаловажная льгота для людей пожилого возраста — возможность бесплатно отдохнуть в санатории. У города есть возможность выделить путевки для людей с особым статусом. Но для этого нужно соблюсти несколько условий.
Подать заявку на такую путевку можно в режиме онлайн. Но в данном случае просто подтверждения личности, регистрации и ветеранского статуса будет недостаточно. Потребуется подтвердить документально, что москвичу требуется лечение. Для этого нужно будет предъявить заключение лечащего врача или врачебной комиссии. Подробнее о перечне документов можно узнать здесь.
Но на быстрый отъезд на отдых рассчитывать не стоит. Путевки выдаются по очереди. Сколько придется ждать случая, чтобы отправиться на лечение, неизвестно. Но можно посмотреть на то, сколько еще человек не получили свои путевки перед вами, здесь.
И последнее. Если ветеран труда будет нуждаться в специальном уходе, он может заявить об этом. В таком случае к нему будет приставлен медработник, который будет обслуживать москвича прямо на дому.