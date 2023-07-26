Как получить субсидию по программе «Молодая семья» на покупку квартиры в Москве
Персонаж одного знаменитого романа однажды сказал, что москвичи не меняются, но квартирный вопрос их портит. Ситуация с жильем в столице действительно сложная — предложений много, но цены очень высокие. Для того, чтобы купить квартиру, люди вынуждены брать большие кредиты, потому что у большинства накоплений на такую покупку не хватит. Особенно остро вопрос об отдельном жилье стоит перед людьми, только что ставшими одной семьей. И государство готово поддержать их. Как в Москве работает программа «Молодая семья» в 2023 году — в материале «Мосленты».
Что такое программа «Молодая семья»?
Квартирный вопрос испортил жизнь не одному поколению россиян, а в Москве он стоит особенно остро — цены на несколько порядков выше, чем в большинстве других регионов. Зачастую к моменту, когда молодая пара становится семьей, ни у кого из молодоженов нет своего отдельного жилья.
Но молодые семьи могут рассчитывать на поддержку государства в решении квартирного вопроса. Правда, есть несколько условий. Главное из них — умение работать и зарабатывать. Программа помощи в приобретении своей собственной квартиры не предполагает, что жилье достанется семье даром. Большую часть его стоимости придется выплатить самостоятельно, а для этого нужен свой стабильный и достаточный доход.
Программа «Молодая семья» — возможность получить деньги из бюджета, которые покроют часть расходов на приобретение жилья. Средства выдаются на безвозмездной основе. На сегодняшний день известно, что программа действует до 2025 года, но уже идут разговоры о том, что она будет пролонгирована.
Кто может воспользоваться программой «Молодая семья»?
Для семей есть условия. Первое из них — возраст. Участвовать в программе могут только супруги, которым еще нет 35 лет. Если обоим, к примеру, 36 или 40, даже если они вступят в первый брак, молодой семьей, по закону, они уже считаться не будут.
При этом никаких особых условий относительно детей не выставляется. За помощью могут обратиться как молодые родители, так и бездетные пары.
Следующий момент — российское гражданство. Но и иностранные граждане имеют шанс стать участниками программы. Но в этом случае у них уже должен быть ребенок или несколько детей.
Обратиться за субсидией может и родитель-одиночка. В этом случае он может быть даже старше 35 лет, но только на один год.
Говоря о Москве, нужно учитывать еще ряд условий. Первое из них — столичная регистрация. Хорошая новость — отметка о регистрации в Москве нужна не обоим супругам. Хватит и того, что в паре кто-то один — москвич.
Какие семьи признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий?
Еще одно важное условие — реальная необходимость своего собственного жилья. И этот критерий не имеет ничего общего с отношениями, эмоциями и психологией. Чистая математика.
Во-первых, молодую семью должны признать нуждающейся в улучшении жилищных условий. Если один из супругов прописан в столице более десяти лет, и за последние пять лет он или его семья не совершали сделок с недвижимостью или каких-либо еще действия, которые сделали бы положение хуже, все получится.
При этом нужно понимать, что многое зависит от социальных норм площади жилого помещения, приходящейся на каждого члена семьи. Так, если у супругов есть в собственности доли в квартирах, превышающие лимиты, они уже нуждающимися считаться не будут.
Эти показатели теряют актуальность, если дом, в котором находится жилье, признан аварийным, а также в том случае, если в многоквартирном доме нет, к примеру, электричества, отопления или иных базовых коммунальных удобств.
Как встать на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий?
Для начала нужно собрать все документы, которые могут подтвердить жилищную ситуацию семьи. Это и паспорт с отметкой о регистрации, и свидетельство о заключении брака, и выписка из ЕГРН, где будет указано, есть ли в собственности у супругов жилье или нет, и справка о доходах, и решение уполномоченного органа о признании дома аварийным.
Подать заявление можно онлайн на портале Госуслуг или в любом удобном МФЦ «Мои документы». Там же можно проконсультироваться со специалистами относительно дальнейших действий. Ответ на ваш запрос поступит в течение 30 рабочих дней.
На какой размер субсидии может рассчитывать молодая семья?
Как правило, государство готово выплатить за каждую молодую семью 30-35 процентов стоимости приобретаемого жилья. Это крупная сумма, но остальные 70-65 процентов полностью ложатся на плечи супругов.
Именно поэтому просто по запросу деньги выделять не будут. Важно, чтобы представители власти были уверены, что не потратили их впустую. Для этого нужно будет пройти проверку и уровня доходов, и платежеспособности. Сделать это просто — как правило хватает справки с места работы типа 2НДФЛ, которая дает исчерпывающую информацию о том, сколько зарабатывает каждый из молодых супругов.
Оставшуюся сумму после получения субсидии можно вносить как единоразово, так и постепенно — в рамках ипотечного кредитования. Особенно внимательно проверять информацию о доходах семьи будут в последнем случае, так как выплачивать такой кредит, как правило, приходится долго.
Какие именно документы потребуются при подаче заявления на субсидию, лучше уточнить заранее в профильном ведомстве. К примеру, помимо справки 2НДФЛ может понадобиться выписка с банковского счета, показывающая объем накоплений.
Как могут быть использованы средства, полученные по программе «Молодая семья»?
В соответствии с постановлением правительства России, молодая семья получает возможность использовать субсидию несколькими способами.
Она может стать первоначальным взносом на покупку квартиры, но распоряжаться государственными деньгами так и только так не обязательно.
Субсидия может быть использована, к примеру, для погашения последнего ипотечного платежа или для закрытия основного долга.
По программе «Молодая семья» чаще всего приобретаются квартиры на первичном рынке. При этом совершенно не обязательно, чтобы дом уже был сдан. С привлечением субсидии можно заключать договоры долевого участия. Средства могут стать и частью оплаты строительства частного дома.
Но некоторые сделки провести не получится. У близких родственников — дяди, брата, бабушки или племянника квартиру покупать придется исключительно за свои средства.
Как стать участником программы «Молодая семья»?
Для этого нужно подать заявление в любом МФЦ столицы. При этом у вас на руках должны быть не только паспорта всех членов семьи и свидетельства о рождении детей, но и документы, подтверждающие нуждаемость в улучшении жилищных условий, свидетельство о браке, если речь идет о полной семье, СНИЛС каждого из супругов, справки о доходах, а также ипотечный договор, если он у вас уже есть.
Также подать документы можно через портал Госуслуг.
Решение о предоставлении субсидии решается за десять дней. Первыми в очереди будут многодетные семьи, то есть те, кто воспитывает трех и более детей.
Стать участником программы можно только один раз в жизни. Семьи получают именно сертификат в электронном виде. И у него есть срок действия — не более семи месяцев с даты выдачи.
Сколько нужно ждать субсидии?
По статистике, приведенной юристом Еленой Проскуровой в разговоре с РБК, в нашей стране только пара десятков семей ежегодно получают субсидии на приобретение жилья. При этом в очереди стоят сотни.
Насколько быстро конкретные семьи смогут получить помощь, зависит от региона. Чем больше очередь, тем дольше ждать. Но в среднем по стране срок ожидания составляет четыре года.