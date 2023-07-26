Для семей есть условия. Первое из них — возраст. Участвовать в программе могут только супруги, которым еще нет 35 лет. Если обоим, к примеру, 36 или 40, даже если они вступят в первый брак, молодой семьей, по закону, они уже считаться не будут.

При этом никаких особых условий относительно детей не выставляется. За помощью могут обратиться как молодые родители, так и бездетные пары.

Следующий момент — российское гражданство. Но и иностранные граждане имеют шанс стать участниками программы. Но в этом случае у них уже должен быть ребенок или несколько детей.

Обратиться за субсидией может и родитель-одиночка. В этом случае он может быть даже старше 35 лет, но только на один год.