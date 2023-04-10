Как получить в Москве пособие по безработице

Остаться без работы в столице можно по разным причинам, а быстро найти новое место не всегда возможно. В таких случаях государство и город Москва готовы поддержать жителей столицы. Но для этого им нужно официально встать на учет в качестве безработных.

Автоматически после увольнения этот статус, к сожалению, не присваивается. Придется подать заявку на его получение. При этом необходимо, чтобы ваша ситуация соответствовала ряду условий.

Во-первых, для получения статуса есть возрастные ограничения. Подросткам до достижения возраста частичной дееспособности, то есть до 16 лет, а также пенсионерам, уже получившим право на получение пенсии, постановка на учет в качестве безработных недоступна. Также получать в столице пособие по безработице могут только москвичи, то если жители города, имеющие местную регистрацию.

Основное условие — отсутствие заработка. Даже если ваша трудовая книжка не лежит в отделе кадров какой-либо компании или не ведется им в электронном формате, только наличие трудового договора станет препятствием получению статуса безработного. То же самое касается владельцев бизнеса и всех, кто работает на себя в той или иной предусмотренной законом форме.