Среда обитания
20:01, 19 июля 2023
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Как прописать ребенка в московской квартире: документы и нюансы

Казалось бы, институт прописки должен был уйти в прошлое вместе с Советским Союзом, но и сегодня регистрация по месту жительства играет большую роль в жизни россиян вообще и москвичей в частности. Без нее большинство городских сервисов и возможностей просто не будут работать. Нужна она каждому, причем практически с рождения. «Мослента» разбиралась, зачем прописка нужна даже новорожденному, как прописать его в квартиру, как оформить регистрацию для ребенка старше 14 лет и нужно ли на все это хоть чье-нибудь разрешение.

Чем отличается прописка от регистрации по месту жительства?

Словосочетание «московская прописка» пришло из Советского Союза. Тогда она казалась пределом мечтаний, ведь жить в столице было не только престижно, но и наиболее комфортно. Однако возможности накопить денег или приобрести квартиру в Москве на условиях ипотечного кредитования не было ни у кого. Жилье выдавалось советским гражданам на тех или иных условиях. И они должны были в нем прописаться.

Как прописать ребенка в московской квартире: документы и нюансы

© Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Основной отличительной особенностью прописки была обязанность получить на нее разрешение. Гражданин СССР не мог прописаться в квартире по собственному желанию или по решению одного из жильцов, даже если речь шла об ответственном квартиросъемщике. Органы внутренних дел решали вопрос — позволить человеку получить заветный штамп или нет. При этом от наличия прописки действительно всецело зависело как право гражданина постоянно находиться в том или ином городе, так и возможность пользоваться его инфраструктурой. Без прописки было практически невозможно устроиться на работу, получить медицинскую помощь и так далее.

За год до падения СССР и образования Российской Федерации такое положение дел было признано Конституционным судом неправильным и нарушающим естественное право граждан страны на выбор места жительства. Но новый закон, уже о регистрации на территории России, появился только через три года — в 1993-м.

Регистрация до сих пор в быту называется пропиской, но отличается от последней целым рядом особенностей. Она остается обязательной в нашей стране, но, во-первых, делается добровольно и относительно жилья, находящегося в собственности. Так, если у вас есть квартира, вы и только вы решаете, кого регистрировать в ней постоянно или временно. Никаких разрешений уже не требуется.

Как прописать ребенка в московской квартире: документы и нюансы

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Во-вторых, правоохранительные органы просто получают уведомление, что в доме или квартире появился новый зарегистрированный жилец. И все. Единственная ситуация, когда они могут вмешаться в этот процесс, — так называемые «резиновые квартиры». В столице в частности, как и в России в целом, есть нормы жилплощади на человека. Если будет замечено, что в однокомнатной квартире получили регистрацию несколько десятков человек, это будет поводом для разбирательства.

В-третьих, сама по себе регистрация не дает ее обладателю каких-либо прав на распоряжение квартирой. Человек получает возможность пользоваться жилым помещением — жить в нем, готовить еду, держать там свои вещи и, например, принимать душ. Но у него, в общем случае, нет права ни зарегистрировать здесь кого-то еще, ни сдать квартиру или дом в аренду, ни, тем более, продать эту недвижимость. Все эти процессы может инициировать только собственник жилого помещения.

Какие виды регистрации существуют в России?

Законодательно в России установлено правило — если некто планирует провести на территории нашей страны более 90 дней, или примерно трех месяцев, ему необходима регистрация. Временная или постоянная — как повезет.

Это правило распространяется на всех людей вне зависимости от возраста. Новорожденные дети также должны получить свой первый штамп о регистрации буквально сразу после рождения.

Есть два вида регистрации — постоянная по месту жительства и временная по месту пребывания. Первая действует бессрочно. Отменить ее может только собственник жилого помещения или сам обладатель штампа о регистрации, если захочет или его жизненная ситуация изменится, то есть надо будет регистрироваться в другом месте. Граждане старше 14 лет получают штамп о регистрации по месту жительства на пятой странице паспорта.

Как прописать ребенка в московской квартире: документы и нюансы

© Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Временная регистрация по месту пребывания — отдельный документ, который может быть выдан на срок от месяца до пяти лет. Пролонгировать можно. В Москве это очень распространенная практика.

Если у гражданина России вообще нет прописки долгое время — это правонарушение. За него можно получить административный штраф в размере пяти тысяч рублей. При этом один и тот же человек может обладать как постоянной, так и временной регистрацией. К примеру, в столице многие приехавшие из других городов на заработки люди обладают и той, и другой. Постоянно они зарегистрированы в своем регионе, а временно — в Москве.

Регистрация остается основным ключом ко всей социальной инфраструктуре. И если за медпомощью можно обратиться в частную клинику, то без регистрации не получить полис ОМС, ребенка нельзя будет устроить в государственный детский сад или школу, по достижении 14 лет подросток не сможет получить паспорт, а родители новорожденного рискуют остаться без материнского капитала.

Как зарегистрировать ребенка по месту жительства?

Поскольку ребенку регистрация нужна с самого рождения, сначала нужно определить его место жительства. Здесь, как правило, не возникает сложностей. Таковым признается квартира, комната или дом, где проживают его законные представители — родители или опекуны.

Некоторые нюансы могут возникнуть только в случае, если один из родителей живет или зарегистрирован в другом месте. Для того чтобы определить, у матери или у отца получит регистрацию ребенок, потребуется разрешение второго родителя.

При этом, если речь идет о ребенке, не достигшем 14 лет, согласие на его регистрацию от собственника жилья не требуется. Так что, если, к примеру, владельцами квартиры выступают родители одного из молодых супругов, зарегистрированных в этом жилье, их ребенка регистрируют здесь же, даже если бабушка и дедушка по какой-то причине против.

Как прописать ребенка в московской квартире: документы и нюансы

© Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Отметка о регистрации ставится только в паспорт. Поскольку у несовершеннолетних до 14 лет он отсутствует, родители получают на руки свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

Подать заявление на регистрацию ребенка можно в любом МФЦ «Мои документы». Также можно обратиться в миграционную службу МВД.

Можно ли зарегистрировать ребенка в режиме онлайн?

Получить свидетельство о регистрации можно и с помощью портала «Госуслуги». Но полностью в режиме онлайн услуга не предоставляется. После подачи заявления оригиналы документов все же нужно будет предоставить.

Если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале, вы можете легко направить заявление и приложить к нему копии документов. Также портал предоставит возможность записаться на очную встречу в МВД, куда нужно будет прийти с оригиналами отправленных документов и забрать свидетельство о регистрации.

Пакет документов для регистрации ребенка по месту жительства небольшой. Вам потребуется, собственно, свидетельство о рождении ребенка, а также паспорта родителей с отметкой об их постоянной регистрации. Документ, подтверждающий право собственности одного из них или их обоих на квартиру, где будет зарегистрирован ребенок, не требуется.

Как прописать ребенка в московской квартире: документы и нюансы

© Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Если вышло так, что у ребенка нет родителей, они ограничены в правах или вообще лишены родительских прав, у него должен быть опекун. Его назначение подтверждает специальный акт органа опеки. Его также нужно предоставить при подаче заявления о регистрации ребенка по месту жительства.

Если квартира получена родителями по договору соцнайма, то есть не находится в их собственности, а принадлежит, к примеру, городу Москве, понадобится договор передачи жилого помещения в безвозмездное пользование.

После того как заявление очно или онлайн подано, на его рассмотрение в среднем уходит от трех дней до недели. После этого нужно прийти в МВД, показать оригиналы документов и забрать справку о регистрации. На портале «Госуслуги» можно заранее назначить день и время приема.

Что нужно учитывать при оформлении регистрации ребенка?

В первую очередь — сроки. После появления ребенка на свет по текущему законодательству у родителей есть месяц на оформление свидетельства о рождении. Как только они получат его на руки, регистрацию новорожденному нужно будет оформить всего за семь дней.

Если это не было сделано вовремя, есть шанс, что родителям придется выплатить штраф — пять тысяч рублей.

Как прописать ребенка в московской квартире: документы и нюансы

© Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Но если речь идет о переоформлении регистрации ребенка старше 14 лет, механизм уже работает по-другому. В этом возрасте каждый гражданин России должен получить самый важный документ — паспорт. С этого момента он признается законом частично дееспособным.

В отношении регистрации по месту жительства это значит, что ребенок с 14 лет может получить прописку не у родителей, а где-то еще. При этом он уже может подать заявление на нее самостоятельно. Правда, пока ему будут необходимы письменные разрешения от каждого родителя.

Также с 14-летнего возраста ребенок получает возможность быть единственным зарегистрированным жильцом в доме, комнате или квартире. При этом, если речь идет о регистрации в съемном жилье, ему также потребуется получить разрешение арендодателя на ее оформление. Ранее этого не требуется.

И, конечно, в случае возникновения тех или иных судебных разбирательств и споров мнение 14-летнего подростка уже будет учитываться.

Можно ли оформить временную регистрацию для ребенка?

В данном случае у совершеннолетних есть те же права и возможности, что и у полностью дееспособных граждан. Так что оформить временную регистрацию для ребенка можно.

Как прописать ребенка в московской квартире: документы и нюансы

© Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Важно лишь, чтобы ребенок не остался вообще без регистрации. Такое положение для него опасно, потому что ограничивает доступ к необходимым ему ресурсам. Но жизненная ситуация может сложиться по-разному.

К примеру, молодая семья приезжает из Владивостока на заработки в Москву, находит съемную квартиру и оформляет в ней временную регистрацию. Если у них рождается ребенок, он также может быть временно зарегистрирован в этой квартире. Согласие собственника не требуется.

Процесс оформления точно такой же, как и в случае с постоянной регистрацией, но понадобится договор аренды, а также свидетельства о временной регистрации родителей по нужному адресу.

Единственной проблемой в данном случае может стать срок прописки. Поскольку она скорее всего заканчивается вместе с договором, стоит заблаговременно решить вопрос либо о продлении и того, и другого, либо о приобретении жилья в нужном столичном районе, либо о поездке в родной город родителей, где у них есть постоянная регистрация, чтобы зарегистрировать ребенка там.

Можно ли прописать ребенка у родственников?

По закону, до 14 лет ребенок должен быть зарегистрирован в том же жилье, где и его родители или законные представители. Также можно прописать несовершеннолетнего по месту жительства одного из родителей.

Но просто так оформить регистрацию в квартире брата, сестры, дяди, тети, бабушки или дедушки нельзя. Единственный способ сделать это — оформить опекунство одного из родственников над ребенком. Других вариантов нет. Если родителям и самому предполагаемому опекуну этот вариант подходит, никаких препятствий нет.

Как прописать ребенка в московской квартире: документы и нюансы

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Но если не оформлять опекунство, то зарегистрировать ребенка на жилплощади, где не прописаны его родители, можно только после того, как ему исполнится 14 лет.