Основной отличительной особенностью прописки была обязанность получить на нее разрешение. Гражданин СССР не мог прописаться в квартире по собственному желанию или по решению одного из жильцов, даже если речь шла об ответственном квартиросъемщике. Органы внутренних дел решали вопрос — позволить человеку получить заветный штамп или нет. При этом от наличия прописки действительно всецело зависело как право гражданина постоянно находиться в том или ином городе, так и возможность пользоваться его инфраструктурой. Без прописки было практически невозможно устроиться на работу, получить медицинскую помощь и так далее.

За год до падения СССР и образования Российской Федерации такое положение дел было признано Конституционным судом неправильным и нарушающим естественное право граждан страны на выбор места жительства. Но новый закон, уже о регистрации на территории России, появился только через три года — в 1993-м.

Регистрация до сих пор в быту называется пропиской, но отличается от последней целым рядом особенностей. Она остается обязательной в нашей стране, но, во-первых, делается добровольно и относительно жилья, находящегося в собственности. Так, если у вас есть квартира, вы и только вы решаете, кого регистрировать в ней постоянно или временно. Никаких разрешений уже не требуется.