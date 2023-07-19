Как прописать ребенка в московской квартире: документы и нюансы
Казалось бы, институт прописки должен был уйти в прошлое вместе с Советским Союзом, но и сегодня регистрация по месту жительства играет большую роль в жизни россиян вообще и москвичей в частности. Без нее большинство городских сервисов и возможностей просто не будут работать. Нужна она каждому, причем практически с рождения. «Мослента» разбиралась, зачем прописка нужна даже новорожденному, как прописать его в квартиру, как оформить регистрацию для ребенка старше 14 лет и нужно ли на все это хоть чье-нибудь разрешение.
Чем отличается прописка от регистрации по месту жительства?
Словосочетание «московская прописка» пришло из Советского Союза. Тогда она казалась пределом мечтаний, ведь жить в столице было не только престижно, но и наиболее комфортно. Однако возможности накопить денег или приобрести квартиру в Москве на условиях ипотечного кредитования не было ни у кого. Жилье выдавалось советским гражданам на тех или иных условиях. И они должны были в нем прописаться.
Основной отличительной особенностью прописки была обязанность получить на нее разрешение. Гражданин СССР не мог прописаться в квартире по собственному желанию или по решению одного из жильцов, даже если речь шла об ответственном квартиросъемщике. Органы внутренних дел решали вопрос — позволить человеку получить заветный штамп или нет. При этом от наличия прописки действительно всецело зависело как право гражданина постоянно находиться в том или ином городе, так и возможность пользоваться его инфраструктурой. Без прописки было практически невозможно устроиться на работу, получить медицинскую помощь и так далее.
За год до падения СССР и образования Российской Федерации такое положение дел было признано Конституционным судом неправильным и нарушающим естественное право граждан страны на выбор места жительства. Но новый закон, уже о регистрации на территории России, появился только через три года — в 1993-м.
Регистрация до сих пор в быту называется пропиской, но отличается от последней целым рядом особенностей. Она остается обязательной в нашей стране, но, во-первых, делается добровольно и относительно жилья, находящегося в собственности. Так, если у вас есть квартира, вы и только вы решаете, кого регистрировать в ней постоянно или временно. Никаких разрешений уже не требуется.
Во-вторых, правоохранительные органы просто получают уведомление, что в доме или квартире появился новый зарегистрированный жилец. И все. Единственная ситуация, когда они могут вмешаться в этот процесс, — так называемые «резиновые квартиры». В столице в частности, как и в России в целом, есть нормы жилплощади на человека. Если будет замечено, что в однокомнатной квартире получили регистрацию несколько десятков человек, это будет поводом для разбирательства.
В-третьих, сама по себе регистрация не дает ее обладателю каких-либо прав на распоряжение квартирой. Человек получает возможность пользоваться жилым помещением — жить в нем, готовить еду, держать там свои вещи и, например, принимать душ. Но у него, в общем случае, нет права ни зарегистрировать здесь кого-то еще, ни сдать квартиру или дом в аренду, ни, тем более, продать эту недвижимость. Все эти процессы может инициировать только собственник жилого помещения.
Какие виды регистрации существуют в России?
Законодательно в России установлено правило — если некто планирует провести на территории нашей страны более 90 дней, или примерно трех месяцев, ему необходима регистрация. Временная или постоянная — как повезет.
Это правило распространяется на всех людей вне зависимости от возраста. Новорожденные дети также должны получить свой первый штамп о регистрации буквально сразу после рождения.
Есть два вида регистрации — постоянная по месту жительства и временная по месту пребывания. Первая действует бессрочно. Отменить ее может только собственник жилого помещения или сам обладатель штампа о регистрации, если захочет или его жизненная ситуация изменится, то есть надо будет регистрироваться в другом месте. Граждане старше 14 лет получают штамп о регистрации по месту жительства на пятой странице паспорта.
Временная регистрация по месту пребывания — отдельный документ, который может быть выдан на срок от месяца до пяти лет. Пролонгировать можно. В Москве это очень распространенная практика.
Если у гражданина России вообще нет прописки долгое время — это правонарушение. За него можно получить административный штраф в размере пяти тысяч рублей. При этом один и тот же человек может обладать как постоянной, так и временной регистрацией. К примеру, в столице многие приехавшие из других городов на заработки люди обладают и той, и другой. Постоянно они зарегистрированы в своем регионе, а временно — в Москве.
Регистрация остается основным ключом ко всей социальной инфраструктуре. И если за медпомощью можно обратиться в частную клинику, то без регистрации не получить полис ОМС, ребенка нельзя будет устроить в государственный детский сад или школу, по достижении 14 лет подросток не сможет получить паспорт, а родители новорожденного рискуют остаться без материнского капитала.
Как зарегистрировать ребенка по месту жительства?
Поскольку ребенку регистрация нужна с самого рождения, сначала нужно определить его место жительства. Здесь, как правило, не возникает сложностей. Таковым признается квартира, комната или дом, где проживают его законные представители — родители или опекуны.
Некоторые нюансы могут возникнуть только в случае, если один из родителей живет или зарегистрирован в другом месте. Для того чтобы определить, у матери или у отца получит регистрацию ребенок, потребуется разрешение второго родителя.
При этом, если речь идет о ребенке, не достигшем 14 лет, согласие на его регистрацию от собственника жилья не требуется. Так что, если, к примеру, владельцами квартиры выступают родители одного из молодых супругов, зарегистрированных в этом жилье, их ребенка регистрируют здесь же, даже если бабушка и дедушка по какой-то причине против.
Отметка о регистрации ставится только в паспорт. Поскольку у несовершеннолетних до 14 лет он отсутствует, родители получают на руки свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.
Подать заявление на регистрацию ребенка можно в любом МФЦ «Мои документы». Также можно обратиться в миграционную службу МВД.
Можно ли зарегистрировать ребенка в режиме онлайн?
Получить свидетельство о регистрации можно и с помощью портала «Госуслуги». Но полностью в режиме онлайн услуга не предоставляется. После подачи заявления оригиналы документов все же нужно будет предоставить.
Если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале, вы можете легко направить заявление и приложить к нему копии документов. Также портал предоставит возможность записаться на очную встречу в МВД, куда нужно будет прийти с оригиналами отправленных документов и забрать свидетельство о регистрации.
Пакет документов для регистрации ребенка по месту жительства небольшой. Вам потребуется, собственно, свидетельство о рождении ребенка, а также паспорта родителей с отметкой об их постоянной регистрации. Документ, подтверждающий право собственности одного из них или их обоих на квартиру, где будет зарегистрирован ребенок, не требуется.
Если вышло так, что у ребенка нет родителей, они ограничены в правах или вообще лишены родительских прав, у него должен быть опекун. Его назначение подтверждает специальный акт органа опеки. Его также нужно предоставить при подаче заявления о регистрации ребенка по месту жительства.
Если квартира получена родителями по договору соцнайма, то есть не находится в их собственности, а принадлежит, к примеру, городу Москве, понадобится договор передачи жилого помещения в безвозмездное пользование.
После того как заявление очно или онлайн подано, на его рассмотрение в среднем уходит от трех дней до недели. После этого нужно прийти в МВД, показать оригиналы документов и забрать справку о регистрации. На портале «Госуслуги» можно заранее назначить день и время приема.
Что нужно учитывать при оформлении регистрации ребенка?
В первую очередь — сроки. После появления ребенка на свет по текущему законодательству у родителей есть месяц на оформление свидетельства о рождении. Как только они получат его на руки, регистрацию новорожденному нужно будет оформить всего за семь дней.
Если это не было сделано вовремя, есть шанс, что родителям придется выплатить штраф — пять тысяч рублей.
Но если речь идет о переоформлении регистрации ребенка старше 14 лет, механизм уже работает по-другому. В этом возрасте каждый гражданин России должен получить самый важный документ — паспорт. С этого момента он признается законом частично дееспособным.
В отношении регистрации по месту жительства это значит, что ребенок с 14 лет может получить прописку не у родителей, а где-то еще. При этом он уже может подать заявление на нее самостоятельно. Правда, пока ему будут необходимы письменные разрешения от каждого родителя.
Также с 14-летнего возраста ребенок получает возможность быть единственным зарегистрированным жильцом в доме, комнате или квартире. При этом, если речь идет о регистрации в съемном жилье, ему также потребуется получить разрешение арендодателя на ее оформление. Ранее этого не требуется.
И, конечно, в случае возникновения тех или иных судебных разбирательств и споров мнение 14-летнего подростка уже будет учитываться.
Можно ли оформить временную регистрацию для ребенка?
В данном случае у совершеннолетних есть те же права и возможности, что и у полностью дееспособных граждан. Так что оформить временную регистрацию для ребенка можно.
Важно лишь, чтобы ребенок не остался вообще без регистрации. Такое положение для него опасно, потому что ограничивает доступ к необходимым ему ресурсам. Но жизненная ситуация может сложиться по-разному.
К примеру, молодая семья приезжает из Владивостока на заработки в Москву, находит съемную квартиру и оформляет в ней временную регистрацию. Если у них рождается ребенок, он также может быть временно зарегистрирован в этой квартире. Согласие собственника не требуется.
Процесс оформления точно такой же, как и в случае с постоянной регистрацией, но понадобится договор аренды, а также свидетельства о временной регистрации родителей по нужному адресу.
Единственной проблемой в данном случае может стать срок прописки. Поскольку она скорее всего заканчивается вместе с договором, стоит заблаговременно решить вопрос либо о продлении и того, и другого, либо о приобретении жилья в нужном столичном районе, либо о поездке в родной город родителей, где у них есть постоянная регистрация, чтобы зарегистрировать ребенка там.
Можно ли прописать ребенка у родственников?
По закону, до 14 лет ребенок должен быть зарегистрирован в том же жилье, где и его родители или законные представители. Также можно прописать несовершеннолетнего по месту жительства одного из родителей.
Но просто так оформить регистрацию в квартире брата, сестры, дяди, тети, бабушки или дедушки нельзя. Единственный способ сделать это — оформить опекунство одного из родственников над ребенком. Других вариантов нет. Если родителям и самому предполагаемому опекуну этот вариант подходит, никаких препятствий нет.
Но если не оформлять опекунство, то зарегистрировать ребенка на жилплощади, где не прописаны его родители, можно только после того, как ему исполнится 14 лет.