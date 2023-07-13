Поскольку МЦК тесно связано с классическим подземным метро, переход с него на станции подземки и обратно, как правило, можно совершить очень быстро. В некоторых случаях не потребуется даже выходить на улицу. В других случаях путь от одной станции до другой вряд ли займет больше 5-10 минут. При этом дополнительно оплачивать проезд на МЦК при пересадке не требуется, если с момента вашего выхода со станции метро до появления у турникетов Московского центрального кольца прошло менее 90 минут.

Еще один вид скоростного транспорта — Московские центральные диаметры. Это пригородные электрички, чей маршрут проходит, в том числе и по территории Москвы. Сейчас в полную силу работают две таких линии — от Лобни до Одинцова и от Нахабина до Подольска. Третий диаметр готовится к старту. Его планируют запустить уже осенью, чтобы москвичам и жителям Подмосковья было проще добираться до различных точек по маршруту от Зеленограда до станции Ипподром за Раменским.

МЦД интересны тем, что их маршруты разделены на три крупных участка — зоны Центральная, Пригородная и Дальняя. Первые две находятся под управлением Московского метрополитена. Третья — нет, по крайней мере, пока. Дело в том, что и МЦК, и МЦД — совместные проекты, которые столичное метро осуществляет вместе с Российскими железными дорогами (РЖД).

Если говорить об оплате, то пересадка на линии МЦД в зоне Центральная бесплатная в течение 90 минут, а вот за проезд по другим участкам придется платить дополнительно.

Легкое метро, или монорельс — одна из линий столичного метрополитена. Изначально монорельс должен был стать частью большого проекта надземной линии, но вышло так, что проект свернули, а нам осталась небольшая дорога всего на несколько станций от «Тимирязевской» до «Улицы Сергея Эйзенштейна».