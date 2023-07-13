Как сэкономить на поездках в московском метро
Московское метро — одна из самых удобных транспортных систем мира. Оно позволяет быстро попасть из одной точки в другую. Им пользуются даже владельцы личных автомобилей, если в городе ожидаются сильные пробки, а опаздывать нельзя. При этом стоимость проезда на линиях столичного скоростного транспорта довольно высока. Как сэкономить на поездках в метро жителям и гостям Москвы, какие тарифы существуют, как можно оплатить проезд, просто постояв на одном месте или воспользовавшись мобильным телефоном, — в материале «Мосленты».
Что такое метро, МЦК, МЦД и монорельс?
Московское метро — большая и сложная система, которую составляют сразу несколько городских железных дорог. Как правило, когда речь заходит об этих линиях скоростного общественного транспорта, под словом «метро» подразумевается сеть подземных станций и линий, действующая в столице с 1935 года и постоянно обновляющаяся. Но сегодня только подземкой эта система не ограничивается.
С 2016 года стали открываться станции и линии Московского центрального кольца (МЦК). Сейчас оно работает в полную силу и фактически представляет из себя вторую кольцевую линию столичного метрополитена. Существенное отличие от всем давно знакомой Кольцевой в том, что МЦК проходит по поверхности земли и над ней, а также оно существенно шире. Новая линия захватывает районы, добраться в которые на метро раньше было сложно или вообще невозможно. По сути, МЦК — городские электрички, позволяющие быстро и с комфортом попасть если и не на окраины столицы, то точно в те места, куда раньше приходилось ехать на нескольких видах транспорта. Конечно же, появление такой линии сократило время в пути для тысяч пассажиров. МЦК пользуется у москвичей огромной популярностью, хотя ее и нельзя назвать излишне загруженной.
Поскольку МЦК тесно связано с классическим подземным метро, переход с него на станции подземки и обратно, как правило, можно совершить очень быстро. В некоторых случаях не потребуется даже выходить на улицу. В других случаях путь от одной станции до другой вряд ли займет больше 5-10 минут. При этом дополнительно оплачивать проезд на МЦК при пересадке не требуется, если с момента вашего выхода со станции метро до появления у турникетов Московского центрального кольца прошло менее 90 минут.
Еще один вид скоростного транспорта — Московские центральные диаметры. Это пригородные электрички, чей маршрут проходит, в том числе и по территории Москвы. Сейчас в полную силу работают две таких линии — от Лобни до Одинцова и от Нахабина до Подольска. Третий диаметр готовится к старту. Его планируют запустить уже осенью, чтобы москвичам и жителям Подмосковья было проще добираться до различных точек по маршруту от Зеленограда до станции Ипподром за Раменским.
МЦД интересны тем, что их маршруты разделены на три крупных участка — зоны Центральная, Пригородная и Дальняя. Первые две находятся под управлением Московского метрополитена. Третья — нет, по крайней мере, пока. Дело в том, что и МЦК, и МЦД — совместные проекты, которые столичное метро осуществляет вместе с Российскими железными дорогами (РЖД).
Если говорить об оплате, то пересадка на линии МЦД в зоне Центральная бесплатная в течение 90 минут, а вот за проезд по другим участкам придется платить дополнительно.
Легкое метро, или монорельс — одна из линий столичного метрополитена. Изначально монорельс должен был стать частью большого проекта надземной линии, но вышло так, что проект свернули, а нам осталась небольшая дорога всего на несколько станций от «Тимирязевской» до «Улицы Сергея Эйзенштейна».
Карты оплаты проезда в классическом метро могут быть использованы практически на всех станциях остальных систем скоростного транспорта. От тарифа это не зависит.
Какие тарифы действуют при бесконтактной оплате проезда в метро?
Для того чтобы пройти на станцию метрополитена, нужно купить билет в кассе, приложить его к панели турникета и отправиться по своим делам. Это самый распространенный способ оплаты проезда в метро, но на сегодняшний день далеко не единственный.
Современные технологии позволяют платить за поездки бесконтактно. Это значит, что сделать это можно с помощью телефона, банковской карты, снабженной специальным датчиком, или технологии FacePay.
Для того чтобы таким образом оплатить проезд, на станции метро или МЦК нужно найти турникет со специальной наклейкой «Этот турникет принимает (бесконтактные) банковские карты», поднести к нему карту или телефон, пройти в метро. Средства с вашего счета будут списаны в ближайшее время — от нескольких минут до нескольких дней в зависимости от типа карты.
Чтобы в прямом смысле платить за проезд лицом, то есть использовать технологию FacePay, потребуется скачать приложение «Метро Москвы», зарегистрироваться в нем, приложить свою фотографию и номер карты, которой вы планируете оплачивать проезд. После этого, зайдя на станцию метро, останется только найти специальный стикер на полу у турникетов, встать на него и позволить системе распознавания лиц вас идентифицировать. Дальше техника все сделает сама. Никаких карт и телефонов доставать не придется.
Стоимость проезда на метро, МЦК, МЦД в Центральной зоне и наземном общественном транспорте при таком способе оплаты составит 56 рублей. Если вам нужно попасть в Пригородную зону, придется заплатить уже 71 рубль.
Кому выгодно оплачивать проезд бесконтактным способом?
Бесконтактная оплата — не самый дешевый способ воспользоваться столичным общественным транспортом, но все же одна поездка обойдется в меньшую сумму, чем разовая покупка единого билета. Есть москвичи, которые редко пользуются метро, автобусами, трамваями и другими видами городского транспорта. Это домоседы или владельцы автомобилей, для которых быть за рулем намного привычнее. В этом случае бесконтактная оплата позволит неплохо сэкономить.
Также для популяризации этого способа оплаты столичный метрополитен проводит различные акции с большими скидками. Так, в марте текущего года одна из них называлась «Время ранних». Воспользоваться ее преимуществами можно было с до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Скидки были внушительными. К примеру, владельцы уже привычных всем «Троек» экономили по 25 рублей с поездки, а бесконтактная оплата помогала снизить цену сразу на 28 рублей. Чуть меньше экономили те, кто пользовался FacePay, — только 23 рубля.
Действовала акция не на всех линиях метро, а только на «фиолетовой» и «розовой» ветках.
Как экономить на поездках в метро по карте «Тройка»?
Если вы приезжаете в Москву хотя бы иногда, вам нужна карта «Тройка». Если вы живете здесь, она у вас просто есть. Эта пластиковая карта — уже классический билет в столичное метро. Сейчас сложно представить, что когда-то ее не было, а поездки оплачивали жетонами.
Записывать поездки на нее можно сколько угодно раз, просто пополняя карту, когда на ней заканчиваются средства. Она доступна в кассах на каждой станции метро. При этом «Тройка» не продается, а выдается под залог в 80 рублей. Это значит, что вы можете запросто ее вернуть и получить эти деньги обратно. Только стоит сделать это в тот момент, когда на балансе карты не будет средств. Если они там уже есть, их можно только потратить, но не перевести в живую наличность.
Сегодня можно выбрать разные формы «Тройки». Кому-то привычнее пользоваться пластиковой картой, но при желании те же функции могут выполнять брелоки, браслеты и другие предметы. Их можно приобрести или заказать в специализированном магазине Московского метрополитена. Но их уже можно только купить, и стоить они будут дороже залога за карточку в кассе. Впрочем, это неплохой и функциональный сувенир.
Как такового срока годности у «Тройки» нет, но, если вы пять лет ею не пользовались, она перестает работать. Приходится оформлять карту заново.
Пополнить баланс карты можно в любой кассе метро, в терминалах, которые обычно расположены около касс, а также в приложении «Метро Москвы» через личный кабинет.
Есть и другие способы положить деньги на счет не выходя из дома. Это можно сделать в специальном приложении карты «Тройка». Оно доступно для скачивания со всех смартфонов. Также можно зарегистрироваться на сайте столичного метро и перевести деньги через личный кабинет. То же самое могут сделать пользователи сайта «Московский транспорт». Решить задачу поможет и приложение «Умный город».
После того как вы оплатили карту в сети, активируйте ее, приложив к желтому терминалу на любой станции метро.
Самый популярный способ оплаты проезда с помощью «Тройки» — билет «Кошелек». Это как раз тот случай, когда вы закидываете деньги на карту и ездите на транспорте, пока они не закончатся. При этом максимальная сумма, которую можно записать на «Тройку», — 10 тысяч рублей.
При такой оплате одна поездка обойдется в 50 рублей. Если нужно сделать пересадку на другой вид транспорта, при входе придется дополнительно заплатить еще 25 рублей. Правило действует в течение 90 минут. При этом за пересадки вы платите один раз, и их число в указанный временной промежуток не ограничено. Но есть нюанс. Если вы вышли из метро, прокатились на автобусе и снова хотите попасть в подземку или на станцию МЦК, придется платить заново, даже если маршрут укладывается в график.
Проезд по линиям МЦД в Пригородную зону будет стоить 65 рублей. За Дальнюю придется доплатить еще 30 рублей.
Что такое абонементы на проезд в московском скоростном транспорте?
Помимо «Кошелька» можно приобрести абонемент либо с определенным лимитом поездок, либо без него, но с ограничением по времени. В первом случае лимит составляет 60 поездок, во втором билет будет действовать сутки, трое суток, 30, 90 или 365 дней.
Абонемент также можно записать на карту «Тройка», но следует учесть, что в таком случае она должна быть пустой. Конечно, средства, которые уже на ней находятся, никуда не исчезнут, но ими нельзя будет воспользоваться до истечения срока действия абонемента.
С помощью абонементов можно оплатить не только поездки на городских линиях, но и Пригородную зону МЦД, если билет безлимитный.
Билет «Единый» на 60 поездок в этом году стоит 2 730 рублей. К нему нельзя прикрепить еще и Пригородную зону МЦД.
На сутки можно купить билет за 284 рубля, на трое суток — за 540 рублей. Действовать они начинают с момента первого прохода в метро. Пригородная зона к ним также не добавляется.
Безлимитный «Единый» на месяц обойдется в 2 540 рублей, с Пригородной зоной МЦД — 3 010 рублей. За 90 дней придется заплатить 6 150 рублей или 7 800 рублей соответственно. Абонементы на год стоят 19 500 рублей и 24 450 рублей.
Также вы можете установить приложение «Город», с которым у «Тройки» есть партнерская программа. Если вы пользуетесь билетом «Кошелек», то каждый раз, когда вы будете пополнять его на сумму от 250 рублей, три процента будут возвращаться вам в виде бонусов приложения. Их также можно будет записывать на свою карту.
Какой тариф на поездки в метро стоит дороже всего?
Самый неэкономичный способ проезда в столичном метрополитене — покупка билета «Единый» на одну или две поездки. Это дорого.
При этом по «Единому» невозможно проехать по МЦД. Он действует только в пределах городских линий метро и на общественном наземном транспорте.
Одна поездка в этом случае будет стоить 62 рубля, а две, соответственно, — 124 рубля.
Кто может воспользоваться льготами на оплату проезда в московском метро?
Такими льготами могут пользоваться только некоторые категории москвичей и жителей Подмосковья. Если вы приехали из другого региона, даже если вы пенсионер или студент, на вас эти правила не распространяются.
Дети дошкольного возраста ездят в метро бесплатно. Школьникам и студентам доступны льготные тарифы. Так, единый билет на месяц для них будет стоить 470 рублей, на три — 1340 рублей.
При этом если учащиеся не пользуются метро, а совершают поездки только на наземном транспорте, абонемент на месяц обойдется в 300 рублей, а на три — в 870 рублей.
Пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные родители и другие обладатели социальной карты москвича пользуются любыми видами транспорта, кроме маршрутного и обычного городского такси, бесплатно.