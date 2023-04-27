Как стать волонтером в Москве?

Все волонтеры столицы могут накапливать свои достижения в общественной жизни города, получая за них определенные бонусы. Информация об этом фиксируется в личной книжке волонтера.

Помимо этого, в ней содержатся данные о курсах, которые проходит волонтер для участия в том или ином проекте. Некоторые программы требуют дополнительной подготовки.

В первую очередь такая книжка полезна для абитуриентов и студентов ряда столичных вузов. Если у вас или вашего ребенка накоплено достаточное количество достижений в сфере волонтерства, при поступлении в университет эти баллы будут засчитываться. Узнать, в какие московские вузы проще поступить волонтеру, можно здесь. Также высокий балл в личной книжке волонтера может помочь в получении повышенной стипендии.

Для того чтобы получить книжку, не обязательно состоять в том или ином волонтерском подразделении или организации, которые существуют сегодня как в учебных заведениях, так и в специальных центрах и даже на предприятиях. Заявку на нее может подать и индивидуальный доброволец. Баллы начисляются только за участие в волонтерских программах и мероприятиях с привлечением волонтеров.

Подать заявку на оформление личной книжки волонтера можно на сайте «Мосволонтер». Для этого вам необходимо заполнить анкету в соответствующем разделе и предъявить ряд документов.