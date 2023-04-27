Как стать волонтером в Москве?Где найти информацию обо всех направлениях волонтерской деятельности в столице
Помогать друг другу — одна из наших главных потребностей. А еще одна — чувствовать себя частью чего-то важного. Столичные волонтеры могут удовлетворить обе, ведь они на безвозмездной основе делают проведение мероприятий ярче, а жизни многих москвичей — легче. Если вы хотите стать одним из московских волонтеров, сделать это очень легко. Нужно подать заявку и дождаться, когда вам придет личная книжка волонтера. Как заполнить анкету, узнать о проектах и мероприятиях, где требуется помощь добровольцев, какие преимущества дает участие в таких программах — в материале «Мосленты».
Кто может стать волонтером в Москве?
Стать волонтером в столице может любой человек. Вы можете сами выбрать организацию, которой требуются помощники на безвозмездной основе, например, оказавшийся близким по духу для вас благотворительный фонд, обратиться туда напрямую и узнать, кто именно требуется и чем вы можете помочь.
Но если вы хотите стать городским волонтером — участником московского волонтерского движения — это тоже очень просто. Главное, чтобы вам было больше 14 лет. Подросткам младше этого возраста участие в волонтерских программах недоступно.
Где узнать о добровольческих организациях Москвы?
Сегодня вся информация о столичном волонтерском движении собрана в одном месте. Благодаря инициативе москвичей и при поддержки мэрии и правительства столицы появился Ресурсный центр «Мосволонтер».
На официальном сайте центра есть исчерпывающая информация обо всех волонтерских программах города. Во-первых, с его помощью можно узнать о масштабных мероприятиях, где требуется помощь неравнодушных. Во-вторых, на сайте есть информация об организациях и проектах, где поддержка добровольцев требуется на регулярной основе.
Все, что нужно знать о массовых акциях в столице, также есть на странице Ресурсного центра «Мосволонтер». Найти для себя занятие по интересам и имеющимся возможностям не составит труда.
Какие направления волонтерской деятельности есть в Москве?
В зависимости от личных предпочтений, возможностей, имеющегося времени и профессионального опыта, поддержка каждого из нас будет наиболее ощутима в той сфере, что нам самим ближе всего.
В столице волонтеры работают с горожанами по самым разным направлениям. Например, если вы хотите заниматься поддержкой пожилых людей, людей с инвалидностью, детей-сирот, многодетных семей и так далее, — вам подойдет социальное направление волонтерской деятельности.
Если у вас не так много времени и постоянно поддерживать какие-то проекты было бы слишком тяжело, вы можете участвовать в конкретных событиях. Проектов событийного направления огромное множество.
В столице найдутся задачи для волонтеров и в культурной, и в спортивной, и в экологической, и во многих других сферах. Полное представление о них можно получить, ознакомившись с информацией на сайте Ресурсного центра «Мосволонтер».
Как подать заявку и стать волонтером в Москве?
Заявить о своем желании поучаствовать в столичных мероприятиях и стать частью волонтерского движения очень просто. Достаточно подать заявку в режиме онлайн.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Ресурсного центра «Мосволонтер». Как только вы получите аккаунт на сайте, у вас будет доступ ко всем его возможностям.
Вам останется только просмотреть интересующие вас проекты и события, а потом выбрать именно те, в которых вы хотели бы принять участие.
У каждого проекта или мероприятия, для которого требуется помощь москвичей, на сайте «Мосволонтер» есть своя страница. Там можно и зарегистрироваться в качестве участника. Для этого необходимо заполнить небольшую анкету и отправить ее организаторам. Искать их контакты отдельно не требуется. На странице события есть форма и анкеты, и обратной связи.
Как получить личную книжку волонтера в Москве?
Все волонтеры столицы могут накапливать свои достижения в общественной жизни города, получая за них определенные бонусы. Информация об этом фиксируется в личной книжке волонтера.
Помимо этого, в ней содержатся данные о курсах, которые проходит волонтер для участия в том или ином проекте. Некоторые программы требуют дополнительной подготовки.
В первую очередь такая книжка полезна для абитуриентов и студентов ряда столичных вузов. Если у вас или вашего ребенка накоплено достаточное количество достижений в сфере волонтерства, при поступлении в университет эти баллы будут засчитываться. Узнать, в какие московские вузы проще поступить волонтеру, можно здесь. Также высокий балл в личной книжке волонтера может помочь в получении повышенной стипендии.
Для того чтобы получить книжку, не обязательно состоять в том или ином волонтерском подразделении или организации, которые существуют сегодня как в учебных заведениях, так и в специальных центрах и даже на предприятиях. Заявку на нее может подать и индивидуальный доброволец. Баллы начисляются только за участие в волонтерских программах и мероприятиях с привлечением волонтеров.
Подать заявку на оформление личной книжки волонтера можно на сайте «Мосволонтер». Для этого вам необходимо заполнить анкету в соответствующем разделе и предъявить ряд документов.
Во-первых, личная книжка — документ именной, так что для нее потребуется ваша фотография. Система запрашивает оцифрованные снимки в формате 300х400 пикселей. При этом фото должно быть сделано анфас и на белом фоне.
Во-вторых, вам потребуется отсканированное или сфотографированное согласие на обработку персональных данных. Если волонтером хочет стать подросток от 14 до 18 лет, потребуется дополнительно согласие его родителей или опекунов на передачу информации о несовершеннолетнем Ресурсному центру «Мосволонтер».
Больше никаких документов предъявлять на этом этапе не требуется. После составления и отправки заявки нужно набраться терпения. Ее обработка и выпуск книжки займут пять рабочих дней. Уведомление о готовности, как правило, направляется вам на электронную почту. Также узнать о статусе заявки можно в личном кабинете на сайте «Мосволонтера».
Когда книжка будет готова, нужно лично прийти в офис Ресурсного центра «Мосволонтер». Они есть почти в каждом округе. Выбрать подходящий для получения книжки день вы сможете во время подачи заявки.
Для того чтобы получить книжку на руки, вам потребуется паспорт и оригинал согласия на обработку персональных данных.
Все подробности об алгоритме получения личной книжки волонтера, а также список адресов офисов Ресурсного центра «Мосволонтер» вы можете найти на его официальном сайте.