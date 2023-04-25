Как встать на биржу труда в Москве в 2023 году?

Есть несколько способов встать на биржу труда в Москве, получить официальный статус безработного, а вместе с ним и право на полный объем государственной поддержки.

Первый — воспользоваться федеральным порталом «Работа России». Также подать заявление можно с помощью портала Госуслуги.

Для москвичей есть две дополнительные площадки, позволяющие подать заявление о постановке на учет в качестве безработного. Во-первых, это портал мэрии и правительства Москвы, а во-вторых — личный кабинет на официальном сайте столичного Центра занятости «Моя работа». В Центр всегда можно обратиться лично.

Посетить его придется в любом случае. Как только специалисты получат и рассмотрят заявку, вас пригласят на встречу. Во время беседы вам будут предложены вакансии. Как правило, специалисты Центра сразу предлагают два возможных места работы. При этом выбирают вакансии, учитывая как уровень вашего образования, так и предыдущий опыт. Организацию встречи с потенциальными работодателями Центр также берет на себя. Вам остается только прийти на собеседование в согласованное с вами время.

На этом этапе вы еще не получаете официального статуса безработного. У Центра есть надежда, что с его помощью вы сможете быстро устроиться на новое место. Но если с момента вашего обращения проходит десять дней, вы побывали на всех организованных для вас собеседованиях, но место так и не получили, вам, скорее всего, присвоят соответствующий статус.

При этом для проверки данных, которые вы передали в Центр, специалисты могут попросить вас предъявить соответствующий пакет документов.