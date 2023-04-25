Как встать на биржу труда в Москве в 2023 году?На каких основаниях жителя столицы признают безработным и как могут помочь
Если вы потеряли работу, выход из положения есть: вам готово помочь государство и городские власти. Для того чтобы воспользоваться этой помощью, нужно встать на учет на бирже труда в качестве безработного. Это не только позволит проще искать подходящие для вас вакансии и получать пособие по безработице. Специалисты столичных центров занятости могут помочь и с получением образования, и с созданием собственного бизнеса. Как встать на биржу труда в Москве, каковы сроки и порядок признания москвича безработным, а также какие выплаты можно получить — в материале «Мосленты».
Кто может встать на биржу труда в Москве?
Безработный — не просто человек, по тем или иным причинам ушедший с одного места работы и пока не сумевший найти новое. С точки зрения законодательства, это особый статус, присвоить который могут только компетентные органы. Именно к ним требуется обратиться, чтобы встать на учет в качестве безработного. Сама по себе система господдержки не запустится.
Чтобы быть на учете на бирже труда, нужно соответствовать ряду условий. Во-первых, по российским законам полноценно работать граждане начинают только с 16 лет. Соответственно, подростков моложе этого возраста на учет в качестве безработных никто не поставит.
Встать на биржу труда могут только трудоспособный москвичи, то есть люди, у которых есть московская регистрация.
Самый важный момент: не должно быть никакой, даже временной работы, подработок и какого-либо пассивного дохода. Государство готово помочь тем, кто оказался в тяжелой финансовой ситуации и лишился средств к существованию, но если, к примеру, вы не можете найти работу, но ежемесячно получаете плату за аренду принадлежащей вам квартиры, официальный статус безработного вам не присвоят и на бирже труда не зарегистрируют.
И последнее: регистрируясь в качестве безработного, нужно отдавать себе отчет, что просто получать деньги от государства, пусть и небольшие, и ничего не делать не получится. Задача биржи труда — помочь вам найти работу. И вы должны быть готовы принимать в этих поисках самое активное участие.
Кто не сможет встать на биржу труда в Москве?
Статус безработного и сопутствующую поддержку не смогут получить люди, имеющие какой бы то ни было доход. Его размер не имеет значения. Вы сдаете квартиру, получаете дивиденды, играете на бирже или получаете алименты — неважно. С точки зрения законодательства, если вы имеете средства к существованию, в помощи вы не нуждаетесь.
Пенсионеры также не могут зарегистрироваться в качестве безработных. Это касается как тех, кто получает пенсию по старости, так и тех, кому выплаты были назначены за выслугу лет.
Не могут претендовать на постановку на учет на бирже труда и студенты. Но с оговоркой: речь идет об учащихся на очных отделениях в вузах с государственной лицензией.
Также встать на биржу труда не могут осужденные, получившие реальные сроки заключения или приговоренные к принудительным работам. Исключение возможно только в случае, если речь идет об условном наказании.
Что такое биржа труда в Москве?
Вообще такого понятия на официальном уровне сегодня не существует, но оно прочно закрепилось в разговорной речи.
В качестве биржи труда может выступать любой сервис по поиску подходящих вакансий, но чаще всего этим словосочетанием обозначают государственные органы, призванные помочь россиянам в поиске работы.
Есть несколько федеральных сервисов, которые можно назвать биржей труда. А исключительно московский — один. Это городской Центр занятости населения «Моя работа».
Как встать на биржу труда в Москве?
Есть несколько способов встать на биржу труда в Москве, получить официальный статус безработного, а вместе с ним и право на полный объем государственной поддержки.
Первый — воспользоваться федеральным порталом «Работа России». Также подать заявление можно с помощью портала Госуслуги.
Для москвичей есть две дополнительные площадки, позволяющие подать заявление о постановке на учет в качестве безработного. Во-первых, это портал мэрии и правительства Москвы, а во-вторых — личный кабинет на официальном сайте столичного Центра занятости «Моя работа». В Центр всегда можно обратиться лично.
Посетить его придется в любом случае. Как только специалисты получат и рассмотрят заявку, вас пригласят на встречу. Во время беседы вам будут предложены вакансии. Как правило, специалисты Центра сразу предлагают два возможных места работы. При этом выбирают вакансии, учитывая как уровень вашего образования, так и предыдущий опыт. Организацию встречи с потенциальными работодателями Центр также берет на себя. Вам остается только прийти на собеседование в согласованное с вами время.
На этом этапе вы еще не получаете официального статуса безработного. У Центра есть надежда, что с его помощью вы сможете быстро устроиться на новое место. Но если с момента вашего обращения проходит десять дней, вы побывали на всех организованных для вас собеседованиях, но место так и не получили, вам, скорее всего, присвоят соответствующий статус.
При этом для проверки данных, которые вы передали в Центр, специалисты могут попросить вас предъявить соответствующий пакет документов.
Какие документы нужны, чтобы встать на биржу труда в Москве?
Для постановки на учет в качестве безработного потребуется ваш паспорт. Также у вас могут запросить трудовую книжку, чтобы уточнить ваш опыт, а также получить представление о вашем стаже, и трудовой договор с последнего места работы.
Еще один документ, который может вам пригодиться, — справка 2-НДФЛ о ваших доходах и налоговых отчислениях минимум за три месяца с последнего места работы.
Документы, подтверждающие уровень вашего образования, также будут проверены, поэтому не забудьте найти и приготовить ваш диплом, а также сертификаты о прохождение дополнительных куров, если они у вас есть.
Если у вас есть инвалидность, потребуются дополнительные медицинские документы. Вас попросят предъявить справку медико-социальной экспертизы и программу индивидуальной реабилитации.
Также потребуется страховой номер индивидуального лицевого счета, или СНИЛС, и реквизиты счета, на который будет поступать пособие. Его назначат одновременно с постановкой на учет.
Максимальный размер федерального пособия по безработице в 2023 году составляет 12 тысяч 792 рубля. Но у москвичей есть возможность получить еще и городские надбавки. Вся информация о пособиях по безработице — здесь.
По какой причине в регистрации в качестве безработного могут отказать?
В статусе безработного по истечении десяти дней с момента подачи заявления вам все же могут отказать. Основная причина — ваше нежелание устраиваться на новую работу.
Если вы получили две вакансии, подобранные специально для вас сотрудниками Центра занятости, но решили отказаться от них, на биржу труда вас не поставят.
Если вы пытаетесь найти подходящую работу первый раз в своей жизни, вам могут предложить два варианта получения дополнительного образования. Отказ от них также закрывает для вас возможность встать на учет в качестве безработного.
Не имеет значения, какие варианты заработка — постоянные или временные — предлагают вам в Центре занятости. Предполагается, что в ситуации отсутствия средств к существованию любая возможность их заработать должна быть воспринята вами всерьез.
Если для вас организовали встречу с потенциальным руководителем, но вы либо отказались от нее, либо не пришли в назначенное время без уважительной причины, встать на биржу труда не получится.
Подделка документов — последнее дело. Если выяснится, что в заявлении указана информация, не соответствующая действительности, это повлечет не только отказ в постановке на учет на бирже труда, но и, возможно, более серьезные разбирательства. Это зависит от сотрудников Центра.
Если вам откажут в присвоении статуса безработного, обратиться за ним в следующий раз вы сможете только по истечении месяца.
Как происходит взаимодействие с биржей труда?
Помощь в поиске работы не ограничивается предложением двух вакансий во время первой встречи. Пособие по безработице большинству москвичей выплачивается в течение срока от трех до шести месяцев, в зависимости от их категории. Так что задача Центра — трудоустроить вас в кратчайший срок.
Для этого с вами постоянно будут поддерживать связь, а также требовать того же и от вас. Во-первых, вам необходимо регулярно посещать Центр занятости. В какое время и с какой периодичностью нужно приходить на встречи, лучше уточнить у специалиста, который будет заниматься вашим вопросом.
Вакансии также будут вам направлять регулярно. При этом коллекционировать их не стоит. Срок реагирования на каждый предложенный вариант — три дня. Отказываться от предложения работы нельзя.
И не нужно отказываться от возможности пройти дополнительное обучение, если специалисты Центра предложат вам такой вариант.
В противном случае сотрудники биржи труда придут к выводу, что вы не заинтересованы в поиске новой работы, а значит, не нуждаетесь в их помощи. Вас снимут с учета и прекратят выплаты пособия.
Как еще в Москве помогают получившим статус безработного?
Столичный центр занятости «Моя работа» готов не только принять заявление о постановке на учет на бирже труда, подыскивать подходящие вакансии и начислять пособия по безработице. Его функционал этим не ограничивается.
Во-первых, специалисты Центра готовы организовать для вас специальное тестирование на профориентацию, чтобы вам было легче определиться, в какой сфере будут наиболее востребованы ваши знания и опыт.
Профессиональная переподготовка, а также дополнительное обучение — еще один вид помощи, доступный для москвичей, обратившихся в Центр занятости.
Здесь вам могут также предложить побеседовать с квалифицированными психологами. Возможно, причина проблем с поиском работы кроется где-то внутри вас.
Также специалисты Центра готовы помочь вам, если вместо поиска подходящих вакансий вы решили открыть свое дело. Об этом стоит сказать на собеседовании при получении статуса безработного. Вам помогут в составлении бизнес-плана, отправят на получение дополнительного образования, если это потребуется. После этого необходимо провести презентацию вашего проекта. В случае, если все пройдет успешно, вам могут одобрить городскую субсидию. В Москве она достигает 59 тысяч рублей.