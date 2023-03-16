Льготы пенсионерам в Москве в 2023 году: кому положены и как получить

Льготы пенсионерам в Москве в 2023 году: кому положены и как получитьНа какие социальные выплаты могут рассчитывать московские пенсионеры и куда за ними обратиться?
Поддержка жителей города Москвы находится на достойном уровне. Пенсии в столице одни из самых высоких, есть также немало дополнительных льгот для москвичей, достигших пенсионного возраста или получающих содержание от государства по другим причинам. Например, они могут получить несколько дополнительных ежемесячных выплат, не беспокоиться об оплате стационарных телефонов, у них есть право на бесплатный проезд в общественном транспорте, и они могут забыть про строку «капремонт» в платежках за коммунальные услуги. «Мослента» собрала информацию о льготах для пенсионеров Москвы.
Какие социальные доплаты к пенсии могут получить москвичи?
Основной вид поддержки пенсионеров города Москвы — различные надбавки. Неработающим пенсионерам город предоставляет региональную социальную доплату к пенсии. Претендовать на нее могут как люди, достигшие пенсионного возраста, так и те, кто получает выплаты по выслуге лет, в том числе ветераны труда, неработающие инвалиды, не достигшие 18 лет или не достигшие 23 лет, но обучающиеся по основным образовательным программам.
Все пенсионеры, получающие пенсию ниже московского прожиточного минимума, получают доплату до его уровня. В 2023 году в столице он составляет 16 257 рублей.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Также можно поднять размер пенсии до уровня столичного социального стандарта. В 2023 году он составляет 23 313 рублей. Претендовать на льготу могут пенсионеры с московской регистрацией сроком более десяти лет, в том числе те, что был зарегистрирован в ТиНАО еще до того, как эти территории были присоединены к Москве.
Право на дополнительную компенсационную выплату до социального стандарта имеют в том числе и работающие пенсионеры при соблюдении остальных условий.
Доплата до уровня прожиточного минимума начисляется автоматически. Но чтобы повысить пенсию до социального стандарта, необходимо подать заявление в одном из МФЦ «Мои документы» или через портал mos.ru.
Кто может рассчитывать на другие дополнительные надбавки к пенсии?
В столице пенсионеры могут претендовать еще на одну социальную доплату к пенсии — ежемесячную компенсационную выплату (ЕКВ). Для этого нужно иметь московскую регистрацию, получать социальные выплаты в столице и относиться к одной из льготных категорий граждан.
Ежемесячная компенсационная выплата не зависит от иных начислений и полагается всем пенсионерам, в том числе инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны. Есть лишь два исключения: ветераны из летно-испытательного состава и ветераны Великой Отечественной войны — участники обороны Москвы. При этом первые могут получить ЕКВ, если им не начисляются дополнительные выплаты за особые заслуги или как ветеранам-спортсменам. Участники обороны Москвы могут также получить ЕКВ, если не имеют второй пенсии как участники или инвалиды Великой Отечественной войны или не получают повышенные выплаты как ветераны силовых ведомств.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Подать заявление на получение ЕКВ можно любом МФЦ «Мои документы» на территории Москвы. Но если дополнительная выплата требуется пенсионерам, имеющим особые заслуги в области спорта — олимпийским чемпионам, чемпионам мира и так далее, — следует обратиться непосредственно в Департамент спорта Москвы.
Кому положена ежемесячная городская денежная выплата?
Пенсионеры, имеющие статус тружеников тыла, а также ветераны труда, ветераны военной службы, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, прошедшие реабилитацию как подвергшиеся политическим преследованиям, пострадавшие от политических репрессий люди пенсионного возраста и дети войны имеют право на ежемесячную городскую денежную выплату (ЕГДВ).
Подать заявление на начисление этой социальной доплаты к пенсии можно в любом МФЦ «Мои документы» и на портале mos.ru.
За информацией о размере выплаты следует обратиться в Департамент труда и соцзащиты Москвы.
На какие льготы пенсионерам можно рассчитывать при оплате ЖКХ?
В рамках поддержки жителей города Москвы, власти предоставляют пожилым москвичам субсидию на оплату услуг ЖКХ.
Столичные власти готовы предоставить компенсационные выплаты на возмещение расходов на оплату основных коммунальных услуг малоимущим пенсионерам, у которых ежемесячные платежки отбирают более 22 процентов дохода.
Чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства, предъявить документы, подтверждающие право собственности или право пользования жилым помещением, а также данные, подтверждающие затраты на оплату ЖКХ.
Как помогают с оплатой капитального ремонта?
Еще одна льгота пенсионерам в Москве — частичная компенсационная выплата на возмещение расходов на капремонт. В первую очередь эта мера федеральная и закреплена в части 3 статьи 169 Жилищного кодекса России. Но тонкость в том, что она начинает работать на территории того или иного региона только после того, как его власти дают ход законодательной норме.
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Москва свою готовность помогать пожилым горожанам подтвердила давно. В столице компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате капремонта составляет 50 процентов стоимости услуги для одиноких или семейных собственников жилья, достигших 70 лет. То же правило распространяется и на инвалидов I и II группы того же возраста.
Пенсионеры старше 80 лет, в том числе инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, за капитальный ремонт в Москве не платят. Оплату этой услуги компенсируют полностью в рамках поддержки жителей города Москвы.
Для получения компенсационной выплаты на возмещение расходов на капремонт нужны два условия, помимо возраста: пенсионер должен быть неработающим и не иметь долгов по оплате услуг ЖКХ.
Существуют ли налоговые льготы для московских пенсионеров?
Льготы для москвичей, достигших пенсионного возраста, предусмотрены и налоговым законодательством. Им не придется платить налог на движимое или недвижимое имущество. Важно помнить: льготу нельзя распространить на все объекты, находящиеся в собственности у одного пожилого москвича. К примеру, если у пенсионера есть квартира, машина и дача, выбрать можно только что-то одно. За остальные объекты налог придется платить.
Если пенсионер, несмотря на свой статус, продолжает трудиться, у него появляется право на налоговый вычет в случае приобретения квартиры или дома на территории Москвы.
Еще один налоговый вычет положен пенсионерам за земельный участок, находящийся в собственности. Налоговая база в данном случае может уменьшиться на сумму, равную кадастровой стоимости шести соток (600 квадратных метров) принадлежащего москвичу участка.
И, конечно, московские пенсионеры, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, как и все пенсионеры России, освобождены от подоходного налога по всем видам пенсий (по старости, по инвалидности, социальная пенсия, пенсия по потере кормильца).
Могут ли московские пенсионеры воспользоваться правом бесплатного проезда на общественном транспорте?
Все москвичи, получающие пенсию по возрасту или на иных основаниях, пользуются правом бесплатного проезда на общественном транспорте. Оно распространяется на любые его виды, за исключением такси и маршрутного такси. Пригородные электрички также являются для них бесплатными.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Власти города особо отмечают, что правом бесплатного проезда на городском транспорте могут воспользоваться труженики тыла, ветераны труда, а также лица, приравненные к ним, ветераны Великой Отечественной войны, реабилитированные и признанные пострадавшими от политических репрессий граждане, а также члены их семей, участники обороны Москвы и предотвращения Карибского кризиса 1962 года и инвалиды по зрению I и II группы.
Льготы предоставляются автоматически в натуральной форме, то есть пенсионеры и остальные льготные категории граждан могут просто не платить за проезд. Но город предоставляет возможность вместо этого получить социальную доплату к пенсии. Правда, она невелика. Например, право бесплатного проезда на городском транспорте — 479 рублей в месяц в 2023 году, а компенсация бесплатного проезда в электричках — всего 239 рублей.
Если вы все же решили получать льготы в денежном выражении, заявление об этом нужно подать непосредственно в Департамент труда и социальной защиты населения Москвы или сделать это онлайн через портал mos.ru.
Обеспечивает ли город пенсионеров лекарствами?
Помимо права на бесплатный проезд в городском транспорте, московские пенсионеры могут бесплатно получать лекарства. Это правило распространяется на тружеников тыла, работавших в Москве во время ее обороны 1941-1942 годов, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, а также члены их семей, участники предотвращения Карибского кризиса 1962 года.
В денежном эквиваленте эта льгота составляет 1402 рубля в месяц.
Положена ли пенсионерам компенсация за стационарный телефон?
Помимо бесплатных лекарств и бесплатного проезда на городском транспорте, город готов компенсировать расходы на оплату стационарного телефона пенсионерам, на попечении которых находятся дети и подростки до 18 лет, одиноким пожилым людям, а также тем, чья семья полностью состоит из москвичей пенсионного возраста.
На эту льготу имеют право и труженики тыла, ветераны труда и военной службы, пенсионеры, реабилитированные после политических преследований, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, инвалиды других боевых действий и некоторые другие льготные категории.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Оформить компенсацию за расходы на оплату стационарного телефона можно онлайн на портале mos.ru, а также в любом МФЦ «Мои документы».
По всем вопросам вы можете обратиться в единую справочную службу Москвы по телефону: +7 495 777-77-77