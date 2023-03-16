Льготы пенсионерам в Москве в 2023 году: кому положены и как получить

Основной вид поддержки пенсионеров города Москвы — различные надбавки. Неработающим пенсионерам город предоставляет региональную социальную доплату к пенсии. Претендовать на нее могут как люди, достигшие пенсионного возраста, так и те, кто получает выплаты по выслуге лет, в том числе ветераны труда, неработающие инвалиды, не достигшие 18 лет или не достигшие 23 лет, но обучающиеся по основным образовательным программам.

Все пенсионеры, получающие пенсию ниже московского прожиточного минимума, получают доплату до его уровня. В 2023 году в столице он составляет 16 257 рублей.