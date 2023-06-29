Льготы по оплате ЖКХ в Москве в 2023 году: кому положены и как получить
Оплата коммунальных услуг в столице не самая высокая, если сравнивать с другими регионами России. Даже в Московской области средняя квитанция на оплату ЖКУ выше, а самые высокие ценники, по мнению аналитиков, в Якутии и Магаданской области. Несмотря на это, есть москвичи, нуждающиеся в помощи при оплате коммунальных квитанций. Кто они, какие льготы им положены и как получить все причитающиеся скидки и субсидии — в материале «Мосленты».
Какие льготы на оплату ЖКУ можно получить в Москве?
Тарифы на коммунальные услуги неизменно растут из года в год. Это уже давно стало традицией. Обычно цены обновляются в середине лета, но в прошлом году уже 1 декабря было объявлено о росте тарифов сразу на 9 процентов. Обновленные цены останутся неизменными до 1 июля 2024 года.
В этой ситуации социальная поддержка льготников особенно важна. Власти города заверили москвичей: несмотря ни на что, льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ никто отменять не будет. При этом в столичном Департаменте экономической политики и развития отметили: льготами в этой области пользуются 3,5 миллионов москвичей, а субсидии получают 500 тысяч человек. При этом формы финансовой помощи столичным льготникам были проиндексированы на 10 процентов.
Льготы и субсидии — два главных способа помочь нуждающимся москвичам справиться с коммунальными расходами. При этом нельзя ставить между ними знак равенства. Льготами называют скидки на оплату ЖКУ, а субсидиями — компенсационные выплаты жителям столицы.
Кому положены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг?
Большинство москвичей, которым положены льготы на оплату услуг ЖКХ, получают их в соответствии с федеральным законодательством. Так, именно в нормативных актах, чье действие распространяется на всю территорию страны, указано, что льготниками являются ветераны Великой Отечественной войны и иных боевых действий, ветераны труда России, герои СССР и России, а также полные кавалеры ордена Славы. Также в этот список входят работники тыла, не покидавшие производств с 1941 по 1945 год, пострадавшие от последствий аварии в Чернобыле, а также те, кто непосредственно участвовал в их устранении. Также в федеральный перечень льготников входят инвалиды всех трех групп.
Уже непосредственно на городском уровне власти столицы выделяют еще несколько категорий москвичей, которым оказывается помощь в оплате жилого помещения, а также ЖКУ. Так, в Москве любая семья, чьи расходы на коммунальные платежи превышают десять процентов ежемесячного дохода, имеет право получить помощь от городских властей в виде субсидии. При этом не имеет значения, живет ли семья или одинокий человек в своей собственной квартире или жилье предоставлено ему по договору социального найма.
Также в столице на ряд льгот имеют право пенсионеры, достигшие 70-летнего, а потом и 80-летнего возраста. Так, первые выплачивают только половину взносов на капремонт, а вторые не платят их вообще.
С полным списком льготных категорий можно ознакомиться здесь.
На какие квартиры можно получить льготы по оплате коммунальных услуг?
В Москве, как и во всей России подобного рода льготы распространяются исключительно на жилые квартиры и дома. Исключений нет. Ни одну льготу или субсидию невозможно оформить на летний дачный домик, гараж или на какое бы то ни было помещение, не признанное официально жилым.
Самая большая путаница всегда возникает, когда речь идет об апартаментах. Это самая дешевая недвижимость на столичном рынке, так что спрос на нее довольно высок. Проблема лишь в том, что на законодательном уровне купить апартаменты все равно, что приобрести личный номер в гостинице. В такой квартире не получится даже оформить столичную регистрацию. Этот вид недвижимости так и не был признан жилым, потому что, как правило, такие объекты построены с нарушением строительных норм. Продать их можно, как и купить, но признать официально, что в них можно жить полноценно, не получится. В итоге и льготы с субсидиями на территории апартаментов не работают.
На какие льготы могут рассчитывать жители Новой Москвы?
Пока что с жителями столицы, проживающими на территории новых округов, дела обстоят несколько иначе, чем с москвичами, живущими в старых границах города.
Если говорить о льготах на оплату коммунальных услуг, то в Новой Москве предоставляется только один вид такой материальной поддержки — субсидии. Получается, что сумму, указанную в квитанции, внести придется полностью, а только потом можно получить возврат на карту системы МИР.
Кто имеет право на 50-процентную льготу на оплату ЖКУ в Москве?
Теперь — немного конкретики. В столице есть закон, в котором четко регламентировано, на что могут рассчитывать московские льготники.
В первую очередь там говорится о ветеранах боевых действий, уже вышедших на пенсию, а также о пенсионерах, обладающих званием ветеранов труда. Все они получают льготу в размере 50 процентов от начисленной стоимости ЖКУ.
При этом большую роль играет как социальная норма жилого помещения, так и норматив по потреблению коммунальных услуг. Так, норма для одинокого человека в столице — 33 квадратных метра. Для семьи из двух человек она увеличивается до 42 квадратных метров. Если в одной квартире проживает больше москвичей, связанных друг с другом родственными связами или являющихся собственниками долей в квартире, то на каждого из них по нормативу полагается по 18 квадратных метров жилой площади. С нормами потребления ЖКУ можно ознакомиться здесь.
Также только половину стоимости ЖКУ выплачивают москвичи, признанные жертвами политических репрессий, и члены их семей. Важно, чтобы реабилитированные при этом уже вышли на пенсию.
В половину сокращается квартплата и для инвалидов, а также семей с детьми-инвалидами, еще не достигшими совершеннолетия.
На такую же льготу имеют право москвичи, пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС, а также те, кто участвовал в ликвидации ее последствий.
Еще две категории таких льготников — участники обороны Москвы, а также труженики тыла, работавшие во время Великой Отечественной войны на столичных производствах.
Кому положены льготы на оплату отдельных коммунальных услуг?
Если все москвичи, входящие в категории, перечисленные выше, платят за все ЖКУ со скидкой в 50 процентов, то у других столичных жителей есть право на послабления в отношении отдельных коммунальных услуг.
Так, если речь идет об одиноких пенсионерах или семьях, все члены которых уже вышли на пенсию, то они имеют право не платить за вывоз мусора.
Почетные доноры России или СССР получают 50-процентную скидку на оплату водо- и газоснабжения, отопления, а также отведение сточных вод.
За те же ЖКУ платят только 30 процентов от цены столичные многодетные семьи. Во-первых, многодетными в России признаются только те родители, что воспитывают троих и более детей. Они могут быть как родными, так и усыновленными. Также, по норме закона, льгота действует, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет. Но если дети поступили в высшие учебные заведения, аккредитованные на государственном уровне и выдающие дипломы государственного образца, скидки будут действовать, пока всем они не достигнут совершеннолетия.
Но если в семье от десяти детей и более, такие многодетные семьи получают 50-процентную скидку на оплату всех коммунальных услуг. Сроки в данном случае точно такие же. При этом важно, что за само жилое помещение платят со скидкой только те многодетные москвичи, что проживают в квартирах госфонда, переданных жильцам в безвозмездное пользование.
Кто может претендовать на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг?
Полностью от обязанности платить за квартиру в Москве освобождаются дети-сироты, а также дети, чьи родители были лишены родительских прав.
В данном случае есть ряд особых условий. Так, выпускники детских домов, получившие квартиру от государства, не оплачивают квитанции за коммунальные услуги, пока учатся в средних и высших учебных заведениях на очных отделениях.
Если у ребенка, попавшего в детский дом по тем или иным обстоятельствам, есть квартира, он также за нее не платит все то время, пока находится на попечении у государства. Даже если такого ребенка взяли на воспитание в семью, но не усыновили или не удочерили, он не учитывается в расчетах квартплаты.
Также полностью освобождаются от обязанности платить за ЖУК герои России и СССР и полные кавалеры ордена Славы. При этом в случае их смерти льгота сохраняется за их супругами.
Не платят за жилое помещение в Москве и ветераны труда России и СССР, а также полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Что касается коммунальных услуг, то им предоставляется 50-процентная скидка на оплату электроэнергии и газа.
Как оформить льготы на оплату ЖКУ в Москве?
Заявить свое право на льготы можно как на портале Госуслуг, так и на официальном сайте мэра и правительства Москвы, если у вас есть учетная запись.
Также для более детального выяснения всех вопросов можно обратиться как в МФЦ «Мои документы», так и в отделы соцзащиты Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Для того, чтобы оформить льготы, понадобятся документы, подтверждающие ваше право на них. К примеру, для ветеранов боевых действий нужно будет предъявить ветеранское удостоверение, а для многодетных родителей — свидетельства о рождении детей.
Так же при оформлении, помимо паспорта и регистрации на территории Москвы, могут понадобиться документы, подтверждающие уровень доходов семьи, параметры квартиры и другие нюансы. Особенно актуально это будет в случае, если москвичи получают право на субсидию на оплату коммунальных услуг только по причине низкого уровня доходов.
При этом на момент обращения за льготами или субсидиями убедитесь, что у вас нет долгов по оплате коммунальных услуг. В случае, если они есть, в оформлении послаблений вам откажут, пока они не будут закрыты.
Ответ на ваше заявление о предоставлении льгот по общему правилу может идти до 30 дней, но на практике в столице все происходит гораздо быстрее — максимум через неделю вы получите то или иное сообщение от городских властей. При этом, если вам откажут в получении льготы, отказ будет мотивированным. Вы получите не только объяснение, почему не можете получить помощь прямо сейчас, но и список действий, которые необходимы для успешного решения вопроса.