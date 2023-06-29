Льготы по оплате ЖКХ в Москве в 2023 году: кому положены и как получить

Большинство москвичей, которым положены льготы на оплату услуг ЖКХ, получают их в соответствии с федеральным законодательством. Так, именно в нормативных актах, чье действие распространяется на всю территорию страны, указано, что льготниками являются ветераны Великой Отечественной войны и иных боевых действий, ветераны труда России, герои СССР и России, а также полные кавалеры ордена Славы. Также в этот список входят работники тыла, не покидавшие производств с 1941 по 1945 год, пострадавшие от последствий аварии в Чернобыле, а также те, кто непосредственно участвовал в их устранении. Также в федеральный перечень льготников входят инвалиды всех трех групп.

Уже непосредственно на городском уровне власти столицы выделяют еще несколько категорий москвичей, которым оказывается помощь в оплате жилого помещения, а также ЖКУ. Так, в Москве любая семья, чьи расходы на коммунальные платежи превышают десять процентов ежемесячного дохода, имеет право получить помощь от городских властей в виде субсидии. При этом не имеет значения, живет ли семья или одинокий человек в своей собственной квартире или жилье предоставлено ему по договору социального найма.

Также в столице на ряд льгот имеют право пенсионеры, достигшие 70-летнего, а потом и 80-летнего возраста. Так, первые выплачивают только половину взносов на капремонт, а вторые не платят их вообще.