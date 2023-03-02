Любишь кататься? Катайся в рамках закона! Вступили в силу правила дорожного движения для любителей электросамокатов
С начала марта текущего года вступили в силу правила дорожного движения для электросамокатов, моноциклов и так далее. Все их назвали общим термином «средства индивидуальной мобильности», или СИМ. По тротуарам на них кататься так и не запретили, зато теперь безнаказанно погонять в пешеходных зонах не получится — попытка обойдется в полторы тысячи рублей. «Мослента» разобралась, где и как теперь можно ездить на электросамокате, насколько они облегчают жизнь в новых районах и что грозит владельцам СИМ за нарушение правил.
Кого касаются новые правила?
Новые правила и ограничения — результат долгих дискуссий и законотворчества. В силу вступили изменения в ПДД, внесенные Правительством РФ 6 октября прошлого года (постановление № 1769).
Они касаются «организации порядка движения на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах и других аналогичных устройствах», которые обобщенно называются «средствами индивидуальной мобильности».
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Новые правила не распространяются на обычные самокаты и роликовые коньки. Те, кто ими пользуются, по-прежнему приравниваются к пешеходам.
Где можно ездить на электрамокатах и других СИМ?
Электросамокатчики должны передвигаться по велодорожкам и велополосам, а там, где их нет, — по тротуарам и обочинам. Если человек на электросамокате или другом СИМ решит ехать по пешеходным дорожкам и тротуарам, то приоритет в этой ситуации будет у пешеходов.
максимальная скорость для электросамокатов и других СИМ на тротуарах
Максимальная разрешенная скорость движения на электросамокате или другом СИМ по правому краю дороги — 60 километров в час.
Чтобы участвовать в дорожном движении, СИМ должно быть оборудовано тормозной системой, а также фарами белого и красного света.
Какие дорожные знаки для самокатчиков появятся в Москве?
Движение средств индивидуальной мобильности будут регулировать новые дорожные знаки: разрешающие, ограничивающие или запрещающие движение в тех или иных зонах.
Например, цифра 10 рядом с самокатом в красном круге — это ограничение скорости до 10 километров в час.
максимально допустимая масса электросамоката или другого СИМ при движении по тротуару и велодорожкам
Чтобы пересечь дорогу по пешеходному переходу, пользователям электротранспорта нужно спешиться.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
По проезжей части на электросамокатах разрешается ездить с 15 лет.
Как электросамокаты облегчают жизнь в новых районах?
Электросамокаты стали частью системы городского транспорта, позволяя с удобством добираться от дома до ближайшего магазина, метро или от станции до нужного адреса. Наиболее актуальны такие средства индивидуальной мобильности в новых кварталах.
«В 2023 году мы будем активно развивать сервис проката самокатов на территории Новой Москвы, их операторы планируют увеличить свой парк до 60 тысяч единиц, — рассказал «Мосленте» заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. — Используя средства индивидуальной мобильности, мы планируем существенно повысить транспортную доступность для жителей новых районов, с акцентом на территорию Новой Москвы».
Что грозит владельцам СИМ за нарушение правил?
В течение нескольких лет обсуждалась необходимость поправок в ПДД, которые скорректируют поведение электросамокатчиков на тротуарах и дорогах. Каждый раз дискуссии об этом возобновлялись в соцсетях после того, как человек на электросамокате становился причиной очередного ДТП с пострадавшими.
«Полиция не будет гоняться за самокатами по паркам, — объяснил М24 начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин. — Пользователи СИМ должны сами озаботиться своей безопасностью. Полиция вмешивается только в том случае, когда есть угроза безопасности дорожного движения».
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Ранее в ГИБДД сообщали, что за нарушения самокатчикам грозит ответственность по статьям 12.29 и 12.30 Кодекса об административных правонарушениях. Первая предполагает ответственность за нарушение ПДД «пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, совершенное в том числе в состоянии алкогольного опьянения». Вторая — за такие же нарушения, «повлекшие создание помех в движении транспорта либо причинение вреда здоровью потерпевшего». Штрафы по этим статьям составляют от 800 до 1500 рублей.