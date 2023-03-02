Любишь кататься? Катайся в рамках закона! Вступили в силу правила дорожного движения для любителей электросамокатов

С начала марта текущего года вступили в силу правила дорожного движения для электросамокатов, моноциклов и так далее. Все их назвали общим термином «средства индивидуальной мобильности», или СИМ. По тротуарам на них кататься так и не запретили, зато теперь безнаказанно погонять в пешеходных зонах не получится — попытка обойдется в полторы тысячи рублей. «Мослента» разобралась, где и как теперь можно ездить на электросамокате, насколько они облегчают жизнь в новых районах и что грозит владельцам СИМ за нарушение правил.