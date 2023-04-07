Среда обитания
00:01, 07 апреля 2023
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Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

На протяжении четырех дней, с 6 по 9 апреля, в московском Гостином дворе будут встречаться заядлые читатели и известные авторы книг. Здесь проходит Международная ярмарка интеллектуальной литературы «non/fictioN весна». Большие романы от российских и зарубежных авторов, работы по истории, архитектуре, мемуары выдающихся деятелей культуры, науки и политики, интеллектуальные комиксы и альбомы о природе, искусстве и кулинарии — каждый найдет свое. «Мослента» вместе с издательством «Эксмо-АСТ» рассказывает о книжных новинках, которые нельзя пропустить.

«Потайные двери Москвы. Старинные особняки и их истории. Почему князь украл бриллианты жены, для чего крепостным актерам секретная лестница, какой дворец ненавидела Екатерина Вторая»

Яна Сорока

Журналист и блогер Яна Сорока приглашает посетить самые интересные столичные особняки, которые появились в Москве в XVIII и XIX веках.

Ее путеводитель предлагает 19 экскурсий по именитым московским домам, среди которых Царицынский дворец, усадьба Мамонтовых, дом Сергея Третьякова на Гоголевском бульваре, дворец Вяземских в усадьбе Остафьево и другие знаковые архитектурные объекты. Для тех, кто устал гулять по Красной площади и ВДНХ.

Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

АСТ

«Мифогенная любовь каст в комиксах»

Сергей Ануфриев и Павел Пепперштейн

Постмодернистский роман художников Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна стал громким событием в культурной жизни столицы в нулевых. Новые времена и тренды вдохновили соавторов к новому формату этой истории.

Теперь «Мифогенная любовь каст» выходит в виде комиксов, над которыми работали 30 художников. Каждый из них представил свое видение отдельной главы романа. Для тех, кто открыт экспериментам.

Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

Лёд / АСТ

«Искусственный интеллект отвечает на величайшие вопросы человечества. Что делает нас людьми?»

Томас Иэн С., Ван Жасмин

Поэт Иэн С. Томас и инженер Жасмин Ван решили задать вопросы чату GPT-3 о самых важных ценностях и смыслах, которые волнуют человечество на протяжении многих веков. Искусственный интеллект использовал для генерации ответов ключевые для мировой культуры тексты, от Библии и «Дао дэ цзин» до поэзии Руми и Сафо. Для тех, кто задумывается о сущности бытия.

Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

Лёд / АСТ

«Русский язык. Орфография»

Людмила Великова

Учитель высшей категории Людмила Великова преподает русский язык более 25 лет и знает, как сделать уроки по-настоящему интересными и полезными. Ее книга — настоящий путеводитель по орфографии, пунктуации, правилам и исключениям. Чрезвычайно полезная работа для учеников всех классов и для тех, кто готовится к экзаменам. Для тех, кому важно получить пять по русскому.

Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

АСТ

«Во имя Науки! Убийства, пытки, шпионаж и многое другое»

Сэм Кин

На какие компромиссы и безрассудные шаги идут исследователи ради науки? Что важнее — спасти одну жизнь или тысячи? Сэм Кин, автор научно-популярных бестселлеров, представляет свою новую историю о темной стороне науки. Книга основана на реальных событиях. Для тех, кто готов узнать тайны.

Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

Издательство БОМБОРА

«Жизнь гейши. Мемуары самой известной гейши в мире»

Минэко Ивасаки

С пяти лет Минэко Ивасаки обучалась древним обычаям японских развлечений. Ее поклонниками были короли, генералы и государственные деятельности. Великая российская балерина Майя Плисецкая брала уроки у Минэко. Ее жизнь была яркой, насыщенной и интересной, но чего ей все это стоило? Узнайте, какую высокую цену пришлось заплатить самой уважаемой и известной гейше в истории Японии. Для тех, кто очарован традициями страны восходящего солнца.

Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

Издательство БОМБОРА

«Осознанная кулинария. Полезный конструктор завтраков, обедов и ужинов на каждый день»

Дарья Савельева и Дарья Третьякова

Дарья Савельева, нутрициолог и специалист по психологической коррекции пищевого поведения, и Дарья Третьякова, фотограф и блогер, написали книгу, благодаря которой каждый сможет сделать свой рацион питания идеально сбалансированным. Соавторы рассказывают, как устроен наш организм и что действительно ему необходимо. Здесь вы найдете полезные рецепты для суточного рациона и даже рецепты десертов. Большая вариация различных блюд: без глютена, белого сахара и молока. Для тех, кто хочет измениться к лучшему.

Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

АСТ

«Рюриковичи. История первой династии»

Марина Бандиленко

Тайна происхождения князя Рюрика вызывает споры историков на протяжении веков. Свою версию событий, приведших к появлению династии Рюриковичей, кандидат исторических наук Марина Бандиленко изложила в документальной драме «Рюриковичи. История первой династии». Книга, основанная на собранном ею обширном материале, расширяет сведения, изложенные в фильме, и погружает во времена правления Рюрика и его потомков. Для тех, кто интересуется историей.

Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

STAR MEDIA

«Европа. Естественная история. От возникновения до настоящего и немного дальше»

Тим Фланнери

Ученый-биолог Тим Флэннери рассказывает об истории Европы на основе сведений из биологии, палеонтологии, геологии и антропологии, что позволяет увидеть объективную картину эволюции этой части планеты. Благодаря книге исследователя можно наблюдать, как менялся ландшафт Европы, какие виды животных ее населяли в разное время, как появились люди и изменили окружающую среду. А еще Тим Флэннери рассказывает о том, как технологии редактирования генов смогут возродить некоторых вымерших существ. Для тех, кто увлечен наукой.

Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

Издательство БОМБОРА

«Вода. Биография, рассказанная человечеством»

Джулио Боккалетти

Жизнь человечества неразрывно связана с водой. Люди всегда старались жить поближе к источникам воды: реки, моря и озера становились важнейшими путями для торговли, культурных, международных связей. И именно вода определяла возникновение различных политических институтов и союзов, а также являлась поводом для вражды. Исследователь Джулио Боккалетти покажет нам историю наших отношений с водой и нашу полную зависимость от нее. Для тех, кто жаждет знаний.

Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

Издательство БОМБОРА

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