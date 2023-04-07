Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»

Сергей Ануфриев и Павел Пепперштейн

Постмодернистский роман художников Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна стал громким событием в культурной жизни столицы в нулевых. Новые времена и тренды вдохновили соавторов к новому формату этой истории.

Теперь «Мифогенная любовь каст» выходит в виде комиксов, над которыми работали 30 художников. Каждый из них представил свое видение отдельной главы романа. Для тех, кто открыт экспериментам.