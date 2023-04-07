Мемуары гейши, пытки ради науки и диалог с искусственным интеллектом. Зачем идти на книжную ярмарку «non/fictioN весна»
На протяжении четырех дней, с 6 по 9 апреля, в московском Гостином дворе будут встречаться заядлые читатели и известные авторы книг. Здесь проходит Международная ярмарка интеллектуальной литературы «non/fictioN весна». Большие романы от российских и зарубежных авторов, работы по истории, архитектуре, мемуары выдающихся деятелей культуры, науки и политики, интеллектуальные комиксы и альбомы о природе, искусстве и кулинарии — каждый найдет свое. «Мослента» вместе с издательством «Эксмо-АСТ» рассказывает о книжных новинках, которые нельзя пропустить.
«Потайные двери Москвы. Старинные особняки и их истории. Почему князь украл бриллианты жены, для чего крепостным актерам секретная лестница, какой дворец ненавидела Екатерина Вторая»
Яна Сорока
Журналист и блогер Яна Сорока приглашает посетить самые интересные столичные особняки, которые появились в Москве в XVIII и XIX веках.
Ее путеводитель предлагает 19 экскурсий по именитым московским домам, среди которых Царицынский дворец, усадьба Мамонтовых, дом Сергея Третьякова на Гоголевском бульваре, дворец Вяземских в усадьбе Остафьево и другие знаковые архитектурные объекты. Для тех, кто устал гулять по Красной площади и ВДНХ.
«Мифогенная любовь каст в комиксах»
Сергей Ануфриев и Павел Пепперштейн
Постмодернистский роман художников Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна стал громким событием в культурной жизни столицы в нулевых. Новые времена и тренды вдохновили соавторов к новому формату этой истории.
Теперь «Мифогенная любовь каст» выходит в виде комиксов, над которыми работали 30 художников. Каждый из них представил свое видение отдельной главы романа. Для тех, кто открыт экспериментам.
«Искусственный интеллект отвечает на величайшие вопросы человечества. Что делает нас людьми?»
Томас Иэн С., Ван Жасмин
Поэт Иэн С. Томас и инженер Жасмин Ван решили задать вопросы чату GPT-3 о самых важных ценностях и смыслах, которые волнуют человечество на протяжении многих веков. Искусственный интеллект использовал для генерации ответов ключевые для мировой культуры тексты, от Библии и «Дао дэ цзин» до поэзии Руми и Сафо. Для тех, кто задумывается о сущности бытия.
«Русский язык. Орфография»
Людмила Великова
Учитель высшей категории Людмила Великова преподает русский язык более 25 лет и знает, как сделать уроки по-настоящему интересными и полезными. Ее книга — настоящий путеводитель по орфографии, пунктуации, правилам и исключениям. Чрезвычайно полезная работа для учеников всех классов и для тех, кто готовится к экзаменам. Для тех, кому важно получить пять по русскому.
«Во имя Науки! Убийства, пытки, шпионаж и многое другое»
Сэм Кин
На какие компромиссы и безрассудные шаги идут исследователи ради науки? Что важнее — спасти одну жизнь или тысячи? Сэм Кин, автор научно-популярных бестселлеров, представляет свою новую историю о темной стороне науки. Книга основана на реальных событиях. Для тех, кто готов узнать тайны.
«Жизнь гейши. Мемуары самой известной гейши в мире»
Минэко Ивасаки
С пяти лет Минэко Ивасаки обучалась древним обычаям японских развлечений. Ее поклонниками были короли, генералы и государственные деятельности. Великая российская балерина Майя Плисецкая брала уроки у Минэко. Ее жизнь была яркой, насыщенной и интересной, но чего ей все это стоило? Узнайте, какую высокую цену пришлось заплатить самой уважаемой и известной гейше в истории Японии. Для тех, кто очарован традициями страны восходящего солнца.
«Осознанная кулинария. Полезный конструктор завтраков, обедов и ужинов на каждый день»
Дарья Савельева и Дарья Третьякова
Дарья Савельева, нутрициолог и специалист по психологической коррекции пищевого поведения, и Дарья Третьякова, фотограф и блогер, написали книгу, благодаря которой каждый сможет сделать свой рацион питания идеально сбалансированным. Соавторы рассказывают, как устроен наш организм и что действительно ему необходимо. Здесь вы найдете полезные рецепты для суточного рациона и даже рецепты десертов. Большая вариация различных блюд: без глютена, белого сахара и молока. Для тех, кто хочет измениться к лучшему.
«Рюриковичи. История первой династии»
Марина Бандиленко
Тайна происхождения князя Рюрика вызывает споры историков на протяжении веков. Свою версию событий, приведших к появлению династии Рюриковичей, кандидат исторических наук Марина Бандиленко изложила в документальной драме «Рюриковичи. История первой династии». Книга, основанная на собранном ею обширном материале, расширяет сведения, изложенные в фильме, и погружает во времена правления Рюрика и его потомков. Для тех, кто интересуется историей.
«Европа. Естественная история. От возникновения до настоящего и немного дальше»
Тим Фланнери
Ученый-биолог Тим Флэннери рассказывает об истории Европы на основе сведений из биологии, палеонтологии, геологии и антропологии, что позволяет увидеть объективную картину эволюции этой части планеты. Благодаря книге исследователя можно наблюдать, как менялся ландшафт Европы, какие виды животных ее населяли в разное время, как появились люди и изменили окружающую среду. А еще Тим Флэннери рассказывает о том, как технологии редактирования генов смогут возродить некоторых вымерших существ. Для тех, кто увлечен наукой.
«Вода. Биография, рассказанная человечеством»
Джулио Боккалетти
Жизнь человечества неразрывно связана с водой. Люди всегда старались жить поближе к источникам воды: реки, моря и озера становились важнейшими путями для торговли, культурных, международных связей. И именно вода определяла возникновение различных политических институтов и союзов, а также являлась поводом для вражды. Исследователь Джулио Боккалетти покажет нам историю наших отношений с водой и нашу полную зависимость от нее. Для тех, кто жаждет знаний.