Власти столицы действительно готовы выделить дополнительные средства для поддержки жителей города Москвы, которые уже достигли пенсионного возраста. Но получить эти надбавки бывает не так просто, как кажется. Есть несколько условий.

Во-первых, поскольку доплаты к пенсии поступают из регионального бюджета, распространяются они также на жителей конкретного региона. Так что мало просто жить в Москве, нужно быть москвичом официально.

Во-вторых, регистрация в столице по месту жительства — это еще не все. Для того чтобы московская социальная система воспринимала пенсионера как ее полноценного участника, он должен прожить в Москве не менее десяти лет. Этот срок должен быть зафиксирован официально. Говоря проще, человек все это время должен обладать постоянной столичной регистрацией. Временная учтена не будет.