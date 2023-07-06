Надбавки к пенсии неработающим пенсионерам в Москве в 2023 году
Существует убеждение, что столичные пенсии — самые большие в России. На самом деле впереди всей страны Чукотка, Магаданская область, Камчатка и Якутия. Но в Москве пенсии, как правило, немаленькие, ведь они рассчитываются исходя из данных о зарплате. Они в столице действительно высокие. Но и здесь живут люди, которым после выхода на пенсию положены социальные доплаты, потому что получают они суммы даже ниже прожиточного минимума. Какие надбавки положены неработающим пенсионерам в Москве и как их получить — в материале «Мосленты».
Кто может претендовать на социальные доплаты к пенсии в Москве?
Власти столицы действительно готовы выделить дополнительные средства для поддержки жителей города Москвы, которые уже достигли пенсионного возраста. Но получить эти надбавки бывает не так просто, как кажется. Есть несколько условий.
Во-первых, поскольку доплаты к пенсии поступают из регионального бюджета, распространяются они также на жителей конкретного региона. Так что мало просто жить в Москве, нужно быть москвичом официально.
Во-вторых, регистрация в столице по месту жительства — это еще не все. Для того чтобы московская социальная система воспринимала пенсионера как ее полноценного участника, он должен прожить в Москве не менее десяти лет. Этот срок должен быть зафиксирован официально. Говоря проще, человек все это время должен обладать постоянной столичной регистрацией. Временная учтена не будет.
Не учитывает этот параметр только одна социальная доплата к пенсии, но об этом — ниже.
В каком районе пенсионер был зарегистрирован, не имеет значения. Даже территории Новой Москвы входят в границы города уже больше десяти лет, а до этого время регистрации в новых округах также приравнивалось к полноценной московской регистрации. Подмосковная в данном случае будет работать так же, как и любая иногородняя, то есть действия не возымеет, даже если пенсионер всю свою жизнь проработал на столичных предприятиях.
Следующее правило — москвич выходит на пенсию и не работает. При этом есть ряд исключений, о которых будет рассказано ниже. Последнее и самое главное — столичные социальные доплаты к пенсии получают те пожилые люди, которым были назначены очень низкие выплаты. Даже в Москве сегодня живут пенсионеры, чья официальная пенсия ниже московского прожиточного минимума или городского социального стандарта.
Что такое региональный прожиточный минимум и московский социальный стандарт?
В столице существуют два вид надбавок к пенсии — доплата до прожиточного минимума и доплата до городского социального стандарта.
При составлении бюджета на 2023 год столичные власти выделили на различные социальные выплаты москвичам, а также на помощь им в натуральном эквиваленте более 586 миллиардов рублей. Надбавки к столичным пенсиям выплачиваются из этих же средств. На них было направлено 169,7 миллиарда рублей. При этом показатели, от которых отталкивается система при начислении тех или иных доплат, также были проиндексированы.
Так, в текущем году, по информации, которой располагают столичные власти, дополнительные выплаты потребуются более чем двум миллионам пенсионеров.
После индексации прожиточный минимум для пенсионера в Москве составил 16 257 рублей.
Но в Москве есть еще один, исключительно региональный показатель, который учитывается при назначении ряда выплат населению. Речь идет о городском социальном стандарте или, другими словами, о минимальной сумме, которая должна быть в распоряжении неработающего столичного пенсионера ежемесячно, чтобы поддерживать его базовый уровень жизни. В 2023 году этот показатель также был проиндексирован и составил 23 313 рублей, что на десять процентов выше, чем в прошлом году.
Журналисты в своих публикациях приравняли социальный стандарт минимального дохода пенсионера к минимальной столичной пенсии, но не все так просто.
Что такое доплата к пенсии до прожиточного минимума?
На самом деле минимальной пенсионной выплатой в столице остался городской прожиточный минимум. Это работает следующим образом.
Возьмем среднестатистического пенсионера, живущего в Москве. Он получает основные выплаты из федерального бюджета в соответствии со всеми расчетами и коэффициентами Социального фонда России, принявшего на себя с этого года все обязанности Пенсионного фонда страны. Но при этом получилось так, что реально получаемая пенсия ниже, чем прожиточный минимум в столице.
В этом случае региональные органы соцзащиты должны назначить пенсионеру доплату до необходимого уровня. Получать пенсию ниже прожиточного минимума не должен никто. Это правило четко прописано в законодательстве.
При этом если речь идет именно о такой доплате, пенсионер должен быть просто зарегистрирован в Москве. Срок регистрации уже никакой роли не играет. Если пожилой человек постоянно проживает в столице и получает пенсию на ее территории, доплата до прожиточного минимума назначается ему по умолчанию вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств.
На такую доплату имеют право и те пенсионеры, что продолжают работать официально. Причем размер их заработка в данном случае значения не имеет. Официальная пенсия меньше прожиточного минимума? Это достаточное основание для начисления надбавки.
Что такое доплата до городского социального стандарта?
В случае московского социального стандарта ситуация несколько сложнее. Если мы говорим о неработающих пенсионерах, то эта доплата положена всем, чья пенсия не дотягивает до этого уровня. При этом пожилой человек, конечно же, может получать как надбавку до прожиточного минимума, так и доплату до социального стандарта одновременно.
Но в этом случае уже важен срок, в течение которого человек имел постоянную регистрацию в Москве. Если пенсионер официально прожил в столице менее десяти лет, доплату до социального стандарта он не получит. Но важно уточнить, что этот срок необязательно должен быть непрерывным. Человек мог жить в Москве пять лет, потом переехать в другой регион, вернуться и прожить в столице еще пять лет. Это будет зачтено, и свою доплату он обязательно получит.
Надбавка до городского социального стандарта еще называется ежемесячной компенсационной выплатой. Пенсионеры, отвечающие всем необходимым требованиям, то есть официальные неработающие москвичи, получают ее пожизненно.
Она также положена отдельным категориям работающих пенсионеров. Но, во-первых, они должны ранее занимать определенные должности в системе образования, здравоохранения, соцзащиты, быть дворниками, гардеробщиками или инвалидами третьей группы, получившими этот статус в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Полный список можно посмотреть на сайте Департамента труда и социальной защиты Москвы. А во-вторых, их зарплата должна быть не выше 20 тысяч рублей в месяц.
Исключение из правил — ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды I и II групп. Здесь социальная доплата начисляется вне зависимости от того, работают ли пенсионеры и сколько они получают.
Пенсионерам, трудящимся в качестве самозанятых или ставшим рантье, то есть официально получающим доход от сдачи в аренду свободной квартиры, а также держателям акций и инвесторам волноваться не стоит. Ежемесячная компенсационная выплата будет назначена и им тоже. С точки зрения закона, их нельзя признать официально работающими москвичами, ведь пенсионное законодательство в этих сферах не действует.
Помимо столичных надбавок к пенсии, в Москве действуют все федеральные льготы и доплаты пенсионерам отдельных категорий, например, труженикам тыла, ветеранам труда, детям-сиротам, приемным родителям или патронатным воспитателям и так далее.
Как получить столичные доплаты к пенсии?
Доплата до регионального прожиточного минимума начисляется пенсионерам, получающим пенсию на территории Москвы, в автоматическом режиме. Здесь не требуется никаких дополнительных действий.
А вот свое право на получение ежемесячной компенсационной выплаты до городского социального стандарта нужно заявить отдельно. Это можно сделать на официальном портале мэра и правительства Москвы. При составлении заявки понадобится паспорт, а также справка, подтверждающая размер пенсии и, соответственно, право на оформление выплаты. Заявление подается совершенно бесплатно.
Если заявление оформляется через официального представителя пенсионера, должны быть и документы, подтверждающие его право действовать от лица пожилого москвича.
Ответ на заявку, если все документы собраны и должным образом поданы, пенсионер получит в течение десяти рабочих дней.
Если пенсионеру удобнее обратиться в ближайший к его дому МФЦ «Мои документы», он может прийти со всеми необходимыми бумагами туда. Специалисты помогут с составлением и отправкой заявления.
Новую пенсию москвич начнет получать в месяце, следующем за тем, в котором он подал заявление на доплату.
Есть ли риски при получении социальной доплаты к пенсии в Москве?
Если пенсионер прописан в столице, проживает по месту прописки и самостоятельно получает пенсию, рисков нет никаких. Но в жизни бывают разные ситуации.
К примеру, пенсионер решил, что круглый год будет жить на своей подмосковной даче, а право получать за него пенсию передал детям по доверенности. Это возможно, но, если срок ее действия более 12 месяцев, раз в год пенсионеру нужно будет являться лично в органы соцзащиты. Цель этих визитов проста. Власти города должны быть уверены, что пенсионер жив, прописан все по тому же адресу и средства до него доходят.
При этом, если пенсионер вообще не будет показываться по месту регистрации, то есть действительно окончательно переедет в тот же дачный дом или другой регион, сохраняя московскую регистрацию, это может однажды заметить кто-то из заинтересованных лиц, например, прокуратура или сотрудники органов соцзащиты. Это может привести к иску об отмене регистрации, а без нее доплаты к пенсии невозможны.