Нет времени объяснять: едем в больницу. Когда детям необходима неотложная госпитализация и постоянное наблюдение врачей
Поздняя осень и начало зимы — традиционное время обострения сезонных заболеваний. Департамент здравоохранения столицы отчитывается: заболевших гриппом в городе больше, чем заразившихся коронавирусом. При этом в больницы дети попадают чаще, чем взрослые. Число детских госпитализаций в 2—2,5 раза превышает доковидные показатели. При каких симптомах и заболеваниях, помимо гриппа, родителям, не раздумывая, стоит соглашаться на помещение ребенка в стационар, «Мосленте» рассказала заведующая педиатрическим отделением стационара медицинского центра «СМ-Клиника» Ирина Пахарева.
Что такое неотложные состояния?
Это состояния серьезной угрозы здоровью или самой жизни ребенка. Они могут возникнуть как при травме, так и при том или другом заболевании. Подобные состояния требуют срочной медицинской помощи, неотложного вмешательства, в том числе в условиях стационара.
Крайняя степень любой патологии — критическое состояние, при котором развиваются тяжелый расстройства жизненно важных функций организма. Оно требует экстренной помощи, реанимационных мероприятий.
В обоих случаях вызов скорой помощи — необходимое условие для спасения ребенка, сохранения здоровья и последующего выздоровления. При вызове необходимо уточнить состояние пациента. Это поможет определить неотложность вызова, скорость прибытия бригады врачей. В ряде случаев это критически важно, потому что каждая минута — на счету.
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Есть ли другие причины для госпитализации ребенка?
Стационарное лечение необходимо маленьким пациентам не только в угрожающих, жизнеугрожающих и критических состояниях. Помимо них показаниями для госпитализации могут быть тяжелые формы протекания любых заболеваний, а также состояния средней тяжести во время болезни.
Также поводом для отправления ребенка в стационар может стать отягощенный преморбидный фон или предболезненное состояние. Стоит отправиться под постоянное наблюдение врачей в случае затяжного заболевания, отсутствия эффекта от проводимой терапии и в состояниях, требующих круглосуточного мониторинга и наблюдения.
Когда отправлять ребенка в больницу при кишечных инфекциях?
Если у ребенка жалобы на тошноту, рвоту высокую температуру, и эти симптомы нарастают, врачи скоро помощи предложат обратиться в инфекционную больницу. Стоит прислушаться к ним и не рисковать.
Особенно внимательными нужно быть к детям раннего возраста. Кишечные инфекции особенно опасны, поскольку состояние пациентов может быстро ухудшаться.
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Стоит ли вызывать скорую при нескольких симптомах?
Сочетание сразу нескольких симптомов должно стать сигналом для вызова скорой помощи и согласия на госпитализацию. Например, если одновременно у ребенка наблюдается сильная головная боль, боль в мышцах и суставах, слабость, головокружение, отказ от еды, рвота и высокая температура, это может быть признаком менингита.
Справиться с таким заболеванием самостоятельно не получится. Это инфекционно-воспалительный процесс, затрагивающий оболочки головного мозга. Исход болезни во многом зависит от своевременно начатого лечения, проводимого в стационаре и под контролем специалистов.
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Как правильно измерить температуру у ребенка?
Соблюдение правил измерения температуры у детей разного возраста очень важно для понимания их состояния. Например, у детей до трех месяцев температуру измеряют ректально.
Самый надежный градусник — классический, ртутный, но сегодня можно купить и альтернативный вариант. Лучше всего пользоваться спиртовым градусником. Электронные термометры подходят для случаев, когда измерения нужно провести быстро, но точностью они не отличаются. Не стоит на них полагаться.
Температуру следует измерять в подмышечной области. Для точности и объективности — с двух сторон.
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Что делать при сильной боли в животе?
Сильная боль в животе — симптом, который нельзя игнорировать ни в коем случае, как и пытаться скрыть, давая ребенку обезболивающие средства. За ней могут скрываться проблемы любых органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза.
Симптомы боли могут быть различными по локализации, интенсивности и характеру, в виде коликов, спазмов. Они могут быть острыми, режущими и тупыми, цикличными, кратковременными или длительными. Для установления причины болей в животе, выбора правильной тактики их лечения, консультация специалиста обязательно необходима.
За ними могут стоять патологии, требующие немедленной госпитализации. Одна из них — аппендицит, а он требует срочного хирургического вмешательства. В этом случае боль часто начинается в области вокруг пупка, а затем спускается в правую нижнюю область живота. Болевой синдром со временем нарастает. Боль так же усиливается при надавливании и при ходьбе. Появляются симптомы интоксикации, повышается температура. Процесс может сопровождаться рвотой и жидким стулом.
Аппендицит может возникнуть в любом возрасте, но пик заболеваемости приходится на детей от девяти до 12 лет. В случае, если ребенок жалуется на боль в животе, необходимо безотлагательно обратиться к специалисту и дать согласие на госпитализацию, если специалисты будут рекомендовать помещение пациента в стационар.
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости