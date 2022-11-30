Нет времени объяснять: едем в больницу. Когда детям необходима неотложная госпитализация и постоянное наблюдение врачей

Стационарное лечение необходимо маленьким пациентам не только в угрожающих, жизнеугрожающих и критических состояниях. Помимо них показаниями для госпитализации могут быть тяжелые формы протекания любых заболеваний, а также состояния средней тяжести во время болезни.

Также поводом для отправления ребенка в стационар может стать отягощенный преморбидный фон или предболезненное состояние. Стоит отправиться под постоянное наблюдение врачей в случае затяжного заболевания, отсутствия эффекта от проводимой терапии и в состояниях, требующих круглосуточного мониторинга и наблюдения.

Когда отправлять ребенка в больницу при кишечных инфекциях?

Если у ребенка жалобы на тошноту, рвоту высокую температуру, и эти симптомы нарастают, врачи скоро помощи предложат обратиться в инфекционную больницу. Стоит прислушаться к ним и не рисковать.

Особенно внимательными нужно быть к детям раннего возраста. Кишечные инфекции особенно опасны, поскольку состояние пациентов может быстро ухудшаться.