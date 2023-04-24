Пособия на погребение в Москве: размер социальных выплат на похороны и как их получить?

К сожалению, сегодня организация похорон — дорогостоящая процедура. Но федеральное социальное пособие на погребение, а также городские доплаты к нему в Москве могут хотя бы частично компенсировать затраты, которые неизбежно предстоят близким покойного.

Обратиться за оформлением социального пособия на погребение имеет право тот, кто самостоятельно оплатил все похоронные расходы. Степень родства в данном случае принципиального значения не имеет. В конце концов, случается так, что из жизни уходят одинокие люди, и организацию похорон берут на себя их друзья или коллеги.