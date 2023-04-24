Пособия на погребение в Москве: размер социальных выплат на похороны и как их получить?Какие выплаты положены близким умершего и куда за ними обращаться
К сожалению, иногда наши близкие умирают. Кто-то уходит из жизни в почтенном возрасте, окруженный заботой родственников, кто-то остается совершенно один. Чья-то жизнь обрывается в молодом возрасте, а кто-то не успевает сделать первого вздоха. Смерть близкого — не только невосполнимая утрата, но и серьезные расходы. Похороны — весьма дорогостоящее мероприятие. Власти приняли решение поддержать жителей столицы и частично компенсировать им затраты на погребение. На какие выплаты можно претендовать и как их получить — в материале «Мосленты».
У кого есть право на получение пособия на погребение?
К сожалению, сегодня организация похорон — дорогостоящая процедура. Но федеральное социальное пособие на погребение, а также городские доплаты к нему в Москве могут хотя бы частично компенсировать затраты, которые неизбежно предстоят близким покойного.
Обратиться за оформлением социального пособия на погребение имеет право тот, кто самостоятельно оплатил все похоронные расходы. Степень родства в данном случае принципиального значения не имеет. В конце концов, случается так, что из жизни уходят одинокие люди, и организацию похорон берут на себя их друзья или коллеги.
Важно помнить, что у обращения за компенсацией похоронных затрат есть свой срок. Необходимо обратиться за оформлением социального пособия на погребение в течение шести месяцев со дня смерти вашего близкого.
Каков размен федерального социального пособия на погребение?
Первая выплата, положенная в подобных случаях, — федеральная. Государство старается поддержать близких умершего, поэтому выделяет средства на частичное покрытие расходов на ритуальные услуги.
Сумма, конечно, не очень большая, но для многих она может оказаться существенной. Размер пособия на погребение, которое выплачивает государство в случае смерти любого российского гражданина, с 1 февраля 2023 года составляет 7 тысяч 793 рубля 48 копеек.
В зависимости от некоторых условий эта сумма может меняться. Размер пособия на погребение может быть выше с учетом того, кем был умерший и работал ли он на момент смерти. Также можно рассчитывать на городские доплаты в Москве.
В каком случае пособие на погребение не выплачивается?
Единственная причина, по которой вам откажут в выплате пособия на погребение, — если вы организовали бесплатные похороны вашего близкого в Москве.
Этой возможностью можно воспользоваться в случае смерти неработающего пенсионера, безработного взрослого, который еще не успел выйти на пенсию, а также мертворожденного, если он появился на свет после 154 дней беременности.
Если подать заявление на организацию бесплатных похорон, они будут проведены согласно гарантированному перечню ритуальных услуг. Их стоимость не будет превышать 21 тысячу 681 рубль 48 копеек.
Поскольку затраты берет на себя государство, дополнительные выплаты гражданам уже не положены.
Какой возможности лишатся москвичи, оформившие пособие на погребение?
У каждого жителя Москвы есть право получить либо пособие на погребение близкого человека, либо бесплатно поставить памятник на его могиле. Как правило, это происходит через год после похорон.
Выбрать нужно что-то одно. Если тот, кто оплатит все похоронные счета, уже получил выплаты, подать заявку на памятник не получится. Так что если важнее именно памятник поставить бесплатно, лучше выбрать этот вариант.
Как получить пособие на погребение работавшего москвича?
Поскольку социальное пособие на погребение от федеральных властей положено в случае смерти каждого гражданина России, работал он или был безработным — не имеет значения. Тот, кто полностью оплатил все затраты на организацию похорон, получит пособие в любом случае. Но дополнительные средства от города в такой ситуации не предусмотрены.
Здесь на помощь может прийти компания, в которой работал умерший. Некоторые владельцы бизнеса не только оформляют своим работникам медицинские страховые полисы ДМС, но и заботятся о них после смерти. В этом случае в соглашении указывается, что компания выплачивает родственникам покойного или тем, кто взял на себя все похоронные расходы, дополнительные «гробовые» средства.
Каков размер пособия на погребение безработного?
В отличие от работающих москвичей, близкие безработных жителей города могут претендовать на более крупное пособие на погребение. В данном случае столичные власти готовы отдельно компенсировать еще 13 тысяч 888 рублей. Общая сумма, таким образом, будет равна стоимости гарантированных ритуальных услуг в случае организации бесплатных похорон — 21 тысяча 681 рубль 48 копеек.
Дополнительная выплата устанавливается ежегодно правительством Москвы. Также городские власти разрабатывают и алгоритм ее получения.
Как получить пособие на погребение неработающего москвича?
Для того чтобы оформить пособие на погребение, вам необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства покойного.
Подать заявление на предоставление социальной выплаты можно при наличии пакета необходимых документов. Так, нужно предъявить сотрудникам отдела паспорт, справку и свидетельство о смерти вашего близкого, сведения о московской регистрации умершего, а также документальное подтверждение того факта, что он на момент смерти не работал.
Каков размер пособия на погребение пенсионера и как его получить?
Если ваш близкий был пенсионером, размер пособия на погребение будет точно таким же, как и в предыдущем случае: 21 тысяча 681 рубль 48 копеек. Важно, чтобы он не был официально оформлен на работу. Если умирает работающий пенсионер, по закону ему не положена дополнительная городская выплата. Остается рассчитывать только на сознательность его работодателей и помощь от них.
Пособие оформляется в отделе соцзащиты по месту жительства умершего. Помимо всех перечисленных выше документов придется предоставить его сотрудникам еще и СНИЛС.
Как получить пособие на погребение в Новой Москве?
Если вы обращаетесь за получением социального пособия на погребение в Москве, помните: многое зависит от того, в каком округе жил умерший.
Если речь идет об округах старой Москвы, срабатывает общее правило: все выплаты начисляются и выплачиваются отделом соцзащиты по месту жительства умершего.
Но для Троицкого (ТАО) и Новомосковского (НАО) округов действуют другие алгоритмы. Так, федеральное пособие на погребение жители Новой Москвы могут получить в Социальном фонде России, а дополнительная выплата от города назначается в отделе соцзащиты по месту регистрации умершего.
Как получить пособие на погребение ребенка?
Если случилось так, что умер ребенок или подросток до 18 лет, его родители тоже имеют право на оформление пособия на погребение. Правда, в данном случае речи о городской доплате не идет.
Социальное пособие начисляется по месту работы одного из родителей. И тут снова на помощь могут прийти руководители. Если в договоре с сотрудниками прописано, что в подобных случаях компания готова помочь материально семьям, потерявшим своих детей, будет произведена дополнительная выплата от фирмы, где работает один из родителей.
Какое пособие на погребение получат близкие пострадавших от чернобыльской аварии?
Если умерший были официально признан пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, пособие на погребение может быть выше. Во-первых, оно будет увеличено, если человек умер вследствие лучевой болезни или каких бы то ни было других осложнений, связанных с произошедшей аварией.
Во-вторых, повышенное пособие получают те, кто берет на себя организацию похорон москвичей, получивших инвалидность после Чернобыля.
С 1 февраля 2023 года в этих случаях выплачивается пособие в размере 15 тысяч 660 рублей. Обратиться с заявлением на оформление пособия на погребение можно в отделение СФР по месту жительства умершего.
Помимо стандартного перечня документов необходимо предъявить справку о праве умершего на подобные меры соцподдержки.
Каков размер пособия на погребение военнослужащих?
В случае, если ваш близкий был военнослужащим, пособие на погребение будет крупным. По замыслу законодателей, оно должно полностью покрывать все похоронные расходы. Но и у такой выплаты есть «потолок»: максимальный размер пособия составляет 48 тысяч рублей.
Если умерший был на пенсии по выслуге лет или умер один из членов его семьи, тому, кто взял на себя все расходы по погребению, положена выплата в размере трехмесячной пенсии.
Дополнительные выплаты начисляются и в случае смерти военнослужащего из старшего офицерского состава, а также москвича, принадлежащего к высшим военным чинам или по тем или иным причинам ушедшего со службы после 25 лет. Так, супруге или супругу умершего выплачивается пособие в размере трехмесячной пенсии умершего, а пособия в размере одной пенсии начисляются на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Все пособия начисляются и выплачиваются военным комиссариатом по месту службы или месту жительства умершего.
Для оформления пособия на погребение и всех доплат вам необходимо предоставить, помимо прочих документов, данные, подтверждающие степень вашего родства с умершим, а также документально подтвердить размер расходов на похороны.
Какие пособия положены в случае смерти ветерана Великой Отечественной войны?
Компенсация расходов на похороны инвалида или участника Великой Отечественной войны не может превышать сумму 46 тысяч 748 рублей. Оно определяется ведомственной пенсионной службой с учетом уже полученных иных социальных пособий на погребение. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
За оформлением такого пособия можно обратиться в любой многофункциональный центр «Мои документы» на территории столицы.
Помимо основных документов потребуется подтвердить ветеранский статус усопшего, а также предоставить справки о получении иных пособий на погребение.
Как получить пособие на погребение ребенка, родившегося мертвым?
Ребенок, родившийся мертвым, — трагедия, справиться с которой его родителям могут помочь только профессиональные психологи и внимание близких. Все, что может сделать город, — компенсировать часть расходов на похороны.
Один из родителей ребенка может оформить и социальное пособие на погребение, и московскую доплату к нему, получив в итоге 21 тысячу 681 рубль 48 копеек. Подать заявление на оформление этой выплаты можно уже после фактических похорон ребенка.
Для этого понадобится паспорт одного из родителей, справка о рождении ребенка с отметкой о его смерти и счета за ритуальные услуги.
Все эти выплаты назначаются в районном отделе соцзащиты по месту регистрации родителя. Не имеет значения, работает он на момент обращения или является безработным.