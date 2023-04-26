Социальная карта москвича: кому положена и как получить?Инструкция по оформлению социальной карты москвича
Город старается поддерживать москвичей, особенно нуждающихся в заботе и внимании: пенсионеров, людей с инвалидностью, студентов и школьников, беременных женщин, многодетных родителей и многих других. Одним из самых эффективных способов такой поддержки стала социальная карта москвича — универсальный инструмент, открывающий доступ к большинству возможностей городской инфраструктуры. Кто может получить такую карту, каким образом она может помочь жителям столицы, как позволяет сэкономить деньги и время и что нужно, чтобы ее оформить, — обо всем этом рассказываем в материале «Мосленты».
Что такое социальная карта москвича?
Социальная карта москвича — уникальный инструмент, позволяющий жителям города быстро и просто воспользоваться большинством возможностей столичной инфраструктуры.
Карта объединяет в себе функции бесплатного проездного, полиса ОМС, накопителя скидок и многое другое. Например, она позволяет вашему ребенку получить доступ к системе «Москвенок» в части «Проход и питание».
И на этом список возможностей социальной карты москвича не заканчивается.
Кто имеет право на оформление социальной карты москвича?
Власти столицы дали возможность получить социальную карту москвича более чем десяти категориям жителей Москвы, которым требуется особая поддержка.
Речь идет в первую очередь о семьях с тремя и более детьми, пожилых людях, людях с инвалидностью и членах их семей, беременных женщинах и детях, по тем или иным причинам оставшихся без заботы родителей.
Получить социальную карту москвича также могут школьники и студенты, почетные доноры и жители Москвы, получающие дополнительные средства для оплаты услуг ЖКХ.
Полный список категорий граждан, имеющих право на социальную карту москвича, можно найти здесь.
Какие возможности открывает социальная карта москвича?
В первую очередь карта дает возможность бесплатно пользоваться метро, автобусами, трамваями и вообще любым видом общественного транспорта. С ее помощью льготные категории москвичей могут воспользоваться линиями МЦД в зоне «Центральная», а также пригородными электричками. Алгоритм, позволяющий использовать социальную карту москвича в качестве проездного, подробно описан здесь.
Одновременно с этим карта открывает быстрый доступ ко всем социальным услугам, которые можно получить с помощью электронного социального сертификата.
С такой картой станет проще взаимодействовать с городской системой здравоохранения. Социальная карта москвича может с легкостью заменить полис ОМС.
Она также служит аккумулятором скидок на покупки или оплату услуг во всех магазинах и компаниях-партнерах социальной программы. На сегодняшний день ее принимают более 7500 различных торговых точек и заведений в городе.
С помощью социальной карты москвича можно стать участником проекта «Московское долголетие». Также карту можно использовать в качестве читательского билета в московских библиотеках, пропуска в учебные заведения и в музеи.
Можно ли использовать социальную карту москвича для получения выплат и оплаты покупок?
До 1 апреля 2022 года социальная карта москвича исполняла еще и роль банковской карты. Она могла аккумулировать все социальные выплаты, положенные ее владельцу, и давала возможность вносить плату за товары и услуги в организациях — партнерах программы. Например, с ее помощью можно было организовать интернет-шопинг.
Эти возможности были у карты благодаря банковскому расчетному приложению, которое шло с ней в комплекте. Но поскольку особое внимание сегодня уделяется национальной расчетной системе «МИР», социальная карта москвича перестала быть платежным средством.
Если ваша карта выпущена до 1 апреля 2022 года, у нее есть банковское приложение, и она продолжит работать со всеми функциями вплоть до окончания срока действия. Но социальные карты москвича, выпущенные после этой даты, уже и выплаты не принимают, и оплату не проводят. Все эти возможности теперь есть только у карты системы «МИР».
Какие компании предоставляют скидки по социальной карте москвича?
Магазины, а также различные сервисные компании, готовые сделать вам скидку при предъявлении социальной карты москвича, есть если не в каждом районе, то точно в каждом столичном округе.
Одними из крупнейших партнеров социальной программы стали магазины бытовой техники «Эльдорадо», аптеки «Горздрав», «36,6», «Неофарм» и другие, супермаркеты «Дикси», «Магнолия», «Мираторг» и другие, банки «СБЕР», ВТБ. Это далеко не полный список. Всех партнеров акции и информацию о скидках, которые каждый партнер программы предоставляет владельцам карты москвича, можно найти на портале мэра и правительства Москвы.
При этом карта может помочь сэкономить во время онлайн-шопинга. Интернет-магазины, входящие в партнерскую программу, предоставляют скидку на свои товары до 28 процентов. Для того чтобы получить ее, во время оформления заказа нужно указать номер карты. Также это можно сделать в специальной вкладке в личном кабинете.
Как оформить социальную карту москвича?
Оформление социальной карты москвича — простая и доступная процедура, которая не потребует никаких усилий и займет минимум вашего времени.
Подать заявление на получение карты можно в режиме онлайн на портале mos.ru, если у вас есть учетная запись. Сделать ее может любой житель столицы.
Если необходимо оформить карту на ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, это может сделать один из родителей или опекун, если речь идет о сироте или ребенке, оставшемся без попечения родителей. Не могут оформить самостоятельно социальные карты москвича и люди, достигшие совершеннолетия, но признанные недееспособными. Тут также потребуется помощь законного представителя.
После получения паспорта, то есть после 14 лет, москвичи могут оформлять свои социальные карты самостоятельно.
Какие документы потребуются для оформления социальной карты москвича?
Список необходимых для оформления карты документов невелик. Пусть они будут у вас под рукой, когда вы будете отправлять заявку.
Вам потребуется указать вашу льготную категорию, подтвердив ее документально (фото или скан документа), отправить вашу фотографию и выбрать многофункциональный центр «Мои документы», в котором вам удобно получить готовую карту.
После того как ваше заявление отправлено, останется только подождать. Официальный срок, отведенный на выпуск социальной карты москвича, — 30 дней, но, как показывает практика, зачастую она бывает готова значительно раньше.
Уведомление о готовности может прийти в ваш личный кабинет или на электронную почту, если вы указали ее. Проверить, на каком этапе находится процесс выпуска вашей карты, можно и самостоятельно. За этой информацией можно обратиться в специальный раздел портала мэра и правительства Москвы.
Когда карта будет готова, нужно прийти в выбранный при подаче заявки МФЦ и забрать ее. При этом не забудьте взять с собой паспорт и документ, подтверждающий вашу льготную категорию.
Если карта оформлена школьником или студентом, ему в МФЦ приходить не нужно. Ее выдадут заявителю в школе, колледже или вузе. Важно в течение 90 дней после получения подтвердить карту в личном кабинете на портале mos.ru. Это касается только учащихся. Остальным этот пункт не нужен.
В какой срок нужно менять социальную карту москвича?
На оборотной стороне каждой карты всегда указывается срок ее действия. По аналогии с банковскими картами это данные о месяце о годе. До этого срока социальную карту москвича необходимо заменить на новую.
Если ваша льгота не имеет никаких ограничений по времени действия, карту выпустят автоматически. Вам останется только прийти за ней не позднее, чем за десять дней до истечения срока действия старой карты.
Всем остальным нужно подать заявление на перевыпуск социальной карты москвича не позднее чем за месяц до того, как старая карта прекратит работать.
Если вы потеряли свою карту, как можно быстрее подайте заявку на ее перевыпуск. Это можно сделать за несколько минут на портале mos.ru. После этого никто посторонний воспользоваться утерянной картой не сможет.
Куда обратиться за консультацией?
Каждый случай индивидуален, так что охватить все нюансы невозможно. Любые тонкости процесса оформления социальной карты москвича можно обсудить со специалистами горячей линии для владельцев карт: +7 495 539 55 55.
Если ваш вопрос касается общественного транспорта, лучше адресно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт»: +7 495 539 54 54. Короткий номер для мобильных телефонов: 3210.
Также специалистов можно найти в соцсетях: @karta.moskvicha.
И, конечно, вы можете отправить письмо через портал mos.ru.