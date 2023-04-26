Социальная карта москвича: кому положена и как получить?

В первую очередь карта дает возможность бесплатно пользоваться метро, автобусами, трамваями и вообще любым видом общественного транспорта. С ее помощью льготные категории москвичей могут воспользоваться линиями МЦД в зоне «Центральная», а также пригородными электричками. Алгоритм, позволяющий использовать социальную карту москвича в качестве проездного, подробно описан здесь.

Одновременно с этим карта открывает быстрый доступ ко всем социальным услугам, которые можно получить с помощью электронного социального сертификата.

С такой картой станет проще взаимодействовать с городской системой здравоохранения. Социальная карта москвича может с легкостью заменить полис ОМС.

Она также служит аккумулятором скидок на покупки или оплату услуг во всех магазинах и компаниях-партнерах социальной программы. На сегодняшний день ее принимают более 7500 различных торговых точек и заведений в городе.

С помощью социальной карты москвича можно стать участником проекта «Московское долголетие». Также карту можно использовать в качестве читательского билета в московских библиотеках, пропуска в учебные заведения и в музеи.