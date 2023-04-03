Социальные доплаты к пенсии в Москве: кому положены и как получить

Первый вид региональной социальной доплаты необходим тем, чья пенсия, рассчитанная в соответствии с федеральным законодательством, оказалась ниже прожиточного минимума пенсионера в Москве. В 2023 году он составляет 16 257 рублей. Все, кому федеральный пенсионный орган, то есть Пенсионный фонд России, рассчитал выпалу меньше, получают эту доплату к пенсии неработающему пенсионеру.

В Москве также есть городской социальный стандарт. В этом году речь идет о сумме в 23 313 рублей на человека. Если пенсия недотягивает до этой суммы, москвичи также получают региональную социальную доплату. Есть только один нюанс: на момент обращения за этой выплатой пенсионер должен быть зарегистрирован в Москве не менее 10 лет. Если человек прожил в столице менее 10 лет, к сожалению, выплату не назначат до достижения нужного срока.

Жители Новомосковского и Троицкого административных округов имеют те же права на региональную социальную доплату до городского стандарта, что и остальные москвичи. К тому же в прошлом, 2022 году исполнилось как раз 10 лет с момента вхождения этих территорий в Москву.