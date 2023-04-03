Социальные доплаты к пенсии в Москве: кому положены и как получить

Социальные доплаты к пенсии в Москве: кому положены и как получитьНа какие выплаты могут рассчитывать работающие и неработающие пенсионеры столицы
В рейтингах размера пенсий, которые регулярно публикует Минтруд России, Москва стабильно попадает в первую тройку по уровню выплат населению. Выше обеспечение только у пенсионеров на Крайнем Севере и на Чукотке. Во многом уровень столичных пенсий так высок благодаря дополнительным социальным выплатам, которые пожилые москвичи получают от города. Право на них имеет большинство пенсионеров столицы. «Мослента» разбиралась, как оформить такую прибавку, кому она положена и сколько может получать московский пенсионер.
Что такое региональная социальная доплата к пенсии?
Власти столицы предусмотрели сразу несколько видов доплат москвичам, достигшим пенсионного возраста и отправившимся на законный отдых. Сначала разберемся с теми дополнительными средствами, которые город готов выделить неработающим пенсионерам.
Региональная социальная доплата — первый вид прибавки к пенсии москвичей. Ее могут оформить как неработающие пенсионеры, так и люди, получающие в Москве пожизненное содержание.
Законодательство дает четкое определение, кто такие неработающие пенсионеры. Под ними подразумеваются, в первую очередь, москвичи, вышедшие на пенсию как по старости, так и за выслугу лет. Важно, что эти люди не занимаются трудовой деятельностью и находятся на полном государственном обеспечении. Также в эту категорию входят неработающие инвалиды, на которых правила обязательного пенсионного страхования не распространяются. Возраст последних может быть как младше, так и старше 18 лет. Также к неработающим пенсионерам относятся люди с инвалидностью до 23 лет, учащиеся в вузах по очной форме обучения и по основным образовательным программам.
В городе Москве региональная социальная доплата может быть двух видов — до уровня прожиточного минимума пенсионера и до уровня городского социального стандарта.
Кому положена региональная социальная доплата к пенсии?
Первый вид региональной социальной доплаты необходим тем, чья пенсия, рассчитанная в соответствии с федеральным законодательством, оказалась ниже прожиточного минимума пенсионера в Москве. В 2023 году он составляет 16 257 рублей. Все, кому федеральный пенсионный орган, то есть Пенсионный фонд России, рассчитал выпалу меньше, получают эту доплату к пенсии неработающему пенсионеру.
В Москве также есть городской социальный стандарт. В этом году речь идет о сумме в 23 313 рублей на человека. Если пенсия недотягивает до этой суммы, москвичи также получают региональную социальную доплату. Есть только один нюанс: на момент обращения за этой выплатой пенсионер должен быть зарегистрирован в Москве не менее 10 лет. Если человек прожил в столице менее 10 лет, к сожалению, выплату не назначат до достижения нужного срока.
Жители Новомосковского и Троицкого административных округов имеют те же права на региональную социальную доплату до городского стандарта, что и остальные москвичи. К тому же в прошлом, 2022 году исполнилось как раз 10 лет с момента вхождения этих территорий в Москву.
Такая выплата может быть назначена и детям, зарегистрированным в столице менее 10 лет. Но есть несколько условий. Во-первых, ребенок должен быть зарегистрирован в Москве в первые шесть месяцев после рождения или усыновления, а во-вторых, в период до назначения пенсии эта регистрация не должна прерываться. Максимальный срок перерыва — месяц. Также родитель, опекун, официальный представитель ребенка должен быть зарегистрирован в столице не менее 10 лет на момент обращения за выплатой. То же правило распространяется на умершего кормильца ребенка на день смерти.
Как оформить региональную социальную доплату к пенсии?
Чтобы оформить региональную социальную доплату к пенсии неработающего пенсионера до прожиточного минимума, никакие дополнительные заявления или обращения не требуются. Выплаты назначаются автоматически пенсионными органами города Москвы. Она, в соответствии с законодательством, формируется на основе данных, поступающих из Социального фонда России.
Также в беззаявительном порядке получают доплаты по инвалидности или потере кормильца дети, если у органов соцзащиты вовремя окажутся все необходимые данные.
В остальных случаях оформление второго вида доплаты к пенсии неработающего пенсионера требует отдельного заявления. В случае, если вы сами совершеннолетний пенсионер или родитель ребенка пенсионера, обратиться за дополнительной выплатой можно через портал mos.ru. Здесь заявление будет подано в виде электронного документа. Если же вы законный представитель пенсионера, находящегося под опекой, обратиться за региональной социальной доплатой можно в любом центре «Мои документы».
Какие документы потребуются для оформления региональной социальной доплаты к пенсии?
Если вы самостоятельно обращаетесь за такой социальной доплатой, будьте готовы предоставить в электронном или натуральном виде следующий пакет документов.
Вам потребуется справка пенсионного органа федерального органа исполнительной власти или иной ведомственной пенсионной службы о размере пенсии и сроке ее назначения в Москве. Не нужна она только в случае, если пенсию назначали пенсионные органы МВД или ФСБ России.
Также необходимо получить и предоставить уведомление о снятии с учета в территориальном органе Социального фонда России страхователя, прекратившего правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Но это требуется только в случаях добровольного вступления в такие отношения.
Для получения региональной социальной доплаты могут потребоваться и архивные документы, которые подтвердят сроки регистрации в столице по месту жительства и, при необходимости, ее периоды.
Далее вам потребуются документы, где будет содержаться информация о регистрации актов гражданского состояния, и, конечно же, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Если вы оформляете доплату к пенсии человека, находящегося под опекой, вам также потребуется копия договора номинального счета, бенефициар по которому — ваш подопечный, в отношении которого вы обращаетесь. Также у вас должен быть документ, подтверждающий, что вы являетесь опекуном.
На какую региональную социальную доплату к пенсии могут рассчитывать работающие пенсионеры?
Работающие пенсионеры также могут получить дополнительные средства от города. Эта социальная доплата называется ежемесячной компенсационной выплатой. Она также призвана повысить пенсию до городского социального стандарта, если размер пенсионного обеспечения пока до него недотягивает.
Право на подобную региональную социальную доплату есть у пенсионеров, получающих выплаты в Москве, зарегистрированы на территории столицы в общей сложности не менее 10 лет, относятся к отдельным категориям граждан.
При этом для ряда категорий пенсионеров размер их дохода при обращении за выплатой имеет значение, а для других — нет. Так, выплату в любом случае получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, пенсионеры старше 18 и до 23 лет, получающим пенсию в соответствии с законодательством России по потере кормильца или инвалидности, при этом совмещающие работу с образование по очной форме обучения, а также инвалиды I и II групп.
Для остальных важно помнить: ежемесячная компенсационная выплата будет назначена им только в том случае, если за свою работу они получают до 20 тысяч рублей в месяц. Социальную доплату к пенсии могут получить сотрудники системы образования и здравоохранения, работники сферы культуры и спорта, а также органов соцзащиты населения. Также на доплату могут претендовать сотрудники ЖКХ — дворники, рабочие по комплексной уборке, уборщики территорий, мусоропроводов, служебных помещений, лестничных клеток и общественных туалетов. Полный перечень профессий можно найти здесь.
Как подать заявление на социальную доплату к пенсии работающих пенсионеров?
В этом случае отправка заявления в виде электронного документа не предусмотрена. Обратиться за этой социальной доплатой к пенсии можно только лично в одном из центров «Мои документы».
Вам потребуется заявление о предоставлении государственной услуги (образец, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в Москве и ее продолжительность.
Нужно будет предоставить и документы о получении пенсий, их вида и размера на территории столицы (для пенсионеров, получающих выплаты в пенсионных органах силовых ведомств России, например МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета).
Потребуется подтвердить документально вашу льготную категорию, но самое главное — необходимы справки с места работы, подтверждающие вашу должность и получаемый доход.
Полный список документов для получения социальной доплаты к пенсии работающих пенсионеров, можно найти здесь.
Кто еще может рассчитывать на ежемесячную компенсационную социальную доплату к пенсии?
Если пенсионер получает выплаты на территории Москвы, зарегистрирован в столице по месту жительства и относится к определенным категориям граждан, он получает ежемесячную компенсационную выплату вне зависимости от того, работает он или нет.
Среди льготных категорий, о которых идет речь, Герои Советского союза и России, полные кавалеры ордена Славы, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР», чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, получившие ранения в Афганистане, родители погибших в горячих точках и их вдовы, если не вышли замуж повторно. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
Ежемесячная компенсационная выплата назначается и направляется всем, вне зависимости от других доплат к пенсии. Из этого правила есть только два исключения. Первое — ветераны летно-испытательного состава. В данном случае выплата будет назначена только при условии, что они не получают дополнительное пенсионное обеспечение как имеющие особые заслуги перед страной или как спортсмены-ветераны. Второе — участники обороны Москвы. В данном случае выплата назначается, если они не получают вторую пенсию, как ветераны Великой Отечественной войны или увеличенную пенсию за выслугу лет в силовых структурах.
Доплата к пенсии оформляется через центры «Мои документы». В случае если речь идет о спортсменах, документы необходимо направить в Департамент спорта города Москвы.