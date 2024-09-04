За поездки по Москве можно получить кешбэк. Сколько вернется на счет при оплате через СБП?

Чтобы получить кешбэк на проезд в городском транспорте Москвы, для начала необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Нужно авторизоваться при помощи номера мобильного телефона, следуя подсказкам на экране. После завершения регистрации вы попадете в свой личный кабинет и сможете пользоваться всеми выгодными акциями от СБП.

Далее в приложении «Метро Москвы» (доступном для скачивания в App Store и Google Pay оформить бесплатную подписку от СБП. Готово!

При выполнении всех условий пассажирам каждый раз будет возвращаться 15 рублей в виде кешбэка при оплате проезда через СБП. Предложение действует до конца 2024 года.

Инновационный метод оплаты можно использовать на всех турникетах метро, МЦК, а также во всем наземном и регулярном речном транспорте города.

Таким образом, до Нового года оплачивать проезд с помощью СБП будет не только удобно, но и выгодно.