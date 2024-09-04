За поездки по Москве можно получить кешбэк. Сколько вернется на счет при оплате через СБП?
Главное условие
Чтобы получить кешбэк на проезд в городском транспорте Москвы, для начала необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Нужно авторизоваться при помощи номера мобильного телефона, следуя подсказкам на экране. После завершения регистрации вы попадете в свой личный кабинет и сможете пользоваться всеми выгодными акциями от СБП.
Далее в приложении «Метро Москвы» (доступном для скачивания в App Store и Google Pay оформить бесплатную подписку от СБП. Готово!
При выполнении всех условий пассажирам каждый раз будет возвращаться 15 рублей в виде кешбэка при оплате проезда через СБП. Предложение действует до конца 2024 года.
Инновационный метод оплаты можно использовать на всех турникетах метро, МЦК, а также во всем наземном и регулярном речном транспорте города.
Таким образом, до Нового года оплачивать проезд с помощью СБП будет не только удобно, но и выгодно.
Сколько будет стоить поездка
При оплате через СБП стоимость проезда в метро, на МЦК, а также во всем регулярном речном и наземном транспорте Москвы составит 49 рублей. С учетом действующих с 20 мая 2024 года тарифов стоимость одной поездки составляет 64 рубля. Если вычесть 15 рублей кешбэка, который автоматически вернется на счет пассажира сразу после оплаты, получится самая низкая стоимость проезда по столице.
Таким образом, пассажир, который совершает хотя бы две поездки в день пять раз в неделю, за месяц получит в виде кешбэка 630-690 рублей на счет (при пятидневной рабочей неделе в месяце обычно от 21 до 23 рабочих дней). Это минимум, ведь значительная часть работающих пользуются транспортом намного чаще. А чем больше количество поездок, тем выгоднее платить через СБП. За четыре месяца можно накопить на хороший подарок к Новому году.
Как оплачивать проезд через СБП
Напоминаем, что первым шагом нужно проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Далее, чтобы получить кешбэк, нужно открыть приложение «Метро Москвы» и оформить бесплатную подписку СБП.
Скачать мобильное приложение можно в Google Play и App Store. Чтобы оформить подписку СБП, необходимо выбрать из выпадающего списка банк, где у пассажира открыт счет. Затем перейти в приложение этого банка и подтвердить оформление подписки.
Процесс привязки счета СБП в приложении займет меньше минуты.
Далее для прохода в метро, на МЦК и речном транспорте необходимо:
Модель смартфона и операционная система значения не имеют. Расплатиться с помощью QR-кодов и получить кешбэк могут владельцы любых телефонов.
Полезный лайфхак
QR-код из приложения «Метро Москвы» можно вывести на главный экран смартфона в виде виджета. Это позволит генерировать или сканировать QR-код за считаные секунды. Весь процесс оплаты поездок через СБП при этом значительно ускорится, что позволит избежать очередей возле турникетов и валидаторов.
Как все начиналось
Тестирование нового способа оплаты стартовало в Москве в январе 2024 года. «Вместе с коллегами из Дептранса Москвы и Мосметро мы на протяжении нескольких месяцев тестировали возможности оплаты по QR-коду СБП. В эксперименте приняли участие больше 200 добровольцев. Нам было крайне важно получить от них обратную связь о проекте, ведь оплата в транспорте через интеграцию QR-кода реализована впервые в нашей стране. Раньше мы только устанавливали в транспорте клеящиеся платежные таблички, но не вшивали СБП в существующую платежную инфраструктуру. Отзывы и комментарии тестовой группы позволили нам провести все технологические доработки, и теперь такой способ оплаты проезда можно назвать одним из самых современных как в Москве, так во всей России», — рассказывает Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК (АО «Национальная система платежных карт»).
Инновации: внедрять и улучшать
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил в начале январского эксперимента, что столица России является одним из «мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте». Причем речь, по его словам, идет не только о внедрении инноваций, но и о постоянном улучшении уже действующих платежных сервисов.
«С партнерами из НСПК мы делаем поездки в городском транспорте столицы не только комфортными, но и выгодными. Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро, МЦК, речном и наземном транспорте. Это значит, что пассажиры могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда смартфоном», — отмечает Максим Ликсутов.
Что нужно знать про СБП
Система быстрых платежей — это сервис, который разработали в Банке России. СБП позволяет мгновенно переводить средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. Кроме того, с помощью СБП можно оплачивать товары и услуги: для этого используется QR-код, NFC-табличка или платежная ссылка/кнопка.
СБП заработала в январе 2019 года, с тех пор к ней подключились более 200 банков. К июлю 2024 года оплату по СБП в стране внедрили уже более 1,6 миллиона торговых и сервисных компаний, включая крупные торговые сети и предприятия общественного транспорта.