Правила применения рекомендательных технологий

Вступили в силу 01.10.2023

Настоящие правила применения рекомендательных технологий (Правила) определяют общие условия и правила применения информационных технологий предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям Пользователей (далее — «Рекомендательные технологии»).Правила являются неотъемлемой частью Условий использования Ресурса.