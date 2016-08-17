Активисты «Безопасной столицы» вышли в рейды против нудистов

Рейды против нудистов и эксгибиционистов начались в московском Серебряном Бору. Проверки проводятся активистами проекта «Безопасная столица», рассказал радиостанции «Говорит Москва» один из организаторов, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.

Он пояснил, что рейды будут направлены в первую очередь против лиц, которые занимаются развратными действиями сексуального характера и пристают к «нормальным отдыхающим».

«Нас много, и день ото дня наша команда растет. Мы делаем это на общественных началах и никаких мер воздействия, кроме того, чтобы сделать устное замечание, и сказать, что нарушается закон, не применяем», — подчеркнул Пятницкий.

При этом организатор рейдов добавил, что уже предложил активистам прятать в кусты одежду тех, кто «свое естество и свой образ жизни пытаются перенести на тех, кто их не просит». «Конфликтов пока не было, у нас волонтеры не робкого десятка, с крепкой физической формой, знают законы», — отметил он.

Пятницкий призвал присоединиться к рейдам всех желающих, достигших совершеннолетия.

Прошлым летом московская натуристская организация «Телорд» заявляла о намерении нудистов покинуть привычные места отдыха в Серебряном Бору и подыскать площадку на одном из водоемов в Новой Москве. В префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) тогда сообщили, что готовы рассмотреть соответствующее обращение.