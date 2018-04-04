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Аномалия растопила Москву

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В Москве за сутки исчезли почти все сугробы. Об этом сообщается на портале «Метеоновости» во вторник, 10 апреля.

Отмечается, что снег растаял не только на улицах, но и на большинстве метеостанций Подмосковья. Сугробы еще можно заметить в лесу, однако даже там они не образуют сплошной снежный покров.

«Причиной быстрого схода снега стала солнечная и очень теплая погода, 9 апреля аномалия температуры воздуха в центральных областях России превышала плюс семь градусов», — считают синоптики. Кроме того, таяние снега ускорили ливни, прошедшие 7 апреля.

Ранее сообщалось, что 10 апреля синоптики ожидают первую в этом году грозу. В городе резко похолодает, пройдут ливни с порывистым ветром.

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