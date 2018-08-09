Москву подготовили к массовому использованию беспилотников

Инфраструктура для беспилотных автомобилей в Москве готова. Об этом заявил директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса» Артем Фокин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Фокина, на данный момент использованию этого вида транспорта препятствуют лишь ограничения закона, не позволяющие выпускать автомобили без водителя на дороги общего пользования.

«Мы работаем в рамках различных государственных инициатив для того, чтобы все заинтересованные лица убедились в безопасности данной технологии. Есть ли сейчас территории, на которых мы можем безопасно перевозить пассажиров в беспилотном режиме? Есть», — заключил он.

В июле беспилотный автомобиль «Яндекса» попал в ДТП в центре Москвы. Беспилотник остановился перед пешеходным переходом по сигналу светофора, тогда как находящийся сзади него Gelandewagen продолжил движение. В результате аварии никто не пострадал.