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Москву подготовили к массовому использованию беспилотников

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Инфраструктура для беспилотных автомобилей в Москве готова. Об этом заявил директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса» Артем Фокин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Фокина, на данный момент использованию этого вида транспорта препятствуют лишь ограничения закона, не позволяющие выпускать автомобили без водителя на дороги общего пользования.

«Мы работаем в рамках различных государственных инициатив для того, чтобы все заинтересованные лица убедились в безопасности данной технологии. Есть ли сейчас территории, на которых мы можем безопасно перевозить пассажиров в беспилотном режиме? Есть», — заключил он.

В июле беспилотный автомобиль «Яндекса» попал в ДТП в центре Москвы. Беспилотник остановился перед пешеходным переходом по сигналу светофора, тогда как находящийся сзади него Gelandewagen продолжил движение. В результате аварии никто не пострадал.

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