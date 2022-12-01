Дом, в котором...
00:01, 01 декабря 2022
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«Невероятно фотогеничная архитектура». Кто продвигает столичный конструктивизм и почему его все еще считают уродливым

Часто, проходя мимо старых домов культуры, клубов, общежитий и цехов, построенных в эпоху конструктивизма, мы не распознаем в них памятников. Многие считают их уродливыми. А во всем мире эту архитектуру воспринимают как одно из главных достижений русской культуры. Для туристов из Европы и Японии увидеть конструктивизм — часть обязательной программы посещения Москвы. «Мослента» расспросила создательницу телеграм-канала «Вестник конструктивизма» Юлию Серегину о самых известных, утраченных и непопулярных конструктивистских шедеврах столицы.

Клуб типографии «Красный пролетарий»
Клуб типографии «Красный пролетарий»
Новая архитектура напротив Института кожевенной промышленности

«А потом шли по улицам и искали пруфы»

Судя по количеству проектов и культурных событий, темой которых сегодня становится архитектура авангарда, москвичи действительно стали больше интересоваться тем, каким был город в 1920-1930 годах.

Новая архитектура напротив Института кожевенной промышленности

Новая архитектура напротив Института кожевенной промышленности

Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Интерес подогревают знаковые музейные выставки последних лет от «Авангардстроя» и «Тканей Москвы» до «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Каждая из этих экспозиций не только содержала огромный массив данных и научных фактов, но и впечатляла своей организацией. Их хотелось фотографировать и делиться этими репортажами, что москвичи и делали. А потом шли на экскурсии по улицам города и искали пруфы, чтобы прокатиться на этой машине времени в прошлое.

«Функция важнее внешнего вида»

Определения в стиле «конструктивизм — это...» нет нигде, кроме Википедии. Когда о нем рассказывают, всегда сразу переходят к объяснению принципов организации такой архитектуры. И в этом есть какая-то магия, конечно.

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Конструктивизм — одно из самых известных творческих течений русского авангарда. В архитектуре это стилеобразующая концепция, для которой функция и назначение здания важнее внешнего вида. При этом архитекторы использовали вполне выразительные приемы, по которым легко было узнать конструктивизм.

Дом Мельникова изнутри

Дом Мельникова изнутри

Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Конструкция здания видна снаружи, например, всегда ясно, где в доме лестница, широко применяется ленточное остекление, круглые окна-иллюминаторы и легкие «корабельные» перила на балконах. Для конструктивистских зданий характерна свобода сочетания форм: прямоугольник, квадрат, круг или полукруг и стремление к символизму. Такой дом часто на что-то похож. Эти здания отличает плоская эксплуатируемая кровля, часто имитируемая, но иногда на ней действительно были солярии и террасы. И конструктивизм — это всегда строгие линии, эффектное сочетания вертикали и горизонтали.

«Конструктивизм популяризируют в блогах и пабликах»

Конечно, в Москве прежде всего легко полюбить модерн или сталинский ампир, но, на мой взгляд, конструктивизм лучше вписался в эпоху победы картинки над текстом. Это невероятно фотогеничная архитектура. Как человек с фотоаппаратом я сама впервые разглядела эту эстетику именно через объектив. И только потом прочитала, как идеолог стиля Моисей Гинзбург описывал конструктивизм через «борьбу горизонтали и вертикали».

Ясли-сад завода «Серп и Молот»

Ясли-сад завода «Серп и Молот»

Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Наблюдать за этой борьбой, искать известные ракурсы и создавать собственные оказалось увлекательно. Людей, которым это нравится, довольно много, и они по-своему продвигают конструктивистскую архитектуру, популяризируют тему в блогах и пабликах в соцсетях.

Чаще интересуется этой архитектурой и бизнес. Все-таки большинство конструктивистских памятников находятся сегодня в самых привлекательных местах на карте Москвы. Если здание не безнадежно, а у инвестора есть деньги и чувство прекрасного, то может получиться интересно.

Коммунальный корпус дома Наркомфина

Коммунальный корпус дома Наркомфина

Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Классный пример — дом Наркомфина на Новинском бульваре. Хотя чаще бывает, что и здание крепкое, и инвестор сильный, но на месте конструктивизма в результате появляются очередные апартаменты премиум-класса. 

«Самые знаковые архитекторы Москвы»

Идеологом стиля был архитектор Моисей Гинзбург. Первый жилой дом в стиле конструктивизма в Москве — это его работа, дом Госстраха на Малой Бронной, 1926-1927 годов постройки. Теперь это одно из самых дорогих зданий в городе, как можно догадаться по адресу.

Самые знаковые архитекторы Москвы — Гинзбург, братья Веснины, братья Голосовы. Михаил Мотылев построил много жилмассивов. Есть еще двое московских архитекторов, стоящих особняком. Николай Ладовский, который был рационалистом, а не конструктивистом, но очень много сделал для этой эпохи

В Москве самая заметная его работа — вестибюль метро «Красные ворота». И, конечно, Константин Мельников, который не был ни конструктивистом, ни рационалистом. Но его работы относятся к той эпохе, и все сосредоточены в одном городе. Мельников строил только в Москве, лишь одно его здание находится в Подмосковье.

Вестибюль метро «Красные Ворота»

Вестибюль метро «Красные Ворота»

Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

«Появлялись типовые секции и ячейки»

Строить нужно было дешево, поэтому архитекторы и инженеры искали новые строительные технологии и материалы. Бетон, например, был инновацией. В качестве утеплителя использовали знаменитый камышит — плиты, спрессованные из стеблей камыша. Конечно, в то время это были, как сейчас сказали бы, незрелые технологии, а большинство строек являлись экспериментальными. Поэтому многие новые здания уже через несколько лет эксплуатации могли начать разрушаться.

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Конструктивизм привел в город совершенно новые типы зданий как жилых, так и общественных — дома-коммуны, фабрики-кухни, прачечные комбинаты, ясли-сады, рабочие клубы. После революции строить нужно было много и быстро. Поэтому в жилищном строительстве появлялись типовые секции и ячейки, из которых дом проектировался быстрее. А для общественных и административных зданий появились целые типовые проекты — клубы, телефонные узлы, кинотеатры.

Москву можно назвать родиной планировки квартиры — ячейки F, идею которой позже использовал в своих «машинах для жизни» Ле Корбюзье. Именно в столице построено наибольшее количество зданий с квартирами такого типа — четыре из шести известных.

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Здание Центросоюза на Мясницкой

Фото: Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Конструктивисты смело смотрели в будущее страны, пока в середине 1930-х сам конструктивизм не был признан формалистским и вредным искусством. Многие архитекторы, работавшие в этом стиле, потеряли возможность и строить, и проектировать.

«Печальный топ потерь»

Самые громкие сносы последних десяти лет — это Таганская АТС на Яузском бульваре, ДК имени Серафимовича (клуб завода «Авиаприбор» на Тишинке), территория завода ЗиЛ и жилмассив на Русаковской улице. И это лишь мой печальный топ потерь. Есть здания, которые сносили без большого резонанса, что не делает их исчезновение менее важным для города.

Довольно тихо снесли здание Химико-фармацевтического института на Зубовском бульваре и постконструктивистскую АТС рядом с ним. Да, теперь на Зубовской площади стоит дом с безупречным фасадом, повторяющим проект телефонной станции Касьяна Соломонова, но фраза «лучшая версия себя» — это все-таки не про архитектуру

К категории утрат отнесу и телефонный узел на Бакунинской улице. В конце 1920-х в Москве было построено три здания по этому типовому проекту. АТС на старом Арбате и на Ордынке продолжают трудиться в телеком-отрасли, а здание на Бакунинской пережило джентрификацию, после которой от него осталась лишь геометрическая конструкция, напоминающая старый фасад.

АТС на Зубовской площади посде перестройки

АТС на Зубовской площади посде перестройки

Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Еще очень жаль фабрику-кухню на Сосинской улице. Это был образцовый конструктивизм со всеми классическими признаками стиля. Здание до последнего сохраняло объемы, форму и рисунок остекления. Деревянные рамы добавляли ему аутентичности, которую обычно напрочь убивают пластиковые окна, мешая горожанам разглядеть красоту авангардной архитектуры.

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Без пяти минут утраченным выглядят общежития института Коммунистического университета нацменьшинств имени Мархлевского на Ивановской горке и Института красной профессуры в Хамовниках.

«Спасенные и удержавшиеся»

К счастью, примеры спасения тоже есть, и по понятным причинам они еще громче, чем потери. У историков архитектуры, правда, к таким историям часто много вопросов: привести в порядок объект культурного наследия — это не только добрая воля и коммерческая хватка инвестора, но и обязанности в отношении здания, связанные с законодательством в сфере охраны памятников.

Среди спасенных и удачно удержавшихся в ткани города памятников конструктивизма помимо того же дома Наркомфина есть прекрасный Бахметьевский гараж на Сущевке, где разместился Еврейский музей и центр толерантности, хлебозавод №9 на Дмитровской, дополнивший креативный кластер «Флакона», и его пресненский коллега №5, теперь известный как Центр изучения конструктивизма «Зотов».

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Хлебозавод №9

Фото: Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Новый центр, кстати, не совсем верно считать пионером в этом деле. Достаточно вспомнить Центр авангарда в Еврейском музее или галерею «На Шаболовке». Зато «Зотов» точно привлечет на Пресню новых любопытных горожан. Ракурс, где над круглым зданием в небе сходятся три небоскреба, уже давно стал хитом. В этом районе можно научиться любить конструктивизм, в какую сторону не пойди.

Иногда здания реставрируют с утилитарной задачей, просто для работы. Дом РЖСКТ «Шерстяной работник» на Гончарной улице, где теперь бизнес-центр с коворкингом, или здание газетного почтамта на Мясницкой, где размещается Федеральная служба занятости — эти счастливчики вообще не мелькают в культурной повестке. Тихо привели в порядок коммунальный корпус дома-коммуны на Гоголевском бульваре: кажется, там до сих пор ничего не открылось.

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Дом РЖСКТ «Шерстяной работник»

Фото: Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Еще классный пример восстановления московского конструктивизма — здание «Известий». Его реставрацией руководил Алексей Гинзбург, который отвечал и за дом Наркомфина. Это внук Моисея Гинзбурга и правнук Григория Бархина, который построил «Известия».

В ближайшие годы самыми заметными и ожидаемым архитектурными реинкарнациями могут стать сразу три проекта реконструкции построек Константина Мельникова. В гараже для грузовых машин на Новорязанской улице откроется Московский музей транспорта, здание клуба завода «Каучук» на Плющихе станет частью кампуса Медицинского университета имени Сеченова. Третий в списке объект — контора Новосухаревского рынка, про спасение которой конкретного неизвестно, последний раз про утверждение проекта ее реставрации писали в 2018 году.

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Гараж для грузовых машин на Новорязанской

Фото: Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

И буквально на днях мэрия анонсировала долгожданную реконструкцию дома архитектора в Кривоарбатском переулке — она стартует в 2023 году.

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Кстати, когда друзья и коллеги рассматривают фотографии дома Мельникова и спрашивают меня, переехавшую из Петербурга 15 лет назад: «А где это?» — я понимаю, что есть немало москвичей, которых ждет еще много открытий в архитектуре своего города.

«Среднестатистическому москвичу кажется, конструктивизм уродует город»

Однако в народе конструктивизм так и остается непризнанным сокровищем нашей культуры. Одна из причин нелюбви к нему — это то, что нескольким поколениям москвичей его памятники, общественные здания напоминали о худших сторонах жизни при советском строе.

Распространенное мнение о том, что весь конструктивизм построен из дешевых и некачественных материалов — это, скорее, заблуждение. Не весь.

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Контора Новосухаревского рынка

Фото: Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Но это заблуждение — возможно, одна из причин того, почему среднестатистическому москвичу до сих пор кажется, что конструктивизм уродует город, и ценность этого архитектурного слоя все еще надо доказывать. Притом что весь современный мир считает его одним из важнейших вкладов России в мировую культуру.

«Смешные примеры прямого копирования»

Последние пару десятилетий Москва все больше оглядывается на свой удивительный архитектурный опыт, в котором конструктивизм занимает одно из самых заметных мест. В городе появляются здания — жилые и общественные, — в которых читаются отсылки к дерзким и одновременно практичным идеям конструктивистской архитектуры.

Встречаются смешные примеры прямого копирования — бизнес-центр Домников на улице Маши Порываевой сильно напоминает клуб имени Зуева на Лесной, а в Химках есть многоуровневый паркинг, повторяющий фасад гаража «Интуриста» на Сущевке

Но есть и настоящие, качественные подражания стилю. Например, жилой дом у Большого Устьинского моста, напротив конструктивистского здания Института кожевенной промышленности (сейчас — Университет дизайна и технологий).

Институт кожевенной промышленности

Институт кожевенной промышленности

Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

«Непопулярный конструктивизм»

По всей Москве все еще раскиданы десятки зданий в стиле конструктивизма, среди них есть настоящие звезды, есть рядовые современники. А есть такие, о которых знают только люди, глубоко погруженные в тему. Хочется поднять их на поверхность ткани города, чтобы, проходя мимо, горожане относились к ним теплее. К тому же некоторые из них вполне могут исчезнуть в ближайшее время.

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Комбинат питания завода №24 имени Фрунзе 1937 года постройки (проспект Буденного, 21) — гигантская фабрика-кухня авиационного завода по дате постройки относится к постконструктивизму, но эффект производит вполне авангардный. Одни только ленты окон чего стоят. Сотрудников завода комбинат кормил минимум до 2013 года. Когда-то внутри работал огромный банкетный зал, но сейчас он закрыт, и здание не используется.

Комбинат питания завода №24 имени Фрунзе

Комбинат питания завода №24 имени Фрунзе

Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Детский сад завода «Серп и Молот» на Таганке 1934 года постройки (Товарищеский переулок, 19). В телефонном справочнике «Вся Москва» за 1936 год по этому адресу значатся ясли №168 на 140 мест. По некоторым данным, детсадовский корпус должен был соединяться с домом напротив надземным переходом, но переход так и не построили. Сейчас здание занимает один из факультетов РАНХиГС.

Хлебозавод-автомат №7 на Павелецкой 1932 года постройки (2-й Павелецкий проезд, 7 строение 1). Этот инженерный шедевр Георгия Марсакова пока ждет решения своей судьбы. Статус объекта культурного наследия ему так и не дали.

Хлебозавод-автомат №7 на Павелецкой

Хлебозавод-автомат №7 на Павелецкой

Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Научно-исследовательский текстильный институт (НИТИ) 1931 года (Ленинский проспект, 33). В конце 1920-х — начале 1930-х на Шаболовке, не на улице, а в районе, был целый текстильный кластер. Неподалеку стоят все еще узнаваемые общежития Текстильного института и шаболовская знаменитость — студенческий дом-коммуна Ивана Николаева. Здания НИТИ — тоже его работа.

Научно-исследовательский текстильный институт

Научно-исследовательский текстильный институт

Фото: Предоставлено Юлией Серегиной

Водонапорная башня Военно-химического научно-исследовательского института Наркомтяжпрома (Нагатинская улица, 16А, строение 74). Это здание 1930 года постройки. Про башню совсем ничего не известно, она находится на закрытой территории и просто видна из-за гаражей. Но ноги у нее совсем такие же, как у другого известного конструктивистского здания — ленинградского «Красного Гвоздильщика» на Васильевском острове и у свердловской Белой башни на Уралмаше. Редкий экспонат в московской среде.

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