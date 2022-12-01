«Невероятно фотогеничная архитектура». Кто продвигает столичный конструктивизм и почему его все еще считают уродливым

Интерес подогревают знаковые музейные выставки последних лет от «Авангардстроя» и «Тканей Москвы» до «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Каждая из этих экспозиций не только содержала огромный массив данных и научных фактов, но и впечатляла своей организацией. Их хотелось фотографировать и делиться этими репортажами, что москвичи и делали. А потом шли на экскурсии по улицам города и искали пруфы, чтобы прокатиться на этой машине времени в прошлое.

«Функция важнее внешнего вида»

Определения в стиле «конструктивизм — это...» нет нигде, кроме Википедии. Когда о нем рассказывают, всегда сразу переходят к объяснению принципов организации такой архитектуры. И в этом есть какая-то магия, конечно.