«Прилетел Лужков, сказал непонятное». Автор знаменитого московского дома «Парус» о непростой истории его строительства

Исторические поля и военные аэродромы

Это место, где находился первый российский аэродром под названием Ходынка. А до аэродрома там было огромное поле со своими историческими традициями. Никогда там никто не жил, поле было застроено то выставкой, то балаганами — в общем, люди там веселились.

В советские годы этой площадкой владели военные. В 1990-е аэродром там был уже не нужен, и они думали, как бы им распорядиться. В итоге некий очень активный человек, не буду называть его фамилию, решил, что там надо много чего построить.