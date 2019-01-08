Движение по Тушинскому туннелю признали безопасным

Риск новых размывов грунта и подтопления Тушинского туннеля на Волоколамском шоссе в Москве отсутствует. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Канала имени Москвы».

В учреждении пояснили, что специальная межведомственная комиссия осмотрела осушенный участок межшлюзового бьефа и не увидела опасности дальнейшего размыва грунта и подтоплений. Детальное обследование аварийной зоны начнется в пятницу, 11 января.

Уточняется, что главная задача — предотвратить любые возможности для повторения таких инцидентов в будущем.

Тушинский тоннель и часть Волоколамского шоссе начало затапливать днем 10 января из-за прорыва дамбы, который произошел в результате провала грунта. Автомобилей в тот момент в тоннеле не было. Авария привела к частичному закрытию трассы и заторам в районе происшествия. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что последствия прорыва дамбы будут ликвидированы раньше срока.