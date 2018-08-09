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В Москве нашли «самый патриотичный подъезд» с Путиным и Шойгу

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Журналист Марина Новикова опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, сделанное на лестничной площадке одного из жилых домов в Борисовском проезде. Стены помещения украшены крупными портретами президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, а также плакатом с российским триколором и двуглавым орлом.

«Что вы знаете о патриотизме, если у вас не такой подъезд? Ничего вы не знаете, не любите вы Россию-матушку», — добавила автор ролика.

В мае в районе Отрадное заметили нескольких человек, которые жарили шашлык на козырьке подъезда жилого дома. Об этом сообщалось на фоне рекомендации властям ввести особый противопожарный режим в канун чемпионата мира по футболу, который предполагал бы запрет на проведение пикников с мангалами.

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