В Москве нашли «самый патриотичный подъезд» с Путиным и Шойгу

Журналист Марина Новикова опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, сделанное на лестничной площадке одного из жилых домов в Борисовском проезде. Стены помещения украшены крупными портретами президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, а также плакатом с российским триколором и двуглавым орлом.

«Что вы знаете о патриотизме, если у вас не такой подъезд? Ничего вы не знаете, не любите вы Россию-матушку», — добавила автор ролика.

В мае в районе Отрадное заметили нескольких человек, которые жарили шашлык на козырьке подъезда жилого дома. Об этом сообщалось на фоне рекомендации властям ввести особый противопожарный режим в канун чемпионата мира по футболу, который предполагал бы запрет на проведение пикников с мангалами.