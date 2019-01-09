Иностранцев в Москве поведут по кладбищам

На старых кладбищах столицы планируют проводить экскурсии для иностранных туристов. Об этом сообщил генеральный директор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает агентство «Москва».

«Это очень посещаемые места, туристам интересно смотреть, кто и где захоронен», — пояснил он.

Предполагается, что экскурсии будут водить по Новодевичьему и Ваганьковскому кладбищам, а также по некрополю Донского монастыря. Программы подготовят на пяти языках, в том числе на английском, французском и китайском.

В 2017 году крупнейшие кладбища Москвы благоустроили в рамках специальной программы. В частности, там провели ремонт дорожек. Кроме того, ранее по территории четырех некрополей — Николо-Архангельского, Перепечинского, Домодедовского, Митинского и Алабушевского — запускали движение электрокаров для пожилых и маломобильных граждан.