Instagram самого популярного ботанического сада мира заблокировали

Instagram-аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» оказался заблокирован. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова на своей странице в Facebook.

«При попытке зайти на страницу @hortus_ru в Instagram сообщается, что страница недоступна», — уточнила она. По словам Архиповой, страница сада насчитывает более 297 тысяч подписчиков.

В Insragram пока не прокомментировали блокировку страницы.

С июля 2016 года Instagram «Аптекарского огорода» занимает первое место среди всех ботанических садов мира, с декабря 2016 является самой популярной среди всех парков и садов России. В марте страница сада стала самой популярной среди российских достопримечательностей, обойдя аккаунты Большого театра и Государственного Эрмитажа.