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Москва окажется во власти «метеокачелей»

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В Москву 5 июня, после нескольких дней комфортной погоды, придет новый циклон, из-за которого увеличится количество осадков. Об этом со ссылкой на синоптиков пишет «Московский комсомолец».

Кроме того, понизится температура, но, как отмечает газета, похолодание будет не таким резким, какое было 31 мая и 1 июня. По словам синоптиков, это не последний погодный каприз, с которым столкнутся горожане.

«Текущие изменения климата действительно приводят к „метеокачелям“ — контрастным волнам тепла и холода, которые способны резко изменить погоду в регионе», — пишет газета.

Как сообщали в Гидрометцентре, погода в июне в столичном регионе будет переменчивой. Так, после жарких выходных 5 июня температура снизится до плюс 22 градусов, а 6 июня — до плюс 18.

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