Хищные птицы вернулись на скалу Московского зоопарка

Московский зоопарк открыл «Скалу хищных птиц» после реконструкции, сообщается на сайте учреждения.

В обновленные вольеры вернулись черные грифы, белоголовые сипы, орланы и андские кондоры. В зоопарке отметили, что все птицы хорошо перенесли переезд и заняли свои привычные места.

Экспозицию закрыли в ноябре 2016-го, за год в ней полностью заменили ограждения, а также значительно увеличили воздушное пространство.

«Скала хищных птиц» представляет собой искусственную гору с гротами, она разделена на четыре высоких вольера. В одной из частей сделали дополнительное внутреннее пространство для размножающихся пар.

В 2016 году московский зверинец также сообщал о планах отремонтировать «Детский зоопарк» и часть павильона «Обезьяны».