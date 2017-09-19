Клад со старинными монетами нашли в центре Москвы

Археологи обнаружили клад во время работ по благоустройству улиц в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте» в четверг, 28 сентября.

По его словам, ценную находку откопали на Нижней Радищевской улице. Это 41 монета первой половины XVII века. «Говорят, этих денег тогда хватило бы на серьезную покупку», — отметил мэр.

В сентябре завершились основные работы по благоустройству Садового кольца по программе «Моя улица».

В мае сообщалось, что при реконструкции на улице Сретенка рабочие обнаружили человеческие кости и фрагменты гробов. До этого во время замены газовых коммуникаций на Пречистенке в рамках программы благоустройства московские археологи нашли клад времен Ивана Грозного. Десять старинных монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры.