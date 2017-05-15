Макеты квартир для жильцов сносимых пятиэтажек представят в шоу-румах

Макеты новых квартир для жильцов сносимых пятиэтажек сначала продемонстрируют в шоу-румах. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, передает ТАСС.

«Во всех районах города создадим во время строительства так называемые шоу-румы, где люди могут в любое время прийти и посмотреть, что для них строится, в какое примерно жилье они будут переезжать», — сказал он.

Новые квартиры, вероятно, будут оснащены электрическими плитами, отметил чиновник. «Я думаю, что газа больше не будет. У нас сейчас стандарты отделки немного отличаются», — пояснил Бочкарев.

Он также напомнил, что квартиры для переселения по площади будут заметно больше. «Мы гарантируем не меньшую жилую площадь, а в связи с тем, что стандарты современного строительства и бытового обеспечения чуть выше, общая площадь будет, скорее всего, до 30 процентов больше», — сказал он.

Ранее сообщалось, что новые дома, построенные взамен снесенных хрущевок, будут из выложенных в три слоя панелей с возможностью внутренней свободной планировки. Квартиры будут выдавать с отделкой уровня «комфорткласс». Соответствующая поправка к городскому закону о программе реновации внесена мэром Москвы Сергеем Собяниным и принята Мосгордумой 17 мая.