Главный стадион ЧМ-2018 окупится через пять лет

Реконструкция стадиона «Лужники», который принял главные матчи прошедшего чемпионата мира по футболу, полностью окупится через пять лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Всего за месяц ЧМ-2018 болельщики оставили в городском бюджете 14,8 миллиарда рублей. Только благодаря этому более чем на 50 процентов окупилась реконструкция „Лужников“», — говорится в сообщении.

Оставшуюся часть вложений планируется окупить при помощи концертов, фестивалей и других крупных массовых мероприятий. Кроме того, власти Москвы рассчитывают, что на стадионе продолжат проводить спортивные соревнования мирового уровня и футбольные матчи.

По расчетам, арену ежегодно будут посещать пять миллионов туристов. Кроме того, тренировочные площадки возле нее смогут использовать спортивные школы.

Ранее сообщалось, что общая стоимость реконструкции «Лужников» составила 26 миллиардов рублей.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Московские арены «Лужники» и «Спартак» приняли 12 игр, которые посетили 760 тысяч человек.