Лжегадалка получила пять лет тюрьмы за вымогательство денег на вокзалах Москвы

Коптевский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу Смоленской области по обвинению в вымогательстве денег на железнодорожных станциях и вокзалах столицы. Ее сообщница получила три года условно, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры во вторник, 20 июня.

«Они признаны виновными в мошенничестве и мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба», — отметили в ведомстве.

Установлено, что с июня 2015 по май 2016 года на вокзалах женщины заводили беседы с девушками, утверждая, что умеют гадать и наводить порчу.

Потерпевшие, «поддаваясь их воздействию, добровольно передавали свои украшения из золота, заворачивая их в денежную купюру», указывает прокуратура. После этого мошенницы скрывались с места преступления.

В марте сообщалось, что неизвестная выманила у учащейся одной из столичных школ золотые украшения на 15 тысяч рублей. Преступница встретила девочку на улице, предложив снять порчу и исполнить ее желания. После этого школьница вынесла из дома и отдала женщине четыре золотых цепочки, браслет, серьги и кольцо.