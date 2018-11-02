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Мэр Москвы объявил о революционных изменениях

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о снижении количества преступлений в столице. Об этом он заявил на открытии здания УВД по Восточному округу города, передает ТАСС.

«В Москве произошли просто революционные изменения в борьбе с преступностью. Мало кто знает: у нас в три-четыре раза уменьшились такие тяжелые преступления, как грабежи, кражи, угоны машин», — сказал он.

Глава города отметил, что подобных результатов удалось добиться за последние семь-восемь лет.

В конце прошлого года Собянин заявлял, что уровень преступности в столице в 2017 году снизился более чем на 20 процентов. В частности, более чем на треть снизилось количество особотяжких преступлений, грабежей, краж, и, конечно, очень важно, что более чем на 30 процентов снизилась преступность в общественных местах.

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